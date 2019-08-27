«Все гораздо хуже»: России грозит эпидемия ожирения

Главврач московской больницы № 71 Александр Мясников назвал основные причины, по которой россияне страдают от лишнего веса. По его мнению, во всем виновата работа отечественной пищевой промышленности. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

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По мнению доктора Мясникова, причиной ожирения жителей России являются продукты, которыми перенасыщен отечественный рынок. «Давайте по-взрослому. Мы толстые не потому, что мы хотим жрать. И не потому, что у нас такая генетика. Это — последствия работы пищевой промышленности, вот и все», — заявил врач.

В особенности это касается продуктов с высоким содержанием сахаров, которые легко усваиваются организмом. По мнению Мясникова, ситуация не изменится, пока рынок не начнет предлагать более здоровую продукцию.

«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил доктор.

Также в ходе беседы Мясников отметил, что диетологи и всевозможные консультанты по правильному питанию в этой ситуации бессильны и бесполезны. «У нас в геометрической прогрессии растет число диетологов, советчиков, как худеть. И в такой же прогрессии не уменьшается, а, наоборот, растет количество ожиревших. Надо принимать государственную программу», — предупредил Мясников.

Согласно информации Минздрава, за последние пять лет количество людей с лишним весом в России выросло в 1,5 раза. Если в 2013 году было зарегистрировано 1,4 миллиона человек с таким диагнозом, то в 2018 году насчитали уже свыше двух миллионов россиян с ожирением.

Примечательно, что лидером по количеству людей с избыточным весом в прошлом году стал Алтайский край — в этом регионе на 100 тыс. человек пришлось 5566,9 случая ожирения. Меньше всего больных ожирением зарегистрировали в Приморском крае — всего 387,6 случая также на 100 тыс. человек.

В воскресенье, 25 августа, известный врач-диетолог Елена Тихомирова отреагировала на статистику Минздрава — она заявила, что ситуация с ожирением в российских регионах обстоит значительно хуже, чем показывают статические данные. «Это вообще вершина айсберга. На самом деле все гораздо печальнее и все гораздо хуже», — прокомментировала данные Минздрава специалист в беседе с РЕН ТВ.

По мнению Тихомировой, статистика очень сильно приуменьшена. «Статистика хронических заболеваний, тем более такого, как ожирение, абсолютно неточна. Поэтому я предлагаю эту цифру (рост числа больных ожирением в 1,5 раза — «Газета.Ru») увеличить в пять раз абсолютно точно», — заявила диетолог.

В эпидемии ожирения Елена Тихомирова также винит пищевую промышленность. Она считает, что причина резко участившихся случаев такого заболевания кроется в окончании тотального дефицита. 10–15 лет назад для россиян в свободном доступе появилось огромное количество дешевых и высококалорийных продуктов, и питаться подобной едой в больших объемах плотно вошло в привычку.

На прошлой неделе о проблеме ожирения россиян также высказался первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По мнению экс-главы Роспотребнадзора, к избытку веса соотечественников приводит несколько факторов в совокупности.

«На ожирение влияет комплекс факторов: отсутствие режима питания, потребление множества углеводов, особенно в среде небогатого населения, малоподвижность. Каждый из факторов усиливает влияние других», — рассказал Онищенко в интервью URA.RU.

В группу особого риска Онищенко занес молодежь и людей среднего возраста. По его мнению, у россиян этих возрастных категорий существует отдельная проблема, из-за которой появляется избыточный вес: это еда из ресторанов быстрого питания. «Они могут есть между делом, почти всегда», — объяснил Онищенко.

Что касается статистики участившихся случаев ожирения в Алтайском крае, эксперт не высказал никаких предположений по поводу причин такой региональной особенности.