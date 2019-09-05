Новый Дубай: Саудовская Аравия открывает границы туристам

Саудовская Аравия планирует начать выдавать туристические визы иностранным путешественникам, начиная с 27 сентября 2019 года. Об этом сообщает издание Arab News со ссылкой на источники в правительстве.

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Новой визовой схемой власти планируют привлечь туристов — Саудовская Аравия будет выдавать им визы сроком пребывания 90 дней гражданам 50 стран. Сообщается, что визовый сбор составит около $120.

Страна, в которую долгое время нельзя было просто приехать и посмотреть, — надеется привлечь туристов. В этом месяце в Королевстве запланированы массовые мероприятия, на которых ведущие международные эксперты в области путешествий и туризма торжественно представят основные достопримечательности государства. Власти подготовили большую маркетинговую кампанию с целью продвижения Саудовской Аравии как туристического направления на международном рынке.

Эксперты предполагают, что визы будут выдаваться в электронном виде — в прошлом году иностранным участникам некоторых крупных мероприятий в Королевстве разрешили получать визы онлайн.

Саудовская Аравия всегда считалась полузакрытым для иностранцев государством, однако в 2016 году из-за падения цен на нефть правительство приняло решение развивать туризм для диверсификации экономики: власти считают, что развитие туризма может помочь заметно улучшить экономическую ситуацию в стране уже в ближайшее десятилетие. По мнению экспертов, к 2030 году доля туризма в ВВП страны может составить до 10%, а доход от него — более $100 млрд в год.

Согласно данным Всемирного совета по туризму и отдыху, сейчас на эту отрасль приходится всего 9% экономики Королевства. Однако вследствие введения визового режима к 2029 году эта цифра может возрасти до 10,4%.

Уже сейчас на побережье Красного моря ведутся активные работы над новыми курортными зонами. Туристические объекты строятся в историческом районе Алула и в Киддии, а неподалеку от столицы страны Эр-Рияда создается город развлечений.

Имад Дамра, управляющий директор Colliers Saudi Arabia, подтвердил Arab News, что введение виз для иностранных туристов может оказать значительное положительное влияние на государство.

«Это изменит правила игры для туризма, отдыха и развлечений в Саудовской Аравии», — заявил управляющий директор. — Это будет не просто стимулировать приход новых людей, но и улучшит жизнь тех, кто уже решил приехать».

Дамра считает, что Саудовская Аравия может занять свое место в глобальном туристическом бизнесе. Он добавил, что тем не менее каждое туристическое направление имеет свою привлекательность, поэтому с таким же успехом люди все равно могут поехать во Флориду или Дубай.

Пока что гражданам большинства стран мира можно приехать в Саудовскую Аравию только по работе, учебе или чтобы навестить родственников. Также Королевство можно посетить в качестве паломника, но стоит учитывать, что для каждого государства отведено ограниченное количество мест. Женщины могут въехать в Саудовскую Аравию только либо в сопровождении родственника мужского пола, либо при условии, что ее в аэропорту встретит спонсор поездки.

Девушек до 30 лет пускают в страну с особой осторожностью, поскольку они наиболее часто принимают решение остаться в Саудовской Аравии на постоянное место жительства.

В праве на въезд страну могут отказать за вероисповедание: последователи иных религий, кроме ислама и христианства, воспринимаются в Королевстве с трудом, а атеизм и вовсе является серьезным преступлением. К примеру, если в документах заявителя есть свидетельства об иудейском вероисповедании, или же просто визы Израиля в загранпаспорте, рассматривать заявление на въезд не будут.

Также в Саудовскую Аравию не пускают тех, чей внешний вид не соответствует мусульманским нормам. Носить национальную одежду не обязательно, но лучше скрыть тату и пирсинг и воздержаться от яркого цвета волос или креативной стрижки.