Стразы и жилеты: худшие наряды «Новой волны-2019»

Понадобится приложить немалые усилия, чтобы вспомнить хотя бы одно событие из жизни отечественного шоу-бизнеса, где бы собралось такое же количество знаменитостей, пытающихся совместить свою непреодолимую любовь ко всему яркому и блестящему с мировыми модными трендами. Тем не менее, баланс и гармония — не те слова, которые определяют российский бомонд и особенно поп-исполнителей.

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На творческом вечере в честь 55-летия Сосо Павлиашвили один из главных продюсеров отечественного шоу-бизнеса появилась, возможно, в худшем произведении марки Alexandre Vaultier за все время ее существования. В отечественной модной индустрии Рудковская в принципе известна категорическим, а потому и трагическим отказом от услуг персонального стилиста, потому что зачастую ее тяга к постоянной демонстрации как можно большей площади поверхности ног приводит к подобным модным решениям. Верх лифа черного платья был задекорирован небольшой полоской плотного тюля, создававшего впечатление, что продюсер Дмитрия Билана попробовала доказать, что может выйти на красную дорожку даже в мешке из-под картошки.

В наряде, который сделал ее фигуру практически бесформенной, также была широкая атласная лента, как будто снятая с похоронного венка, не хватало только надписи «От коллег». Отдельного внимания здесь заслуживает и мини-юбка, напомнившая об элементах тренировочных костюмов фигуристок, но «серебряная» сумка Dior и большие белые часы не дают забыть о тяжелом и беспощадном люксе в крови российских див индустрии развлечений.

42-летняя актриса и певица, любимая, кажется, всеми нашими соотечественниками, смотревшими сериал «Дикий ангел», продолжает посещать все ключевые события и вечеринки — так случилось и с ее выступлением на дне рождения дочери Игоря Крутого Виктории. Но выбранный ей костюм диско-шара, похожий на те, что захватывали воображение аудитории в те времена, когда ей было 21 и она работала на аргентинский телеканал, сейчас производит совсем другое впечатление. Сценический костюм исполнительницы предполагал создание иллюзии, что под ним находится обнаженное тело. Единственное, что она не учла, выйдя на сцену в этом ансамбле в сочетании с золотыми остроносыми сапогами, это то, что современные камеры уже не могут снять утягивающие колготки и белье так, как они умели это в 1998-м.

Костюмы самых известных мировых брендов в сочетании с Филиппом Киркоровым дают уникальный эффект симбиоза всех его образов с новогодних постановок авторства сценаристов Первого канала. «Король» поп-сцены выступал на открытии «Новой волны» в разноцветном и сияющем костюме, дополненном шляпой, которую, без гигантского количества страз и пайеток, можно было бы назвать канотье. Если задуматься, то его обмундирование немного напомнило образ рэперши Карди Би из ее клипа на песню «Money».

На заключительное выступление вокального фестиваля Киркоров явно решил переквалифицироваться в пчеловода — длинные полосы белой ткани, закрепленные на шляпе с мягкими полями, и полностью белоснежный костюм не оставляли других альтернатив.

На мероприятии, устроенном в честь генерального продюсера фестиваля, Киркоров появился в костюме человека, которого с ювелирной точностью облила проезжающая мимо машина.

Главный редактор российской версии журнала «Hello» пришла на красную ковровую дорожку в заключительный вечер фестиваля в платье, расшитом золотыми нитками бисера, в котором она больше всего напоминала одну из пассажиров «Титаника». Все из-за того, что вечерний образ был дополнен ярко-розовым спасательным жилетом.

Скорее всего, это должно было послужить накидкой, но с объемами светская львица явно прогадала, зато никто не смог бы также безапелляционно сообщить, что перед нами — представительница российской тусовки, лучше, чем сумка в виде пирамиды с отчетливо видневшимся логотипом бренда.