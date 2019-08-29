«Мальчики танцуют»: американцы защитили принца Джорджа

Во вторник, 27 августа, прохожие в Нью-Йорке обратили внимание на необычное действо. Около 300 танцоров балета собрались на площади Таймс-сквер для проведения флешмоба в поддержку увлечения балетом сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма — шестилетнего принца Джорджа. Некоторые из них держали над головой плакаты с надписями «Мальчики тоже танцуют!» и «Я бы хотел начать в 6».

Дело в том, что их возмутило отношение телеведущей канала ABC к хобби сына герцогов Кембриджских. На прошлой неделе ведущая шоу «Good Morning America» Лара Спенсер рассказала о ежедневном расписании старшего сына принца Уильяма, 6-летнего Джорджа. Помимо прочего Спенсер отметила, что принц Джордж занимается балетом. Вместо того, чтобы поддержать несвойственное мальчикам занятие, за которое они ежедневно подвергаются порицанию со стороны консервативных членов общества, телеведущая неудачно пошутила. «Оу, он выглядит таким довольным занятием по балету.

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Принц Уильям сказал, что принц Джордж в полном восторге от занятий… У меня есть новости для вас, принц Уильям, мы посмотрим, как долго это продлится».

В ответ на это аудитория и ее соведущие рассмеялись, но пользователям сети и профессионалам индустрии было не так весело. Как и стоило ожидать, подобное издевательство, к тому же, над ребенком, не прошло для нее просто так. Лару Спенсер сразу обвинили в унижении танцоров мужского пола, а многие заявили, что она занимается буллингом на национальном телевидении.

В пятницу, 23 августа, Лара Спансер написала пост с извинениями в инстаграме и признала, что повела себя бестактно. В конце она попыталась сделать пост мотивирующим для своей аудитории: «Начиная с балета и заканчивая чем бы то ни было, чем вы хотите заняться в своей жизни, я говорю: «Давайте». Я полностью верю, что мы все должны свободно заниматься тем, что нас увлекает. Идите и карабкайтесь на свою гору — и получайте удовольствие от каждой минуты».

Руководству телеканала явно тоже поступили жалобы на комментарии их ведущей, поэтому 26 августа она еще раз обратилась ко всем, кто посчитал ее грубой, и принесла свои извинения насмешки над любовью наследника британского престола к танцам. В своем послании телеведущая не стала отнекиваться: «Я облажалась. Это правда. Мой комментарий о танцах был глупым, и мне очень жаль».

«Я говорила с несколькими танцорами за последние пару дней. Я слушала и узнала о том, какую храбрость должен иметь маленький мальчик, чтобы развиваться в танцевальном направлении», — продолжила американка.

В дополнение к этому Лара Спенсер проинтервьюировала нескольких знаменитых мужчин-танцоров и обсудила с ними, через что проходят мальчики, которые учатся танцевать. В числе ее собеседников были хореограф шоу «Так ты думаешь, что ты можешь танцевать» Трэвис Уолл, Фабрис Калмелс, солист балета «Джоффри» в Чикаго, и звезда бродвейских мюзиклов Робби Фэйрчайлд.

По словам ведущей канала ABC, их совместные беседы заставили ее осознать, что высказывания в чей-то адрес могут заставить его страдать, после чего она снова извинилась перед всеми троими.

Флешмоб в поддержку принца Джорджа прошел на Таймс-сквер в день, когда вышло интервью Лары Спенсер с танцорами. Ее собеседники-танцоры в и еще пара сотен человек устроили действо прямо под окнами студии — они проводили подобие расширенного мастер-класса.

Алекс Вонг, прославившийся благодаря шоу «Так ты думаешь, что ты можешь танцевать», также присутствовал на выступлении на самой известной площади в Нью-Йорке. Выложенную им в соцсетях видеозапись под хэштегом #BoysDanceToo («Мальчики тоже танцуют») посмотрело более 300 тысяч человек, а видео и сам флешмоб начали широко освещать в американских и зарубежных СМИ.

В комментарии к посту Вонг написал, что он гордится тем уровнем поддержки, который получил замысел танцоров, и признался, что он сам чуть не отказался от идеи пойти учиться танцевать из-за стереотипов о том, что «танцуют только девчонки». В заключение он выразил надежду, что следующему поколению мальчиков не придется мириться с буллингом, с которым столкнулись многие из них.

Об увлечении принца Джорджа балетом герцог Кембриджский рассказал на встрече с подростками, которые хотят вдохновлять людей своим примером, в Кенсингтонском дворце в понедельник, 19 августа. Старший сын принца Чарльза разговаривал с 14-летним мальчиком, который занимается уличными танцами и борется против буллинга.

Тогда он и отметил, что его сын также получает удовольствие от танцев, и вспомнил о любви принцессы Дианы к танцам.

Он поделился с аудиторией советом, который когда-то дала ему покойная мать: «Если ты любишь чем-то заниматься, делай это. Не позволяй никому отговорить тебя. Продолжай».