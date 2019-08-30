Трагедия в Париже: как погибала принцесса Диана. ОНЛАЙН

Принцесса Диана планировала задержаться в Париже лишь на день – 31 августа она собиралась отправиться в Лондон. Ее дети, 15-летний Уильям и 12-летний Гарри, оставались в это время с отцом в одной из королевских резиденций – замке Балморал в Шотландии, где обычно отдыхает летом Елизавета II.
Водитель отеля «Риц» Анри Пол, предоставленный к услугам пары, вышел на Вандомскую площадь перед отелем, чтобы увещевать папарацци, ожидавших, когда Диана и Аль-Файед закончат ужин.
Поздно вечером принцесса Диана и Доди Аль-Файед поужинали в ресторане отеля – L'Espadon. Точнее, не в самом ресторане, а в своем роскошном номере – когда они появились в обеденном зале, египетского светского льва охватил страх перед вниманием папарацци, так что он распорядился отнести еду в номер. Согласно книге Кристофера Андерсена «День, когда Диана умерла», принцесса заказала морской язык, омлет со спаржей и грибами и овощную темпуру – таким был ее последний ужин.
Трагедия, как все знают, произошла в Париже – сюда леди Ди и ее возлюбленный Доди Аль-Файед, кинопродюсер и сын египетского миллиардера, прилетели после отдыха на яхте Аль-Файеда на юге Франции. Они остановились в отеле «Риц», принадлежавшем отцу Доди Аль-Файеда – неотступно преследуемые папарацци, в этой гостинице они могли рассчитывать хоть на какое-то уединение.
Утром 31 августа 1997 года мир узнал о страшной трагедии: погибла в автокатастрофе женщина, которую обожали всей планетой – принцесса Диана. «Газета.Ru» восстанавливает хронику событий той ночи.