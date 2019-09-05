Щекотливый вопрос: каких мужчин предпочитают россиянки

Брутальная щетина у мужчин больше не помогает им привлекать противоположный пол. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает «РИА» Новости.

По данным нового социологического исследования ВЦИОМ, более двух третей женщин в России предпочитают гладковыбритых мужчин. 69% респонденток заявили, что считают гладкую кожу лица у мужчин наиболее привлекательной.

22% опрошенных заявили, что им нравятся мужчины с легкой щетиной, 11% — предпочитают представителей противоположного пола с короткой бородой, а 9% — с усами. И лишь для 7% принявших участие в опросе не имеет никакого значения, растет ли что-то на лице потенциального партнера.

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Также социологи ВЦИОМ выяснили, что всплывает в уме граждан, когда они слышат выражение «человек с бородой». У 9% опрошенных эта фраза ассоциируется со стариком или дедушкой, у 8% — с модными бородачами, а 4% наличие бороды относят к неаккуратности и неопрятности. У трети респондентов такое словосочетание не вызывает никаких ассоциаций.

В другой части исследования приняли участие только мужчины. Благодаря им сотрудники центра выяснили, что у большинства россиян мужского пола (93%) никогда не было длинной бороды. Чуть меньше (89%) опрошенных мужчин ни разу не отпускали бакенбарды, 76% — короткую бороду, а 71% — даже усы. Однако легкая щетина оказалась на 27% опрошенных, впрочем, скорее всего, внушительная часть попавших в эту категорию просто не успела побриться этим утром.

Короткую бороду заметили на 10% опрошенных, и всего на 2% — длинную. Чуть больше, 5%, носят бакенбарды, а 14% — отрастили усы.

Мужчинам с короткой или длинной бородой также задали вопрос о причине, по которой они решили ее отпустить. Наиболее частым ответом оказалось «лень бриться» (35%), а 30% объяснили этот факт привычкой. Желание таким способом выглядеть привлекательнее отметили 16% опрошенных, а еще 10% уверены, что так они смотрятся старше или солиднее. Большинство российских мужчин (91%) заявили, что за своей бородой предпочитают ухаживать самостоятельно, не обращаясь к специалистам, и лишь 8% ходят регулярно ходят к парикмахеру или в барбершоп.

Ранее в ответ на заявление шведской журналистки, которая назвала русских мужчин непривлекательными, «Газета.Ru» проводила опрос среди иностранок, чтобы выяснить, что они думают о наших соотечественниках.

«Они [русские мужчины] очень беспокоятся о своей внешности, постоянно тренируются и ходят в спортзал, но я не буду обобщать и судить о всех русских мужчинах по нескольким знакомым. Когда я приехала в Россию, я, конечно, увидела, что здесь не так много мускулистых парней, которые ездят на крутых джипах и носят подделки дорогих часов, но молодые парни действительно очень озабочены своим внешним видом», — рассказывала прибывшая на учебу в Москву из Германии студентка Александра.

Также «Газета.Ru» поговорила с жительницами «русского» квартала в Ницце. Француженки видят наших соотечественников загадочными персонами, так как по большей части их не замечают: русские мужчины теряются на фоне спутниц, затмевающих своих избранников блестящей красотой.

С россиянками, которые всегда наряжены и ярко накрашены, жительницам франции все понятно, а сопровождающие их мужчины, как правило, ходят безликие, нахмуренные, и с кучей пакетов в руках. Такой портрет типичной пары наших соотечественников дают жительницы Лазурного берега Франции.

«Они не здороваются, не улыбаются, всегда куда-то спешат с телефоном в руках и очень много думают о работе, а внешне ничем не выделяются», — поделилась Моника мнением о русских мужчинах.

«Для русских мужчин важнее не то, как они выглядят сами, а то, как выглядит их машина, их часы на запястье, как одета их девушка, а ведь это так странно, — считает жительница Канн Вирджини, – Они очень эгоцентричны, думают, что им все дозволено, и плевать хотели на окружающих».

Своим видением также поделилась англичанка Люси: «Русский парень — высокий, крепкий, у него крупное лицо, и он всегда ищет, где и с кем напиться, не так ли? А вообще ни с одним русским мужчиной я лично не знакома, они ведь первыми не знакомятся», — предположила девушка.