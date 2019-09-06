Обложка с фотошопом: загар Дженнифер Энистон списали на расизм

Дженнифер Энистон пристыдили за отретушированную фотографию на обложке глянцевого журнала. Голливудская актриса появилась на главной странице InStyle чересчур загоревшей, сообщает The Hollywood Reporter.

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Новый выпуск журнала посвящен серии съемок, вдохновленной известными работами моделей 1960-х и 1970-х. Дженнифер Энистон повторяла образ немецкой модели Верушки фон Ледорф, однако то ли визажисты, то ли ретушеры издания переборщили с загаром и слишком затемнили цвет кожи актрисы.

«Видите? Там, в «Друзьях», были темнокожие люди!» — прокомментировал фотографию один из пользователей в твиттере с отсылкой на популярный ситком.

Сотни комментаторов усмотрели в образе Энистон расизм. Модель и журнал обвинили в использовании оскорбительного приема «блэкфейс», когда белые люди раскрашивают лица и имитируют темнокожих. Однако нашлись и те, что решился защитить 50-летнюю звезду.

«Черт, с каких это пор загорать стало так проблематично», — написала девушка под фото.

Представитель InStyle прокомментировал ситуацию NBC News, заявив, что фото актрисы — ничего более, чем попытка повторить образ смуглой модели Верушки. Точно такая же, как и копии имиджей Кэтрин Денев, Лорен Хаттон, Бриджит Бардо и Шарлотты Рэмплинг. При этом, в журнале не уточнили, из-за чего кожа Энистон оказалась такой темной на фото.

В подобную неприятную ситуацию в последнее время знаменитости попадают довольно часто: Джулианна Хаф, Кайли Дженнер, Ариана Гранде и Джимми Киммел также сталкивались с похожими обвинениями в прошлом. Один из пользователей даже написал под фото Энистон: «Я смотрю, ей вручили пакет фотошопа Арианы Гранде».

В прошлом году прощения за фото на обложке пришлось просить супермодели Джиджи Хадид. Она оправдывалась перед темнокожими за то, что на обложке итальянского выпуска журнала Vogue ее собственная кожа оказалась слишком темной, что также расценили как оскорбительную культурную апроприацию.

На снимке, сделанном фотографом Стивеном Кляйном, чересчур загорелая Джиджи Хадид сидит на коленях у манекенщика Джастина Мартина. Как только фото обложки опубликовали в инстаграм, пользователи соцсети накинулись на Джиджи с критикой. Под огнем оказались и Vogue за излишнее пристрастие к фотошопу, поскольку светлая от природы кожа модели не могла стать такой темной даже от активного пляжного отдыха или ежедневных походов в солярий.

«Зачем нанимать темнокожую модель, если можно раскрасить полностью тело и лицо Джиджи, чтобы она выглядела темной», — саркастически отметили в комментариях.

В связи с этим издательский дом Conde Nast, выпускающий Vogue, сделал официальное заявление: «На протяжении своей истории Vogue Italia уважала и приветствовала творческий подход приглашенных фотографов. В нашей последней истории с обложки работы Стивена Кляйна идея была в том, чтобы создать пляжный образ со стилизованным бронзирующим эффектом, — говорится в сообщении, опубликованном Teen Vogue. — Мы понимаем, что результат спровоцировал некоторую дискуссию среди наших читателей, и мы искренне сожалеем, если он оскорбил кого-то».

Супермодель также сочла нужным прояснить ситуацию. Она выложила фотографию, которая была сделана уже после той самой съемки, но с тем же макияжем. Так поклонники могли сами увидеть, насколько загорелой она выглядит из-за использования бронзера. В тексте публикации она отметила, что к тому, обрабатывается и используется ее фотография, она не имеет никакого отношения. «Моя работа заканчивается, когда я выхожу из студии», — написала Джиджи.

В 2015 году Джиджи Хадид и все тот же Vogue Italia уже обвиняли в культурной апроприации. Объектом дискуссий стала съемка модели в разноцветных париках, имитирующих прическу афро. Супермодель сразу же обвинили в том, что этой фотосессией она отняла рабочие места у темнокожих моделей. Пользователи сочли, что Хадид должна была уступить место модели африканского происхождения, раз уж фотографу понадобилась девушка с такими волосами.