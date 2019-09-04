Грядет катастрофа: как Brexit уничтожит британскую моду

Британский совет моды высказался против Brexit без сделки с ЕС и заявил, что выход Великобритании из состава Евросоюза может быть возможен только при заключении необходимых соглашений. В противном случае правительство «подставит» всю модную индустрию страны на £900 млн (больше $1 млрд).

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В официальном документе, выпущенном советом за две недели до старта Недели моды в Лондоне, были отмечены основные последствия плана правительства Бориса Джонсона.

Из заявления Совета следует, что модная индустрия в стране оценивается в £32 млрд и дает рабочие места более чем 890 тыс. человек — почти столько же людей заняты в финансовом секторе Великобритании. Речь идет уже не только о тех, кто работает в бутиках, на фабриках и в ателье — совет моды убежден в том, что это в целом навредит огромному сегменту рынка.

Члены Совета обсудили насущный вопрос с работниками модной индустрии, чтобы рассмотреть, как должен пройти Brexit для британской моды — они обсуждали такие вопросы, как трансфер людей, беспошлинный и беспрепятственный въезда на территорию ЕС, а также права на интеллектуальную собственность.

Несмотря на то, что в самой Великобритании весьма развито производство одежды, трудно забыть, что большая часть компаний, создающих предметы гардероба и аксессуары, находятся в Европе — время идет, а бирка с надписью «Сделано в Италии» все еще представляется кому-то показателем качества товара.

Самые известные мировые бренды, в том числе и британские модные дома, до сих пор отшивают коллекции во Франции и Италии — в этих странах существует все необходимое независимо от сложности дизайна.

При закрытии границ Британский совет моды беспокоится и об усложненном порядке таможенных процедур, который если и не сильно скажется на больших конгломератах, явно будет воздействовать на малый бизнес с меньшими бюджетами и продажами. Отвечать за эти неудобства в конце концов придется потребителям из-за повышения цен на готовую продукцию.

Помимо изменений в процессе оформления документации все бренды могут ждать и таможенных пошлин на ввоз изделий и тканей. Премьер-министр надеется избежать этого исхода, но уверенности в его успехе ни у кого нет. В дополнение к этому существует опасность, что модные дома будут обязаны уведомлять налоговую и таможенную службы о перевозке вещей через границу за 24 часа. Сделать это будет сложно — сегодня популярен принцип продажи вещей из модных коллекций под названием «see now buy now», когда понравившуюся на подиуме вещь можно купить на следующий день, не дожидаясь появления новой линии в бутиках.

Даже во время проведения Недели моды периодически приходится экстренно дошивать подиумные модели, а это связано с транспортировкой ткани. При учете солидного количества самостоятельных и небольших брендов в Великобритании, суммарное количество затруднений, вероятнее всего, приведет к катастрофе.

Помимо поиска своих талантливых модельеров, организаторы Лондонской недели моды занимаются тем, что устраивают в британской столице показы зарубежных модных домов — можно только представить, какой объем работы будет ждать их логистические отделы после выхода Великобритании из Евросоюза. Британский совет моды в разное время поддерживал творчество таких модельеров, как Александр Маккуин, Стелла Маккартни, Кристофер Кейн, Эрдем Моралиоглу и многих других, но не исключено, что в будущем совет не сможет сильно облегчить жизнь начинающим дизайнерам.

Неуверенность в завтрашнем дне беспокоит в Великобритании не только деятелей модной индустрии, но и работников других сфер. Однако сейчас, когда не ясно еще ровным счетом ничего, все идет согласно давно установленному плану — Неделя моды в Лондоне стартует 13 сентября, а Британский совет моды, как и вся остальная страна, просто должны ждать 31 октября, дня, когда Борис Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС, по-хорошему или по-плохому.