Продажа яйцеклетки: за что ополчились на Асю Казанцеву

На минувшей неделе в интернете разразилась дискуссия, связанная с необычным лотом, выставленным на продажу благотворительным фондом. Организация, популяризирующая науку, выставила на продажу яйцеклетку известного научного журналиста, автора научно-популярных книг Аси Казанцевой, которая публично выразила готовность стать донором ооцитов. «Я в любом случае собираюсь их замораживать следующей осенью, и ничего не имею против того, чтобы половину добытого отдать тем, кто планирует заводить детей в обозримом будущем», — заявила Ася Казанцева.

На следующий день лот стоимостью в 90 тысяч рублей был продан, однако научной журналистке пришлось объясняться с критиками, которые не поняли ее действия.

Значительная часть комментаторов задалась вопросом об этичности продажи своего биологического материала.

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«И ее совершенно не волнует, что станет с ее ребенком? Кто как и кем его воспитает? Когда бичевки какие-то это делают куда не шло, а тут... Даже когда мужики за деньги или даже задаром так делают, и то противно. Считаю если человеку по хрен, что станет с его ребенком, то очень большие сомнения в качестве его генов, тем более если это женщина», — написала в комментарии к посту фонда пользовательница по имени Alina Belawski (орфография и пунктуация автора сохранены). Она выразила мнение, что мужчинам проще расставаться со своими сперматозоидами, поскольку их у них куда больше, чем у женщин – яйцеклеток.

В процессе дальнейшей дискуссии пользовательница фейсбука объяснила, что волнуется за судьбу ребенка, родившегося благодаря донорской яйцеклетке научной журналистки. «А если анонимный покупатель яйцеклетки этой Аси Казанцевой болен тяжелым наследственным заболеванием и, соответственно, ребенок ее с рождения будет инвалид, и ей пофиг на это, и после этого ее может назвать генетически полноценной? Ну только если всяких отмороженных без малейших моральных принципов можно отнести к психически здоровым», — продолжила она.

Другие критики волновались не столько о детях, сколько о практической стороне вопроса. В частности, им показалось, что стоимость лота завышена: средняя цена яйцеклетки от анонимного донора составляет сейчас около 30 тысяч рублей. Многие сочли, что научный журналист переоценивает свой генетический материал, считая, что будущему ребенку повезет с интеллектом и внешностью так же, как и ей самой: действие журналистки оценили как «крайнюю степень нарциссизма».

Публичность поступка Аси Казанцевой действительно дает возможность усмотреть в нем признаки нарциссизма – все же не каждая женщина решится открыто заявить, что она настолько умна и красива, что за ее гены не жалко и 90 тысяч рублей. Однако сама журналистка позже объяснила свои действия с весьма практичной стороны.

В интервью изданию «Фонтанка» Казанцева рассказала, что в будущем году собирается заморозить свои яйцеклетки, поскольку скоро ей исполнится 33 года, а она пока не уверена, захочет ли иметь детей. Частью ооцитов она готова поделиться.

«Перед этим яичники гормонально стимулируют, чтобы одновременно созрело и высвободилось много яйцеклеток. Поэтому, скорее всего, у меня будет некоторый запас, — объяснила научный журналист. — Заранее неизвестно, может быть, удастся получить 8 штук, может быть, 12. Но в любом случае не вижу проблемы в том, чтобы половину оставить себе, ради будущего шанса на размножение, а половину отдать тому, кто хочет детей уже сейчас».

Таким образом Ася Казанцева, в числе прочего, дала ответ тем, кого возмутило, что на продажу выставлена одна яйцеклетка – они справедливо указывали на то, что ее, скорее всего, будет недостаточно для получения эмбриона. Кроме того, журналист обосновала, по каким причинам покупатель может предпочесть именно ее ооциты.

«Мы предполагаем, что есть люди, которые не хотят кота в мешке, то есть не хотят связываться с анонимным донором, а предпочтут взять мою, — заявила она. — Потому что могут почитать мои книжки, интервью со мной, посмотреть лекции. В общем, знают, что я собой представляю. А поскольку мы знаем, что гены довольно серьезно влияют на внешность и на характер, кто-то вполне может захотеть ребенка от меня. Я не против».

Этическая сторона вопроса донорства яйцеклеток может еще долго оставаться поводом для дискуссий: пока одних людей смущает практичный подход к размножению, другие считают, что нет ничего плохого в том, чтобы дать людям, которые хотят иметь детей, но не имеют возможности завести их естественным путем, возможность воспитать здорового и счастливого малыша.

Другое дело – что распространенная практика анонимного донорства яйцеклеток предполагает, что реципиент получает биологический материал человека, предварительно прошедшего медицинское обследование, а пишет ли он книги и дает ли интервью – вопрос второй.

Анонимным донором ооцитов может стать женщина в возрасте от 18 до 30 лет, у которой уже есть хотя бы один свой здоровый ребенок. Ее анализы должны показать отсутствие таких заболеваний, как ВИЧ, сифилис и гепатиты, болезней внутренних органов в стадии обострения, половых инфекций, выраженных особенностей строения скелета. Кроме того, у нее не должно быть психических расстройств и наследственных заболеваний в семье. Словом, подходит ли женщина на роль донора яйцеклетки, может решить только врач.