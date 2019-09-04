«Это омерзительно»: в Иране расторгли брак 11-летней девочки

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА «Новости». Такое решение судьи приняли после того, как видео со свадьбы появилось в твиттере и шокировало общественность.

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Семья (чья — не уточняется) заявляла, что заключение брачного союза не предполагало, что муж и жена сразу же вступят в супружеские отношения – им хотели дать время познакомиться друг с другом до того, как супруге исполнится 13 лет. Именно в этом возрасте, по иранским законам, девочки-подростки могут выходить замуж. Теперь же, по решению суда, вступление в брак отложено на два года – когда невесте исполнится 13, она сможет стать законной женой.

Видео, после которого иранский суд расторг брак слишком юной невесты, было опубликовано в твиттере: его выложила иранская журналистка Масих Алинежад.

Судя по ролику, во время брачной церемонии девочка плакала. В комментарии Масих Алинежад написала, что и ее саму эта видеозапись заставила расплакаться от жалости к ребенку.

Журналистка отметила, что закон Ирана в отношении брачных союзов нелеп: в 13 лет девочкам можно выходить замуж, но нельзя самостоятельно выбрать свадебное платье. Позже Алинежад уточнила: ей сообщили, что девочке 10 лет. Журналист Бабак Тагвея, тем временем, заявил, что на самом деле невесте 9, а жениху — 28: это боец народного ополчения Басидж, получивший разрешение на женитьбу в исламском суде округа, как сообщили «Вести».

This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) September 2, 2019

В комментариях пользователи твиттера выразили возмущение традицией выдавать девушек замуж в столь раннем возрасте – они назвали это насилием над ребенком. «Это омерзительно. При этом на видео никто не выглядит грустным. Они считают это нормальным. Но это не так. Этот мужчина — педофил, а родители совершают насилие над ребенком. Что эти девочки-невесты знают о том, что с ними будет дальше? Изнасилование, побои и так далее», — написала пользовательница под ником Anna.

В твиттере отмечали, что, поведение женщин на свадьбе показывает: они не видят в раннем браке для девушек ничего страшного. Однако пользователи считают, что они боятся протестовать против такого положения вещей. «Судя по всему, женщины на видео тоже прошли через этот путь. Однако они позволяют собственным дочерям пережить то же самое вместо того, чтобы объединиться и остановить это. Чудовищный замкнутый круг», — написала valerie camilleri.

По данным портала Girls Not Brides, освещающего ситуацию с детскими браками во всем мире, в Иране 17% девушек выходят замуж до 18 лет и 3% — до достижения 15 лет. Согласно Специальному отчету ООН о правах человека в Иране, между с 2012 по 2013 год в стране заключили 40 635 браков, в которых невестам было меньше 15-ти, при этом в 8000 случаев мужья оказывались старше своих жен на 10 лет. При этом портал приводит данные члена юридической и правовой комиссии иранского парламента, который утверждает, что множество случаев заключения брака не регистрируются, а в документах часто подделывают возраст невест.

Согласно основанному на шариате иранскому законодательству, девушки в стране могут выходить замуж с 13 лет, а молодые люди – с 15-ти. Однако брак можно заключить и раньше – с согласия родителей и разрешения суда.

Одной из причин, по которым девушек так рано склоняют к замужеству, правозащитный портал называет бедность – семьи, где выросла такая невеста, могут получить за нее деньги или дом.

При этом чем красивее девушка, тем более выгодную сделку могут заключить ее родители, поэтому дочери часто рассматриваются в небогатых патриархальных семьях как товар.

В 1994 году Иран подписал Конвенцию по защите прав детей, которая, в частности, ограничивает возраст вступления в брак до 18 лет, однако оставил для себя право не исполнять пункты, противоречащие законам шариата. По «Гражданскому коду 2007» в стране запрещены браки до вступления в возраст совершеннолетия. Однако у мусульман он наступает, когда девушке исполняется 9 лет по лунному календарю (8 лет и 9 месяцев по григорианскому), а мальчику – 15.