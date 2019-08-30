Беспорядки после Brexit: как будут спасать королеву

Королевскую семью эвакуируют в случае беспорядков в Лондоне после дня Brexit. В феврале издание Royal Central, которое занимается освещением событий из жизни мировых монархов, сообщило о том, что администрация Букингемского дворца разработала план для укрытия Виндзоров во времена Карибского кризиса в 1962-го, который остается действительным на сегодняшний день. Теперь же стало известно, что

в случае народных волнений, забастовок и нехватки лекарств и еды Елизавета II и все ее родственники будут эвакуированы из Лондона в несколько безопасных мест.

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Анонимный источник в кабинете министров рассказал порталу The Sunday Times, что планы для экстренной эвакуации существовали со времен «холодной войны», но теперь они были адаптированы для возможных беспорядков в Великобритании после Brexit без договора со странами ЕС. Бывший офицер полиции Дэй Дэвайс, который отвечал за безопасность королевской семьи, в разговоре с изданием подтвердил информацию источника из кабмина. По его словам, если бы в столице возникла опасная ситуация, служба безопасности Виндзоров «явно убрала бы королевскую семью подальше от ключевых достопримечательностей».

Это решение кажется правильным, учитывая, что большая часть владений Ее Величества частично открыта для посещения туристами, и даже при наличии повышенной охраны оставаться в Букингемском или Кенсингтонском дворце кажется не лучшей идеей.

Официальные источники в беседе с британскими СМИ опровергли информацию о том, что охрана Виндзоров уже готовится к их срочной транспортировке после 31 октября. Лидер Палаты представителей Джейкоб Рис-Могг назвал это «фантазией военного времени». По его словам, «перевозбужденные представители власти, которые придумали эту бессмыслицу, больше хотят верить домыслам, чем историческим фактам». Он также подчеркнул, что

монарх при любых обстоятельствах должен оставаться в столице государства, что подтвердила в свое время мать королевы Елизаветы II своими действиями при бомбардировках Лондона во время Второй мировой войны.

Действительно, когда бомбардировщики нацистской Германии сбрасывали бомбы на Лондон каждую ночь на протяжении почти двух месяцев в 1941-м, королева-мать (жена Георга VI, мать Елизаветы II и ее младшей сестры принцессы Маргарет) оставалась в Букингемском дворце в знак поддержки своим подданным.

Тем не менее, в целях безопасности обе дочери королевы-матери Елизаветы были отвезены в Виндзорский замок, в подвалах которого также хранилась значительная часть «драгоценностей короны» — детали принадлежностей для коронации вроде различных составляющих Короны британской империи, изготовленной для королевы Виктории в 1837 году.

План действий, разработанный в свете противостояния между социалистическими и капиталистическими странами в годы «холодной войны», был назван «Операцией Кандид». Он предполагал, что члены королевской семьи должны были бы согласиться на переезд в другую страну, после чего их бы ждала королевская яхта «Британия» в открытом море. Дальнейший маршрут судна держат в секрете до сих пор.

Разумеется, в реальных условиях конфликта королева бы никогда не согласилась покинуть свою официальную резиденцию, потому что это бы говорило об окончании существования монархии в Великобритании, которая, на сегодняшний день, остается самой влиятельной в мире.

Если Елизавета II и ее семья пережили массовые забастовки рабочих во времена, когда правительство возглавляла Маргарет Тэтчер, а также всеобщее недовольство на почве развода принцессы Дианы и принца Чарльза, с последствиями Brexit она сможет справиться, несмотря на то, что ей уже 93 года.

Букингемский дворец и официальная резиденция премьер-министра по адресу Даунинг-Стрит, 10, отказались от комментариев из-за беспокойства, что подробности могут нарушить статус секретности.