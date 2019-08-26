«Бразильским женщинам стыдно»: Макрон ответил на выпад коллеги

Французский президент Эммануэль Макрон отреагировал на реплику своего бразильского коллеги Жаира Болсанару, который в социальной сети посмеялся над внешностью первой леди Франции. Главе южноамериканской страны должно быть стыдно за свое поведение, считает Макрон.

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Неловкая ситуация произошла после того, как в минувшее воскресенье один из подписчиков Болсонару в фейсбуке оставил на его официальной странице комментарий, в котором сравнил 66-летнюю Брижит Макрон с 37-летней женой Болсанару — Мишель. Пользователь разместил фотоколлаж с двумя супружескими парами и надписью: «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару». В комментарии он также написал, что Макрон «просто завидует» президенту Бразилии.

На комментарий отреагировали с официального аккаунта Болсонару. На странице был размещен следующий ответ: «Не унижай парня. ЛОЛ». При этом в пресс-службе президента Бразилии не стали пояснять, принадлежат ли эти слова самому главе государства или кому-то из его помощников.

На пресс-конференции Макрон прокомментировал эту реплику в соцсетях, назвав такие заявления «крайне невежливыми». Президент Франции выразил сожаление в связи с недавними высказываниями бразильского лидера и выразил надежду, что «у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей».

«Я думаю, что бразильским женщинам было стыдно читать заявление своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет», — добавил Макрон.

Активный обмен мнениями между двумя президентами начался после того, как перед началом саммита G7 во французском городе Биарриц Макрон предложил участникам обсудить ситуацию в Бразилии, где горят леса в долине реки Амазонки. В огне погибло уже 2 млн гектаров лесов, что является серьезным международным кризисом, подчеркнул политик.

Болсонару эмоционально отреагировал на слова Макрона. Он расценил как оскорбление тот факт, что президент Франции выдвинул подобное предложение, не посоветовавшись с руководством Бразилии и не пригласив в Биарриц его самого. Болсонару заявил, что такое поведение граничит с неоколониализмом.

«Макрон решил использовать нашу внутреннюю проблему в личных политических целях. Сенсационный тон, с которым он сообщил о проблемах в Амазонии (разместив в том числе и фальшивые фотографии), никак не позволит разрешить эту ситуацию», — написал оскорбленный глава государства в своем твиттере.

Первую пару Франции активно обсуждают и в самой республике, главным образом из-за 25-летней разницы в возрасте.

В начале августа таблоид Closer, сообщил, что Брижит Макрон в середине июля якобы перенесла операцию, сделанную под общим наркозом. По данным издания, речь идет об омолаживающих хирургических процедурах, поскольку частная клиника American Hospital известна тем, что здесь располагается элитное отделение пластической хирургии, осуществляющее подобные операции.

Ни Елисейский дворец, ни сама клиника никак не прокомментировали эти сообщения.

В конце июня этого года первая леди страны впервые дала пространное интервью радиостанции RTL, в котором прокомментировала свои личные отношения с супругом. Ведущий Марк-Оливье Фогель спросил у собеседницы, как они ладят с мужем.

«У меня есть глубокое доверие к нему, — призналась первая леди Франции. – Мы живем друг для друга 24 часа из 24-х. У нас абсолютное слияние. Нам есть, что сказать друг другу, не всегда приятное. Мы довольно сильная пара. Мы все высказываем друг другу – за закрытыми дверьми».

Брижит Макрон добавила, что во всем поддерживает политические действия своего мужа, а совершать ошибки – это в человеческой природе.

Французские СМИ отмечают, во многом успех Эммануэлю и Брижит Макрон как паре обеспечивает чувство юмора первой леди Франции. Самый чувствительный аспект их отношений – большую разницу в возрасте – она легко обращает в шутку, обезоруживая критиков.

В начале года французские журналистки Натали Шук и Ава Джамшиди, опубликовавшие книгу «Мадам президент», рассказали об одном характерном эпизоде из жизни супругов. Один из близких людей пары отметил усталый вид Эммануэля Макрона, и раннюю проседь в его волосах. На это Брижит Макрон ответила: «Знаешь, я в этом вижу преимущество для себя: он стареет быстрее, чем предполагалось, и скоро меня догонит».