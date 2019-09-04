Не та земля: Гарри и Меган переедут в США?

В Великобритании снова заговорили о том, что принцу Гарри и Меган Маркл было бы лучше жить в США. Сейчас возможный переезд уже начали обсуждать друзья герцога Сассекского – источники, близкие к паре, предполагают, что Гарри и Меган могут покинуть Великобританию из-за того, что им выделили неподходящий участок земли.

Речь идет о земле, которую отвел принц Чарльз своему младшему сыну на границе неподалеку от границы Англии и Уэльса – по словам инсайдеров, принца Гарри и Меган Маркл мало интересует собственность в Херфордшире.

«В 80-е было решено, что когда-нибудь малыш Гарри заведет семью и захочет построить поместье. Возможно, тогда они ожидали, что [он женится] на воспитательнице детского сада с высокими запросами, которая будет счастлива управлять поместьем, — рассказал источник, близкий к королевской семье, The Sun. — Перенесемся в 2019-й — и эта мечта покажется глубоко старомодной, не говоря уж о том, что она нереалистична».

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Предполагается, что принц Гарри и Меган Маркл могут выбрать США, а именно родной для герцогини Сассекской Лос-Анджелес, в том числе и из-за мощной волны критики, обрушившейся на них недавно. Недовольство британцев в середине августа герцоги Сассекские вызвали, отправившись в отпуск в Ниццу на частном самолете, оплаченном Элтоном Джоном, после чего публика выразила возмущение лицемерием пары, на словах борющейся за сохранение окружающей среды и радеющей за уменьшение углеродного следа. Как сообщает The Sun, Гарри и Меган после этого перешли в «режим жертв».

Кенсингтонский дворец не отреагировал на просьбу о комментарии, отправленную ему The Sun.

Принца Гарри и Меган Марк не впервые «отправляют» на родину бывшей актрисы. В конце июля королевский корреспондент The Sun Эмили Эндрюс предположила, что герцоги могут купить дом в Лос-Анджелесе, чтобы их сын Арчи мог проводить больше времени с бабушкой, Дорией Рэгланд. Решение купить недвижимость в США казалось Эндрюс логичным еще и потому, что принц Гарри запустил совместный проект с американской ведущей Опрой Уинфри – съемки многосерийного документального телефильма о душевном здоровье. Серия станет благотворительным проектом некоммерческой организации герцогов – Sussex Royal.

«Хотя этот проект с Опрой будет не первой инициативой Sussex Royal, он станет большим подспорьем для них на американском рынке, где они могут попробовать привлечь спонсоров для фонда», — предполагает Эмили Эндрюс.

В первый раз разговоры о том, что принц Гарри и Меган Маркл могут уехать в США, начались в начале июня, когда стало известно, что Букингемский дворец намерен отправить герцогов Сассекских вместе с сыном в длительную командировку в Африку.

Тогда королевский комментатор Роб Шутер заявил на одной из британских радиостанций, что абсолютно уверен: Гарри и Меган не поедут в Африку, потому что хотят жить в США. «Меган Маркл покидает Британию вместе со своим принцем и ребенком», — сказал тогда эксперт на IHeart Radio.

По словам Шутера, отправляться на африканский континент не хочет именно Меган Маркл. «Источники рассказали мне, что в королевской семье много говорят о том, как они временно переедут в Африку, но этого не случится, потому что Меган планирует вернуться в Америку вместе со своим ребенком и своим принцем», — сказал королевский комментатор.

Роб Шутер объяснил, что основной причиной для того, чтобы уехать из страны, для Меган стал тот факт, что в сердцах британцев они с Гарри всегда будут занимать второе место после Кейт Миддлтон и принца Уильяма. «Меган знает, что если она останется в Британии, она всегда будет жить в их тени, — объяснил эксперт. – А Меган не того типа девушка, которая будет счастлива, занимая второе место».

Если принц Гарри когда-нибудь действительно уедет вместе с семьей в США, он не будет первым членом королевской семьи, перебравшимся из Великобритании за океан. В Америке уже проживает лорд Фредерик Виндзор, сын принца Майла Кентского и двоюродный племянник Елизаветы II. Лорд Фредерик работает финансовым аналитиком и живет в США с семьей – в 2013 году в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе у него родилась дочь.