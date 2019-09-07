«Она не понимает»: Дилан Фэрроу ответила Скарлетт Йохансон

Дочь Вуди Аллена Дилан Фэрроу заявила, что Скарлетт Йохансон, защитившая кинорежиссера, отправленного в «черный список» из-за обвинений в сексуальном насилии, не понимает о чем говорит.

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В своих соцсетях дочь Аллена рассказала о том, что она думает о высказывании звезды «Вики Кристины Барселоны», которая решила выступить в защиту репутации оскароносного режиссера.

В своем последнем интервью с порталом Hollywood Reporter Йохансон сказала, что не верит в то, что Вуди Аллен изнасиловал свою приемную дочь. Дилан, удочеренная актрисой Мией Фэрроу и Алленом, когда они еще были женаты, написала, что нельзя оправдывать даже предполагаемых насильников. Дилан Фэрроу упомянула работу своего брата Ронана, получившего Пулитцеровскую премию, чьи журналистские расследования легли в основу обвинений против Харви Вайнштейна.

«Потому что если мы и научились чему-то за два года, так это тому, что вы точно должны верить насильникам, которые безапелляционно настаивают на своей невиновности», — отметила девушка. Она продолжила пост словами о том, что «Скарлетт еще многое предстоит понять в проблеме, которой она, по ее словам, занимается».

Аллен снимал Йохансон в фильмах «Матч Пойнт», вышедший в 2005-м, «Сенсация» 2006 года выпуска и «Вики Кристина Барселона» в 2008-м. Пока другие актеры дистанцировались от режиссера, во многом ради сохранения своей профессиональной репутации в свете подъема движения против сексуального харассмента #MeToo. Так сделали звезды фильма «Дождливый день в Нью-Йорке», последней режиссерской работы Аллена, Тимоти Шаламе и Ребекка Холл. В январе 2018 года звезда картины «Зови меня своим именем» написал в своем аккаунте в инстаграме, что он пожертвует свой гонорар за съемки у 82-летней звезды Голливуда на благотворительность — в фонд помощи жертвам сексуального насилия «Time's Up».

Однако актриса «Мстителей» осталась при своем мнении. В разговоре с таблоидом Hollywood Reporter Скарлетт Йохансон сказала: «Я люблю Вуди. Я верю ему, и я готова снова работать с ним в любое время». Он призналась, что обсуждала создавшуюся ситуацию с Алленом и повторила, что она будет защищать его версию: «Мы много разговаривали с ним об этой скандальной ситуации. Я была с ним предельно откровенна, как и он со мной. Он говорит, что невиновен, и я ему верю».

Помимо нее за режиссера вступились и коллеги — актер Алек Болдуин, чье послание тем, кто не поверил доводам Аллена, наделало намного больше шума в индустрии. В начале прошлого года он сначала назвал обвинения «неоправданными и печальными», а затем сравнил Фэрроу с героиней романа «Убить пересмешника» Майеллой Юэлл, ложно обвинившей афроамериканца Тома Робинсона в изнасиловании и избиении.

Тогда Болдуин подчеркнул: «Одним из самых эффективных вещей в арсенале Дилан Фэрроу — это «постоянство эмоции». Актер сказал, что для того, чтобы поверить предполагаемой жертве насилия в детском возрасте и «разрушить кого-то независимо от его славы», ему нужно «намного больше», чем «слезы и увещевания».

На это Фэрроу, которая к тому моменту дала интервью нескольким телеканалам, ответила: «Любопытно, что мистер Болдуин предпочитает не обращать внимание на решение судьи Уилка и прокурора Фрэнка Мало, которые исследовали все доказательства, а не избранные кусочки». В ее заявлении также отмечалось, что актер, снявшийся в «Жасмине» и «Римских приключениях», забыл о том, что героиню романа Харпера Ли, «раз уж он упомянул ее», скорее всего изнасиловал собственный отец. Дилан отметила, что это «демонстрирует, что, возможно, Болдуин, не любит обращать внимание на детали».

В первоначальном обвинительном заявлении Дилан Фэрроу было указано, что 4 августа 1991 года, когда ей было 7 лет, приемный отец пытался заняться с ней сексом в их доме в Бриджуотере, штат Коннектикут.

В разгоревшемся конфликте брат жертвы сексуального харассмента Ронан, а также ее приемная мать Мия, встали на сторону женщины, но ее второй брат Моисей Фэрроу заявил, что его родственнице внушили ложные воспоминания. В 2014 году 40-летний приемный ребенок опубликовал большое эссе в защиту отца, в котором описал, что в их семье насилием занималась только мать, которая неоднократно шлепала его. В его воспоминаниях Мия Фэрроу описывается как источник «глубокой и постоянной тьмы внутри семьи».