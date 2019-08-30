Побрили и раздели: Билли Айлиш поссорилась с журналом

Юная американская певица Билли Айлиш не на шутку поссорилась с глянцевым журналом. Nylon Germany выпустил номер с ее несуществующим фото на обложке, на котором Айлиш практически невозможно узнать. Об этом сообщает Page Six.

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17-летняя певица известна своим эксцентричным сценическим образом, однако к такому появлению на обложке глянцевого журнала девушка готова не была. Билли Айлиш прокомментировала публикацию фото в инстаграм-аккаунте журнала, объяснив свое негодование тем, что кадр появился без ее ведома.

«Что за херня? Nylon никогда ни с чем не обращались ко мне. Я не знала, что что-то происходит, как и никто из моей команды», — написала Айлиш.

Однако то, что размещение фото певицы на обложке не было согласовано — это лишь малая часть беды. Айлиш изображена лысой и полуобнаженной, что, по словам девушки, не имеет ничего общего с ни одной из ее реальных фотографий.

«Во-вторых, это даже не мое реальное фото. От меня здесь нет абсолютно никакого творческого вклада. В-третьих, вы собирались сфотографировать меня без рубашки? Реально?? В 17? И разместить это на обложке????» — возмутилась певица, завершив свой комментарий эмодзи среднего пальца.

После того, как Билли Айлиш высказала свое мнение по поводу обложки, Nylon Germany отредактировали подпись к фото обложки, превратив ее в извинение перед певицей.

«Для этой обложки мы ни в коем случае не хотели создавать образ, который сбивает с толку или оскорбляет Билли Айлиш. Мы всегда стремились отдать должное влиянию и творчеству Билли и создали это фото, которое является частью серии обложек, подчеркивающих мощь художников-вундеркиндов», — написали представители журнала.

«Эта обложка — арт-объект 3D-графики, созданный в часть ее достижений и положительного влияния, которое она оказывает на миллионы людей во всем мире, включая нас», — объяснили Nylon Germany.

В последнее время Nylon в рамках своего нового проекта делает цифровые копии снимков знаменитостей. Изображения редактируются так, что люди на них начинают походить на роботов. Впрочем, Билли Айлиш на этой обложке и вовсе сложно узнать.

Благодаря алгоритмам соцсети, обложку журнала и комментарий Айлиш быстро увидели фанаты певицы. Комментарий Билли собрал 30 тыс. лайков, в то время как фотография обложки понравилась только 5 тысячам. Также под постом прибавилось других гневных комментариев от поклонников певицы.

«Прекратите использовать ее для своей популярности, это неуважение», — написали с аккаунта фан-страницы Билли.

«Обложка с 17-летней девушкой без футболки?? Не понимаю вас!» — прокомментировали с другого фанатского аккаунта.

Билли Айлиш на данный момент является одной из самых молодых и широко известных во всем мире артисток. Совсем недавно, 26 августа, она получила три награды на церемонии награждения MTV Video Music Awards. Девушку признали прорывом года и лучшим новым артистом, а клип на ее абсолютный хит Bad Guy получил главную награду за лучший монтаж.

Неделей ранее Билли Айлиш оказалась на первой строчке основного американского чарта Billboard Hot 100. Особо примечательно то, что она первый исполнитель, рожденный в XXI веке, которому удалось возглавить этот престижный топ. Особенноо популярной она стала после релиза своего нового альбома, вместе с которым был выпущен ее главный хит Bad Guy. Клип на эту песню c конца марта собрал более 490 млн просмотров на YouTube.

В начале недели, 27 и 28 августа у Билли Айлиш прошли концерты в России — в Москве и Санкт-Петербурге. После выступления в столице она обратилась к фанатам на русском языке, опубликовав в инстаграме фотографию с подписью: «Спасибо». На следующий день под конец концерта в Питере девушка вышла на сцену в кокошнике. А вечером, после выступления, Айлиш выложила в инстаграм историю, где демонстративно на камеру ела пирожок в гримерке.