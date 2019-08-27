Худшие из худших: кто провалился на премии VMA 2019

Для того, чтобы представить себе, как выглядела церемония вручения премии канала MTV VMA, достаточно вспомнить «Евровидение». Там авторы костюмов (назвать подобное нарядами с каждым разом становится все сложнее) точно так же соревнуются в количестве блестящей ткани и бессмысленных вырезов. К тому же, как и в случае с конкурсом европейских исполнителей, на вручении американской награды о модных трендах, кажется, слышали единицы.

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По всей видимости, стилисты американских исполнителей придерживаются мнения, что черпать вдохновение музыканты должны у своих лирических героев в клипах, а не на модных подиумах. Потому что

большинство из того, что вчера увидело свет в Лос-Анджелесе, не могли создать дизайнеры с именем и самоуважением.

Да и модные критики сходятся во мнении, что обсуждать выход звезд на красную дорожку этой премии — бесполезное занятие из-за того, что все одинаково плохо.

Тана Монго

В мире стремительно сокращается количество премий, которые еще не «приютили» нескольких блогеров-миллионников, чтобы те придали им публичности. Одной из таких гостей стала довольно скандальная 21-летняя звезда ютьюба Тана Монго, чей наряд отлично показал, что случается, когда девочке, родившейся в Лас-Вегасе, хочется обзавестись платьем, о котором она всегда мечтала.

Дискуссию о том, насколько этично наряжаться в одежду из кожи змеи, оставим зоозащитникам. Но нельзя не признать, что платье Монго прекрасно сочеталось с желто-бежевым питоном — неопределенный принт как будто сделал его картинкой в детской энциклопедии, демонстрирующей пищеварительный тракт змеи.

А получить новые знания, Монго их во многом не хватает, всегда будет полезно ее молодой аудитории. Во всяком случае, ей было бы полезно иметь в виду, что тренды доходят до ютьюба на очень низкой скорости и, как правило, в соответствии с графиком публикаций видео: надевать миниатюрные солнечные очки в конце лета 2019-го уже считается серьезным опозданием даже для его ютьюб-блогеров.

Коко Остин

Фотомодель и телеведущая, больше всего известная как жена рэпера Ice-T, появилась на музыкальной премии вместе с мужем, и несмотря на то, что ее наряд попросту не мог быть иным, мы обязаны упомянуть его как пример дурного вкуса и памятник ушедшей эпохе дешевой роскоши. Правда, среди близких женщин Дональда Трампа до сих пор стараются соответствовать этому золотому стандарту, но если даже шоу-бизнесу стали неинтересны такие стилистические решения, возможно, скоро перемены коснутся всех.

Коко пришла на мероприятие в черном, абсолютно прозрачном платье, в котором многочисленные пластические операции 40-летней ведущей можно было рассмотреть абсолютно беспрепятственно. Остин в принципе любит, чтобы тело «дышало» перед папарацци как можно свободнее, но

количество серебряных страз, усыпавших эту ткань, заставляет простить и отпустить последнюю блондинку с настолько розовыми губами, накладными ресницами и бриллиантами в ушах.

Наверняка ей и так приходится тяжело в эру после #MeToo, когда все, к чему она так долго шла, просто вышло из моды. Поэтому Коко Остин, представительница мертвой эпохи, кажется почти милой во всем антураже — от корней выжженных светлых волос до кончиков накладных розовых ногтей.

Джонатан Ван Несс

Последним в нашем миниатюрном параде тех, кто пытается «оторваться» сейчас, потому что его больше никуда не позовут, мы назовем парикмахера Джонатана Ван Несса, одного из ведущих шоу «Queer Eye». По сюжету программы, несколько квир-мужчин меняют имидж людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Однако при взгляде на Ван Несса прошедшим вечером становилось непонятно, смеется ли он над всей системой, предполагающих безумные траты для того, чтобы собраться на красную дорожку, или ему самому нужна помощь.

Телеведущий появился в черной облегающей майке и чересчур маленьких шортах, которые сжали его туловище так, что над их верхом образовался небольшой валик. А сверху он решил надеть накидку в тон, больше всего напоминающую классическую «бабушкину» шаль или кухонные занавески.

Он выглядит не как гость на премии VMA, а, скорее, как человек, которому дали задание в домашних условиях создать наряд, раскрывающий грани его личности домоседа и супергероя.

До сих пор мужчины в индустрии не могут повторить успех актера и ЛГБТК+ активиста Билли Портера, пришедшего в этом году на премию «Оскар» в смокинге и в пышной юбке. Тогда звезда сериала «Поза» заявил, что нет ничего плохого в том, чтобы мужчина носил платье. Джонатан Ван Несс же смотрелся так, как будто сейчас он несколько раз покрутится, взявшись за свой кейп и в этих сомнительных туфлях убежит в закат.