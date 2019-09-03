Эхо Вайнштейна и Трампа: кто испортил Неделю моды в Нью-Йорке

Нью-Йорк открывает новый модный сезон: на этой неделе в деловой столице США стартует Неделя моды сезона «Весна-лето 2020», первая в череде крупнейших смотров новых коллекций мировых домов моды. С 6 по 11 сентября Манхэттен будет напоминать кадры из «Секса в большом городе» — по улицам будут ходить люди, явно продумавшие свой гардероб (удачно ли — второй вопрос), а модели, дизайнеры и организаторы будут падать от усталости и заливать ее кофе и энергетиками. Все это – чтобы выполнить ритуал, повторяющийся раз в полгода – показать модным журналистам и инстаграм-блогерам, чем вы занимались последние шесть месяцев и что из этого вышло.

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Первые презентации брендов и дизайнерских школ пройдут в Нью-Йорке уже 4 сентября – в частности, интересующиеся смогут увидеть, что показывали в этом году на Неделе моды в Конго. Однако это будут предварительные ласки: официальный старт Неделе дадут в пятницу, 6 сентября, когда в 9 утра, невзирая на торговую войну США и Китая, на Манхэттене пройдет показ китайского бренда Damo Wang.

От этой Недели ждут перемен и скандалов. Последние сегодня остаются одним из действенных способов привлечь внимание публики к мероприятию, которое давно вызывает только узкопрофессиональный интерес деятелей индустрии.

close Реперша Карди Би после потасовки с Ники Минаж Реперша Карди Би после потасовки с Ники Минаж AP

Нельзя сказать, что устраиваются скандалы намеренно: вряд ли в прошлом году кто-то подговорил рэпершу Карди Би швырнуть туфлю в голову своей коллеги Ники Минаж во время вечеринки журнала Harper's Bazaar. Однако стоит признать, что широкому кругу наблюдателей не столько запомнились проходившие в Нью-Йорке показы сезона «Весна-лето 2019», сколько атака одной рэп-исполнительницы на другую.

Пресса, разумеется, будет с нетерпением ждать подобных происшествий, однако прогнозирует пока лишь стандартные перемещения дизайнеров и смещения графиков показов, которые никого не пугают, пока нью-йоркскую неделю моды стабильно закрывает дефиле Марка Джейкобса.

В перемещениях, кстати, уже не все спокойно: многие модельеры отказались в этом году проводить дефиле в ставшем уже привычным модной публике отстроенном квартале Hudson Yards в Манхэттене – новом богемном районе Нью-Йорка, где расположены популярные кафе, рестораны фитнес-клубы и новейшие арт-объекты.

Знаменитое вертикальное прогулочное пространство Vessel – жемчужина Hudson Yards – не станет местом проведения дефиле дома Prabal Gurung и еще нескольких брендов, поскольку глава девелоперской компании Related Cos., реконструировавшей район, вызвал гнев модного сообщества буквально за месяц до Недели моды.

В начале августа нью-йоркский девелопер Стивен Росс устроил вечер по сбору средств на избирательную кампанию Дональда Трампа в своем доме в Хэмптонс с билетами стоимостью от $100 тыс. до $250 тыс.: стоит ли объяснять, что услугу, оказанную президенту, которого ненавидит все модное сообщество вместе с шоу-бизнесом, владельцу Hudson Yards не простили.

Дизайнер Том Форд Jordan Strauss/Invision/AP

Пресса, безусловно, продолжит ждать скандалов Недели моды, а пока обратимся к переменам. Главная из них – дефиле сезона «Весна-лето 2020» будут первыми, что пройдут после избрания нового главы Совета модельеров Америки. Этот пост в этом году занял дизайнер Том Форд, сменивший модельера Дайен вон Фюрстенберг — изобретательница платья с запахом возглавляла Совет на протяжении 13 лет, но передала свои полномочия более молодому коллеге.

Еще одной новостью стало то, что модельер Томми Хилфигер в этом сезоне покажет свою коллекцию не в Париже, как на весенних Неделях – он возвращается в Нью-Йорк. Причем возвращается не один: уже во второй раз он сотрудничает с моделью и актрисой Зендайей, одной из главных икон стиля современности.

Эхом скандала с Харви Вайнштейном стало известие о том, что его бывшая супруга Джорджина Чапмен, глава бренда Marchesa, в этом году впервые представит новую коллекцию без соратницы, соосновательницы своего модного дома Керен Крейг — она покинула марку в июне. Показа Marchesa, разумеется, снова не будет – после разоблачения супруга Джорджина Чапмен не решается устраивать пышные дефиле. Коллекцию скромно покажут желающим в рамках частных визитов в среду, 11 сентября.