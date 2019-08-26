Дипломатия поцелуев: жесты политиков красноречивей слов

Целомудренный поцелуй в щеку, которым наградила первая леди США Меланья Трамп премьер-министра Канады Джастина Трюдо, стал главной новостью минувших выходных и уже успел превратиться в мем. Возможно — потому, что оба действующих лица выделяются на фоне других относительной молодостью, безусловной привлекательностью и бесспорным чувством стиля.

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Знаменитый поцелуй Меланья Трамп запечатлела на щеке Джастина Трюдо, произошел во время подготовки к так называемому «семейному фото» — групповому фотоснимку, на котором участники саммита запечатлены со своими супругами. Явившись на фотосессию, первая леди США привлекла всеобщее внимание свои красным платьем-футляром Alexander McQueen, затмив даже хозяйку вечера Бриджит Макрон в расшитом серебристыми блестками мини-платье.

Наблюдатели не преминули заметить своеобразное соперничество между супругами лидеров двух государств, которое не окончилось борьбой нарядов. Сначала они обратили внимание на то, что Бриджит Макрон поцеловала в щеку Дональда Трампа, затем обнаружили, что Меланья Трамп запечатлела поцелуй на щеке Джастина Трюдо.

В поцелуях самих по себе нет ничего особенного: французы дважды целуются между собой при встрече, даже будучи впервые друг другу представленными, да и в американской традиции светский поцелуй, при котором люде не касаются на самом деле друг друга губами, вполне социально приемлем. Однако платье, наряды и общий настрой, при котором такие жесты оказываются интереснее высказываний, сделали свое дело: интернет наводнили фотографии Меланьи Трамп, а комментаторы принялись соревноваться в остроумии.

Нельзя не признать, что первая леди США действительно окинула премьер-министра Канады чрезвычайно нежным взглядом, а выражения лица Дональда Трампа и в самом деле было мрачнее тучи. Иначе откуда бы тогда появились подобные комментарии в интернете? «Выглядит так, будто Меланья подумывает сбежать в Канаду», «Меланья готова рискнуть всем», — писали пользователи соцсетей. «Каждому нужно найти того, кто будет смотреть на него так, как Меланья на Джастина», — так звучал комментарий в твиттер-аккаунте российского издания RT, выходящего, в том числе, и на английском языке.

На фоне яркой Меланьи мало кто заметил еще один неловкий поцелуй – между Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, который стараниями американского президента выглядел чрезвычайно неловким, поскольку он, казалось сочно чмокнул в щеку свою немецкую коллегу, вместо того, чтобы обменяться с ней светским поцелуем в воздух.

Однако следует признать: всякий раз, когда американский президент обменивается приветствиями с другими мировыми лидерами, выходит какая-нибудь неловкость.

В июне этого года во время государственного визита в Великобританию Трамп нарушил королевский протокол во время торжественного ужина в Букингемском дворце. Тогда американский президент, произнося тост, тронул за спину королеву Великобритании Елизавету II, что строжайше запрещено делать – простым смертным нельзя прикасаться к королевским особам.

Не стесняется американский президент трогать и других мировых лидеров – в 2018 году СМИ обратили внимание на ласки, которыми он буквально осыпал Эммануэля Макрона. Когда в апреле прошлого года президент Франции вместе с супругой приезжали в США с первым государственными визитом Дональд Трамп, выступая вместе с Макроном с речью перед гостями, одарил французского президента многочисленными поцелуями, заключил его в теплые объятия и даже публично стряхнул предполагаемую перхоть с его пиджака. Тогда отношения двух лидеров СМИ назвали бромансом – так говорят о теплой дружбе между двумя гетеросексуальными мужчинами.

Правда, позже, в ноябре 2018-го когда президент Трамп с супругой прилетели в Париж, чтобы отметить 100-летнюю годовщину окончания Первой мировой войны, в отношении Трампа к Макрону было замечено охлаждение – при публичном рукопожатии было видно, как Трамп пытается высвободить руку, а Макрон не выпускает ее.

И все же в дипломатии поцелуев нет равных бывшему председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру: люксембургский политик славился проявлениями нежности к своим коллегам, иных из которых он мог не только трепать по плечу, но и целовать в макушку. Если раньше подобные манеры оставались чудачеством, на которое редко обращали внимание, то теперь манера политиков обращаться друг с другом вызывает все больший интерес. Потому что иногда язык тела – честнее слов.