Революционный подход: что носить осенью 2019-го

Грядущей осенью от полного обновления гардероба в магазинах имеет смысл воздержаться. По нескольким причинам. Во-первых, делать это в условиях цикличности моды 90-х и нулевых кажется просто лишней тратой денег — все, что вы можете найти, скорее всего, у вас уже есть, а качество новых моделей может оказаться более низким. Во-вторых, в мире и так слишком много одежды — даже представители ведущих модных конгломератов Kering и LVMH на прошедших выходных поехали на саммит G7, чтобы обсудить экологический кризис, вызванный, в числе прочего, и масштабами рынка по производству предметов гардероба.

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Иными словами, если вы действительно хотите перенять глобальные модные тренды, для начала вам стоит переосмыслить свое отношение к потреблению. Хорошим началом будет отказ от покупки вещей, которые прослужат меньше года, да и шопинг-терапия вряд ли сможет помочь вам в борьбе с осенней депрессией. Если вы нуждаетесь в одежде, которая придаст вам уникальности, можно попробовать винтаж — дизайнеры предложили нам вернуться на 30 лет назад, но никто не мешает копнуть глубже.

Например, вы убеждены в том, что вам нужно запоминающееся пальто (возможно, даже с натуральным мехом), которое станет ключевым элементом вашего образа на весь отопительный сезон. Тогда 70-е и 80-е — это те десятилетия, на которые следует обратить внимание — хорошие винтажные магазины позаботятся о том, чтобы верхняя одежда не смотрелась так, как будто вы с ней ровесники.

Сама же по себе концепция сезонных модных трендов — морально устарела: интересным вас делает не сумка, которую можно перепутать с чужой, потому что вы были не единственным человеком, который на нее разорился.

Другие 70-е

Бренды вроде Lanvin, Victoria Beckham и Burberry постарались переосмыслить эпоху 70-х, когда женщины вместе с Долли Партон просили Джолин не уводить их мужчин (песня «Jolene» вышла в 1973-м). Благодаря коллективным усилиям ностальгирующих дизайнеров, теперь снова появилась потребность в юбках-полусолнце в мелкую клетку, шелковых блузках с широкими рукавами или необычным воротником, а если что-то из этого будет застегиваться на массивную золотую застежку, то этот сезон будет принадлежать вам.

С подобными предметами гардероба можно будет сочетать и изрядно надоевшие модным стилистам ковбойские сапоги (если вы их уже купили, то нужно продолжать носить) и грубые ботинки на толстой подошве.

Если вы решите последовать этому тренду, нужно внимательно следить за тем, чтобы случайно не нарядиться в праздничный костюм вашей учительницы из начальной школы, так что здесь лучше недобрать, чем перебрать.

Кстати говоря, крайне нужной и долговечной покупкой могут стать брюки-палаццо — в отличие от джинсов-клеш, они не могут причинить зла вашему отражению в зеркале, а ноги будут казаться длиннее и стройнее.

Сумка для презервативов

Когда Симон Порт Жакмюс впервые представил свои сумки Le Chiquito, в которые было невозможно положить что-либо из-за их нано-формата, эксперты скрестили пальцы, чтобы блогеров и стилистов не заинтересовала эта идея. Но их опасения сбылись. Самые маленькие сумки в истории модной индустрии останутся с нами по крайней мере до конца холодов, но найти им практическое применение будет непросто. Когда модели французского бренда только вышли с ними на подиум, в интернете появилась масса мемов на эту тему, а глянцевые издания начали вместе размышлять, что можно вместить в это произведение дизайнерского искусства.

Квалифицированные специалисты пришли к выводу, что ридикюль вместит в себя монеты, кольца с бриллиантами, беспроводные наушники, болеутоляющие таблетки, довольно большое количество скомканных банкнот, презерватив или леденцы.

Разумеется, нужно выбрать что-то одно, но если ваши ежедневные дела и правда требуют наличия в сумке только одного из вышеперечисленных элементов, возможно, эта модель станет вашим спасением от чрезмерного количества вещей.

Неоновые демоны

Осенью потребность в ярких цветах может казаться странной толпе людей в черной и серой одежде, но если канареечно-желтый плащ или лиловые брюки потенциально могут дать мотивацию не вернуться домой сразу после выхода из подъезда, оно того стоит. Здесь имеет смысл собирать сразу монохромные образы, как это предлагают стилисты на модных показах — поверьте, в большинстве случаев в реальной жизни это оказывается не таким радикальным решением.

Насыщенные оттенки на прошедших неделях моды дизайнеры придавали многочисленным изделиям из кожи, но если вас заботит уменьшение вашего углеродного следа, то, опять же, можно найти аналогичные модели в винтажном стиле и быть уверенным в уникальности своего образа.

Не верите нам — посмотрите у Balmain, Fendi и Emporio Armani.

Новые супергерои

Кейп — незаслуженно забытая нами деталь одежды, которую очень сложно подобрать так, чтобы не выглядеть как английская няня или полицейский из прошлого. Однако для тех, кто готов приложить усилия, эта накидка может стать спасением в тех случаях, когда не знаешь, что надеть с зауженными брюками и ботильонами. Марк Джейкобс предложил удлиненную версию с леопардовым принтом, и нам кажется, что если вам нужна одежда для вечеринок с друзьями, более удачной расцветки этого предмета вы попросту не найдете.