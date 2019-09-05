Щекотливый вопрос: каких мужчин предпочитают россиянки

Российские женщины назвали признак привлекательного мужчины

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, какие мужчины привлекают россиянок. Оказалось, что большая часть российских девушек предпочитает парней без растительности на лице. Также в результате опроса выяснилось, сколько мужчин носят бороду или щетину просто из-за лени.

Брутальная щетина у мужчин больше не помогает им привлекать противоположный пол. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает «РИА» Новости.

По данным нового социологического исследования ВЦИОМ, более двух третей женщин в России предпочитают гладковыбритых мужчин. 69% респонденток заявили, что считают гладкую кожу лица у мужчин наиболее привлекательной.

22% опрошенных заявили, что им нравятся мужчины с легкой щетиной, 11% — предпочитают представителей противоположного пола с короткой бородой, а 9% — с усами. И лишь для 7% принявших участие в опросе не имеет никакого значения, растет ли что-то на лице потенциального партнера.

Также социологи ВЦИОМ выяснили, что всплывает в уме граждан, когда они слышат выражение «человек с бородой». У 9% опрошенных эта фраза ассоциируется со стариком или дедушкой, у 8% — с модными бородачами, а 4% наличие бороды относят к неаккуратности и неопрятности. У трети респондентов такое словосочетание не вызывает никаких ассоциаций.

В другой части исследования приняли участие только мужчины. Благодаря им сотрудники центра выяснили, что у большинства россиян мужского пола (93%) никогда не было длинной бороды. Чуть меньше (89%) опрошенных мужчин ни разу не отпускали бакенбарды, 76% — короткую бороду, а 71% — даже усы. Однако легкая щетина оказалась на 27% опрошенных, впрочем, скорее всего, внушительная часть попавших в эту категорию просто не успела побриться этим утром.

Короткую бороду заметили на 10% опрошенных, и всего на 2% — длинную. Чуть больше, 5%, носят бакенбарды, а 14% — отрастили усы.

Мужчинам с короткой или длинной бородой также задали вопрос о причине, по которой они решили ее отпустить. Наиболее частым ответом оказалось «лень бриться» (35%), а 30% объяснили этот факт привычкой. Желание таким способом выглядеть привлекательнее отметили 16% опрошенных, а еще 10% уверены, что так они смотрятся старше или солиднее. Большинство российских мужчин (91%) заявили, что за своей бородой предпочитают ухаживать самостоятельно, не обращаясь к специалистам, и лишь 8% ходят регулярно ходят к парикмахеру или в барбершоп.

Ранее в ответ на заявление шведской журналистки, которая назвала русских мужчин непривлекательными, «Газета.Ru» проводила опрос среди иностранок, чтобы выяснить, что они думают о наших соотечественниках.

«Они [русские мужчины] очень беспокоятся о своей внешности, постоянно тренируются и ходят в спортзал, но я не буду обобщать и судить о всех русских мужчинах по нескольким знакомым. Когда я приехала в Россию, я, конечно, увидела, что здесь не так много мускулистых парней, которые ездят на крутых джипах и носят подделки дорогих часов, но молодые парни действительно очень озабочены своим внешним видом», — рассказывала прибывшая на учебу в Москву из Германии студентка Александра.

Также «Газета.Ru» поговорила с жительницами «русского» квартала в Ницце. Француженки видят наших соотечественников загадочными персонами, так как по большей части их не замечают: русские мужчины теряются на фоне спутниц, затмевающих своих избранников блестящей красотой.

С россиянками, которые всегда наряжены и ярко накрашены, жительницам франции все понятно, а сопровождающие их мужчины, как правило, ходят безликие, нахмуренные, и с кучей пакетов в руках. Такой портрет типичной пары наших соотечественников дают жительницы Лазурного берега Франции.

«Они не здороваются, не улыбаются, всегда куда-то спешат с телефоном в руках и очень много думают о работе, а внешне ничем не выделяются», — поделилась Моника мнением о русских мужчинах.

«Для русских мужчин важнее не то, как они выглядят сами, а то, как выглядит их машина, их часы на запястье, как одета их девушка, а ведь это так странно, — считает жительница Канн Вирджини, – Они очень эгоцентричны, думают, что им все дозволено, и плевать хотели на окружающих».

Своим видением также поделилась англичанка Люси: «Русский парень — высокий, крепкий, у него крупное лицо, и он всегда ищет, где и с кем напиться, не так ли? А вообще ни с одним русским мужчиной я лично не знакома, они ведь первыми не знакомятся», — предположила девушка.