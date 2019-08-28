Неловкое положение: Гарри готовится к свадьбе своей бывшей

Герцогов Сассекских в относительно ближайшем будущем ждет мероприятие, которое британским СМИ уже назвали неловким. Речь идет о свадьбе бывшей возлюбленной принца Гарри, актрисы и модели Крессиды Бонас: после того, как стало известно, что она планирует выйти замуж замуж за агента по продаже недвижимости Гарри Уэнтворта-Стэнли в прессе появились предположения, что младший сын принца Чарльза и его супруга будут приглашены на брачную церемонию.

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«Да, Гарри обязательно пойдет на свадьбу. Он остался в отличных отношениях с Крессидой, которая никогда не говорила публично ни слова об их романе. Приглашения еще не пришли, но мне сказали, что Гарри и Меган в списке приглашенных», — заявил изданию THe Sun эксперт по королевским делам Адам Хелликер. Он добавил, что принц весьма дружен с матерью жениха маркизой Милфорд Хэйвен.

В том, что побывать на свадьбе согласятся оба супруга, есть, впрочем сомнения: Хелликер сообщил, что Меган не в восторге от того, что Гарри сохранил дружеские отношения с бывшими возлюбленными.

О помолвке Крессиды Бонас стало известно на прошлой неделе, когда ее жених Гарри Уэнтворт-Стэнли выложил в инстаграм фотографию, на которой 30-летняя женщина с гордостью демонстрирует свое необычное помолвочное кольцо. «Мы женимся», — коротко подписал снимок возлюбленный Крессиды, которому тоже 30 лет.

Одним из тех, кто поздравил пару с помолвкой, стал младший брат Кейт Миддлтон Джеймс. «Это замечательно!» — прокомментировал он новость о помолвке.

Крессида Бонас начала встречаться с Уэнтвортом-Стэнли после того, как в 2014 году разошлась с принцем Гарри. Для нее это означало возвращение к бывшему возлюбленному: молодой человек был бойфрендом Бонас еще до того, как в 2012-м она стала появляться на публике с членом британской королевской семьи.

Как и жена принца Гарри, Крессида Бонас — актриса. Правда, на экране ее трудно увидеть — в основном, дочь знаменитой светской львицы 60-х леди Мэри-Гей Керзон и антрепренера Джеффри Бонаса играет в театре. Крессида, по примеру аристократической матери, долгое время оставалась одной из самых заметных девушек в лондонском высшем свете. Благородным происхождением отличается и ее жених: Гарри Уэнтворт-Стэнли, сын маркизы Милфорд Хейвен, работает агентом по недвижимости, его специализация — приобретение и продажа жилых и многофункциональных объектов. Можно даже сказать, что мужчина имеет отношение к британской монаршей семье, поскольку его отчим, Джордж Маунтбеттен, — дальний родственник Елизаветы II по линии второй дочери королевы Виктории.

После расставания с принцем Гарри Крессиде Бонас удалось сохранить теплые отношения со всей его семьей. В 2018-м она присутствовала на его свадьбе с Меган Маркл, а также на церемонии бракосочетания его двоюродной сестры, принцессы Евгении. Именно она, кстати, познакомила актрису и модель и молодым принцем.

Причиной разрыва Крессиды Бонас и принца Гарри в 2014 году стало нежелание девушки мириться с публичным образом жизни и сводом правил королевской семьи.

По аналогичной причине распались первые отношения принца — с Челси Дэйви. С ней, кстати, герцог Сассекский тоже сохранил дружеские отношения — однако это, как пишут британские СМИ, категорически не нравится Меган Маркл. Настолько, что в прошлом году Челси Дейви, присутствовавшая на свадьбе внука Елизаветы II 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзоре, не была приглашена на вечерний прием по случаю бракосочетания, хотя многие из друзей, с которыми они с Гарри когда-то весело проводили время.

Гарри и Меган впервые вместе побывали на свадьбе друга принца еще до того, как вступили в брак: в 2017 году влюбленные отправились на Ямайку на церемонию бракосочетания лучшего друга Гарри Тома Инскипа, с которым он подружился во время обучения в Итоне.

А вот свадьбу своего общего друга — актера Идриса Элбы, присутствовавшего на церемонии их бракосочетания — герцоги Сассекские пропустили. Однако они отправили роскошный подарок: Идрис Эльба и его супруга Сабрина Даур получили картину братьев Коннор — под этим псевдонимом работают современные художники Джеймс Голдниг и Майк Снелл. На полотне стоимостью 7 тысяч фунтов стерлингов изображен постер в стиле 50-х годов с надписью «Зачем приспосабливаться, если ты был рожден затем, чтобы выделяться».