Портрет для сына: как принц Гарри вспоминает Диану

Герцоги Сассекские постоянно дают публике понять, что они чтят память покойной матери принца Гарри, самыми разными способами — например, в их официальном аккаунте в инстаграме периодически появляются посты с цитатами прицессы Дианы о том, что такое настоящая доброта. А на свадьбе Гарри и Меган Маркл 19 мая 2018 года в полностью заполненной часовне Святого Георгия в Виндзорском замке рядом с молодоженами было оставлено свободное место.

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Королевские эксперты и корреспонденты в прямом эфире подтвердили, что таким образом младший сын принцессы Уэльской хотел сказать, что его мать незримо присутствует на его церемонии бракосочетания. Ему было всего 12 лет, когда разведенная с принцем Чарльзом Диана погибла в автомобильной катастрофе во Франции — 31 августа этой аварии, ставшей трагедией для нескольких стран мира, исполнится 22 года.

Инсайдеры из числа знакомых бывшей актрисы и принца рассказали порталу US Weekly, что герцог Сассекский хочет, чтобы его сын Арчи знал о своей бабушке как можно больше и брал с нее пример, и он решил начать с того, что повесил портрет Дианы Спенсер на стену в комнате младенца в коттедже Фрогмор в Виндзоре.

Многие, кто был лично знаком с покойной женой принца Чарльза, убеждены в том, что Гарри унаследовал ее характер и создал семью с женщиной, которая больше всего напоминала ему о покойной матери. Источники сообщили, что во время их первой совместной поездки в Африку незадолго после начала отношений принц рассказал американке о том, какой была его мать, и обо всем, что ему пришлось пережить в связи с ее гибелью. Собеседник таблоида добавил, что 34-летнему герцогу до сих пор нелегко говорить об обстоятельствах смерти принцессы. К тому же,

многочисленные знакомые Гарри и Меган, в разное время говорившие с представителями прессы, подчеркивали, что скандального Виндзора привлекли «доброта, решительность и сила» Маркл, с которыми у него ассоциировалась мать и «народная принцесса».

Еще одним важным для королевской семьи упоминанием Дианы Спенсер стали крестины Арчи Харрисона 6 июля, на которые были приглашены сестры принцессы Дианы — леди Джейн Феллоуз и леди Сара Маккоркдейл. Помимо двух теть отца двухмесячного ребенка для парадного портрета, опубликованного в соцсетях Виндзоров, позировали принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, мать Меган Маркл Дориа Рагланд и герцоги Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Американский портал отметил, что годовщина смерти матери всегда сближает братьев. Инсайдер рассказал US Weekly, что в этот день Уильям и Гарри вспоминают небольшие детали о Диане, которые заставляют их смеяться, их совместные поездки на горнолыжные курорты и прогулки по Торп-парку в Лондоне. Для внуков Елизаветы II особой ценностью обладают и воспоминания о том, как их мать организовывала для них различные праздники и дни рождения — принцесса Уэльская всегда продумывала все до мелочей, чтобы детям было интересно.

Для Меган Маркл эта суббота станет первым посещением могилы ее покойной свекрови, скорее всего она возьмет с собой и Арчи. Однако они, как и герцогиня Кэтрин с тремя детьми, присоединятся к принцам позже — в начале дня 37-летний герцог Кембриджский и герцог Сассекский будут только вдвоем.

9 августа родители Арчи призвали своих подписчиков в инстаграме быть добрее друг к другу при помощи слов практически легендарной принцессы: «Совершайте случайные акты доброты, не ожидая вознаграждения, довольствуясь знанием, что однажды кто-то сделает то же самое для тебя». Под этим постом некоторые комментаторы признались, что в каждую годовщину смерти их любимого члена королевской семьи они стараются заниматься благотворительной деятельностью.