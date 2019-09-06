Лучше в кино: британцы назвали самую обеспеченную модель

Кару Делевинь признали самой высокооплачиваемой моделью Великобритании. Об этом сообщает британский таблоид Metro.

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Отмечается, что в прошлом году супермодель заработала 21,5 млн фунтов стерлингов, что превысило ее доход за 2017 год в два рада. Делевинь получала примерно 59 тыс. фунтов стерлингов из расчета на день. Кара Делевинь сильно опередила Кейт Мосс, заработавшую 9 млн фунтов стерлингов, а также Роузи Хантингтон-Уайтли, доход которой в 2018 году составил 8 млн фунтов стерлингов.

Некоторое время назад Делевинь говорила, что подумывает оставить модельную карьеру, поскольку планирует полностью посвятить себя актерскому мастерству, однако пока что она не приняла окончательного решения.

Ранее в своем интервью The Independent Кара Делевинь призналась, что на самом деле привычки модели очень мешают актерской игре.

«В модельном бизнесе ты все время знаешь, где камера, а когда играешь в кино, тебе нужно забыть о ней», — объяснила Делевинь.

Попробовать себя в роли актрисы Кара Делевинь решила в 2012 году. Она начала с картины Джо Райта «Анна Каренина», где сыграла княжну Сорокину. У героини Делевинь не было реплик, однако, как рассказывала актриса, забыть про существование камеры было сложно, поэтому режиссер каждый раз напоминал ей, чтобы она «прекращала пытаться выглядеть красиво».

После этой работы модель стали звать и в другие проекты. Особую популярность Каре Делевинь принес фильм «Отряд самоубийц», где она снялась вместе с такими знаменитыми голливудскими звездами, как Марго Робби, Уилл Смит, Джаред Лето и другими. Также модель снималась в фильмах: «Валериан и город тысячи планет», «Бумажные города», «Пэне: Путешествие в Нетландию» и прочих известных картинах.

Кара Делевинь довольно популярна за пределами Великобритании и часто попадает в сводки новостей. Сейчас поклонники актрисы и модели пристально следят за ее личной жизнью. Фанаты предполагают, что Кара Делевинь помолвлена со своей возлюбленной, актрисой Эшли Бенсон, известной по одной из главных ролей сериала «Милые обманщицы».

В прошлом месяце пара отметила год отношений, и вскоре фанаты заметили на фотографиях папарацци, сделанных во время отдыха девушек в Сан-Тропе на юге Франции, какие-то кольца на безымянных пальцах обеих девушек.

Совместные снимки 26-летней Кары и 29-летней Эшли мгновенно переполошили поклонников актрис: фанаты ринулись поздравлять предполагаемых невест, однако официальные представители актрис так и не сделали никаких заявлений на этот счет.

О романтических отношениях Кары и Эшли стало известно в конце мая, когда модель выложила в инстаграм видео поцелуя с девушкой. Делевинь рассказала, что они с Эшли решили поделиться этой новостью именно в тот момент в честь начала месяца Прайда.

«Я не знаю, потому что это Прайд, со Стоунволла прошло 50 лет (Стоунволлскими бунтами называли серию столкновений активистов ЛГБТ-движения с полицейскими в Нью-Йорке — «Газета.Ru»)», — сказала модель, добавив, что не видит ничего плохого в том, чтобы таким образом отметить год отношений.

Однажды Кару Делевинь и Эшли Бенсон запечатлели с необычной покупкой по дороге из секс-шопа. Девушек сфотографировали папарацци, когда они заносили в дом коробку с качелями для секса.

Впрочем, Кара Делевинь никого не стесняется и борется за свое право рассказывать всем о подробностях своей личной жизни. В середине июня, когда всем стало известно, что девушки встречаются уже около года, актриса выступила с речью на мероприятии организации Trevor, занимающейся поддержкой членов ЛГБТ-сообщества. Кара Делевинь откровенно рассказала о чувствах к своей девушке, раскрыв интимное прозвище Эшли Бенсон — Спринклз (в переводе с английского «брызги» — «Газета.Ru»).

«Она показала мне, что такое настоящая любовь и как ее принимать, что оказалось гораздо сложнее, чем я думала», — заявила актриса.