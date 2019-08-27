Платье для Обамы: как творила и умерла Изабель Толедо

Умерла автор знаменитого наряда Мишель Обамы на инаугурации 2009 года Изабель Толедо. Она скончалась от рака груди в возрасте 59 лет, о чем сообщили официальные источники из ее ателье в понедельник, 26 августа. Несмотря на то, что первую коллекцию одежды Толедо запустила еще в 1985 году, внимания со стороны публики она смогла добиться только после того, как к ней обратились официальные представители супруги 44 президента США, избранного в 2008 году — на церемонии инаугурации в январе 2009 весь мир смог увидеть, что она создала для новой первой леди.

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Американский дизайнер кубинского происхождения со своим нестандартным подходом к моде создала шерстяное платье и пальто лимонного цвета с кружевом для первой леди США, когда муж Мишель официально занял пост президента страны. Оказалось, что госпожа Обама стала поклонницей таланта модельера задолго до этого — вот, почему она решила обратиться к одной из своих любимых дизайнеров перед ответственным мероприятием.

Изабель Толедо выбрали не только из-за личных симпатий жены политика, но и благодаря происхождению. Дело в том, что многие модельеры из Центральной и Латинской Латинской Америки часто даже не могут позволить себе участвовать в Неделях моды — Мишель Обама решила привлечь всеобщее внимание к творчеству американских мигрантов.

Помимо бывшей первой леди, Толедо шила наряды для звезды «Стриптиза» Деми Мур, актрисы Деби Мейзар, сыгравшей в сиквеле фильма «Бетховен» и Добры Мессинг, известной по роли в комедии «Женщины». Образами для красных ковровых дорожек Толедо, родившаяся на Кубе в 1961 году, не ограничивалась — она предоставляла свои наряды для съемок в фильмах, однако это не помогало продвинуть свое имя, ебе, как это в свое время сделали Юбер де Живанши (все культовые образы Одри Хепберн) и Пако Рабан (Джейн Фонда в научно-фантастическом фильме «Барбарелла»).

Толедо приехала в американский штат Нью-Джерси в подростковом возрасте, а в старшей школе уже познакомилась со своим будущим мужем, иллюстратором и художником Рубеном Толедо, работавшим с ней над созданием многих принтов и помогавшим в создании эскизов. Как и многие ее коллеги, Толедо училась в университете на свою специальность, но высшее образование она так и не получила. Вдохновением для Толедо, до самой смерти остававшейся независимым дизайнером, служил авангард, а в конце 90-х она променяла модные показы на музейные выставки. В 2005 году супруги Толедо выиграли Национальную премию дизайна за достижения в области моды.

В 2006 году она на год устроилась работать креативным директором марки Anne Klein, где до нее (в 60-х и 70-х) работали Ральф Лорен, Донна Каран и Келвин Кляйн. Сегодня без этих людей сложно представить полноценную картину американской моды. Интересно, что три коллекции, которые она успела сделать для известного в США бренда, были встречены намного лучше и получили куда большее внимание аудитории, чем собственная марка Толедо. К тому же, Изабель выпустила собственный парфюм и создала линию обуви совместно с бюджетной маркой Payless.

Сама дизайнер характеризовала свой персональный стиль как «романтичную математику» из-за любви к геометрии и строго выверенным формам, которые не делают одежду менее женственной.

Профессионалы индустрии часто ставили ее в один ряд с модельерами XX века, ратовавшими за комфорт и элегантность, вроде нью-йоркцев Джеффри Бина и Чарльза Джеймса. Их также называли «дизайнерами для дизайнеров» — их работы не могли оценить люди со стороны, но они служили вдохновением для многих, кто занимается модой.

Еще в 2008 году куратор и директор музея Технологического института моды Валери Стил рассказывала, что она считает Изабель гением за ее способности к пространственному моделированию. По словам Стил, Изабель Толедо могла «превратить геометрическую плоскость в поэтический объем, который было невозможно вообразить», а этим навыком, к сожалению, обладает далеко не каждый владелец собственного бренда.