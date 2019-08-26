«Девочка Игоря»: Божена Рынска ждет дочь от покойного мужа

Журналистка Божена Рынска рассказала о том, что ждет ребенка от своего покойного супруга Игоря Малашенко. Ребенка светской львицы и бывшего гендиректора НТВ вынашивает суррогатная мать. Об этом она заявила на своей странице в фейсбуке.

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Рынска опубликовала в соцсети откровенную запись, в которой призналась, что иногда чувствует себя на грани самоубийства и до сих пор винит себя в смерти мужа. Однако, по ее словам, есть некое «живое существо», которое удерживает вдову от этого шага.

«У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам», — написала светский обозреватель.

Божена Рынска также добавила, что в данный момент «изо всех сил» лечится от депрессии и будет стараться вылечиться к моменту появления дочери на свет. Из публикации понятно, что вдова Малашенко уже решила, какое имя дать девочке: свою еще не рожденную дочь Рынска называет «Евгенией Игоревной». Ребенок должен родиться в начале 2020 года.

В заключение поста Рынска пожаловалась на нехватку материальных средств, объяснив, что все ее «богачество» ушло на американских адвокатов.

«Скорее всего, если буду жива, мне придется по фейсбуку собирать деньги на оплату второй части гонорара сурмамы», — предположила Рынска.

В комментариях к публикации друзья и знакомые светской львицы не скупились на поздравления. В ответе на одно из них Божена Рынска рассказала, что девочка уже вполне видна на УЗИ, и вдова «отложила самовыпил, увидев ее».

Игорь Малашенко был найден мертвым 25 февраля этого года в своем доме в Испании. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть сооснователя НТВ произошла по причине самоубийства. С Боженой Рынска они состояли в отношениях с 2011 года, в осенью 2018-го заключили официальный брак. Став вдовой, Рынска не перестала делиться откровенными подробностями из своей жизни. Так, о замороженных эмбрионах и намерении завести ребенка от покойного мужа она написала на следующий день после его смерти.

«Единственное, что меня может удержать — у нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка», — написала журналистка.

Она также рассказала историю о прежних попытках пары завести ребенка. «Надо сказать, что у нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи», — поделилась Рынска подробностями личной жизни.

Также светский обозреватель добавила, что она не так давно обращалась к гадалке, которая утверждала, что «ребенок прямо вот на пороге».

После самоубийства мужа Божена Рынска сама не раз оказывалась в критическом состоянии. Она несколько раз попадала в больницу и пережила клиническую смерть, о чем, опять же, рассказывала в фейсбуке.

«К сожалению, там, за чертой, ничего нет. Наши надежды там увидеться с любимыми всего лишь самоутешительные выдумки. Я там ничего не увидела», — писала Рынска.

Позже, в конце марта, в эфире YouTube-шоу телеведущей Ксении Собчак светская львица призналась в том, что предприняла попытку самоубийства вслед за супругом. Из публикаций в соцсети понятно, что вдову по сей день не оставляют суицидальные мысли.

Также Божена Рынска неоднократно рассказывала о депрессии своего покойного мужа. По ее словам, так Игорь Малашенко очень сильно «сдал» в ноябре прошлого года из-за сложного бракоразводного процесса и скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой. Кроме того, вдова призналась, что медиаменеджер очень переживал из-за обвинений в сокрытии дохода, отсутствия работы и финансовых проблем. По словам Рынски, по этой причине Малашенко страдал от унижения и очень боялся остаться без денег.