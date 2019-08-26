Силы неравны: почему в России не хватает мужчин

Количество женщин в России продолжает превышать число мужчин – и такая тенденция сохранится на долгие годы: об этом говорится в долгосрочном прогнозе Росстата, опубликованном РИА «Новости». Если в текущем году на 1000 мужчин приходится 1154 женщины, то к 2036-му соотношение составит 1000 к 1128. Из всех регионов нашей страны лишь на Чукотке представителей мужского пола проживает больше, чем дам: 956 на 1000. Причем к 2036 году численное неравенство полов усугубится – здесь останется 813 женщин на 1000 мужчин. Более того, Росстат предполагает, что к 2031 году и на Камчатке соотношение установится в пользу представителей сильного пола.

По мнению экспертов, подобный перекос связан с более высокими рисками смертности среди трудоспособных мужчин – ведь мальчиков и девочек в нашей стране рождается примерно равное количество.

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«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности», — рассказал РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

К 60 годам на одного мужчину, по выражению эксперта, претендуют две женщины. «И в итоге общество переходит от семьи традиционного типа к партнерской, в которой муж и жена имеют равное количество прав и имеют одинаковое влияние на принятие решения», — делает вывод Тимофеев.

В начале 2019 года Минздрав назвал основные причины высокой смертности среди мужчин трудоспособного возраста в России. На совещании по реализации национального проекта «Здравоохранение» министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила в конце февраля, что большую часть мужских жизней уносит алкоголь. «Она (смертность — «Газета.Ru») напрямую ассоциируется с вредными привычками, прежде всего, со злоупотреблением алкогольными напитками».

Об этом же Вероника Скворцова говорила и за несколько недель до выступления в Туле – в начале февраля 2019-го в интервью радиостанции «Вести FM» она также сообщила, что высокая смертность среди мужчин так или иначе связана с употреблением спиртных напитков. «70% — это алкоголь — ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь», — сообщила министр.

Росстат, между тем, главной причиной того, что многие российские мужчины не доживают до пенсии, назвал сердечно-сосудистые заболевания. В 2017 году из-за таких болезней — в том числе инфарктов миокарда и инсультов — умерли 102 тыс. представителей мужской части населения в возрасте от 16 до 59 лет.

Второй причиной, по которой чаще всего умирают мужчины, оказались внешние факторы — в том числе несчастные случаи, ДТП и нападения (сколько из них произошло под воздействием алкоголя – статистика не говорит). Из-за них в 2017 году скончались 86,9 тыс. человек. Третье место занимает смертность из-за онкологических заболеваний — 42 тыс. умерших. Далее по списку идут болезни органов ЖКТ, инфекционные болезни и заболевания, связанные с органами дыхания.

В среднем мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин – такие данные в апреле текущего года были приведены в выпуске «Мониторинга экономической ситуации в России» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС, оказавшемся в распоряжении «Известий». В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении составила 67,66 года, женщин — 77,87 года. Исследование давало некоторый повод для оптимизма — за период с 2005 года по 2017-й разрыв снизился с 13,55 лет до 10,1 года. Однако для российских женщин это вряд ли может служить утешением.