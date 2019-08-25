«Меня задушили любовью»: почему жительница ОАЭ требует развода

Жительница Объединенных Арабских Эмиратов подала на развод с мужем из-за того, что он слишком ее любит – настолько, что ей стало невозможно это выносить. Чрезмерная забота со стороны супруга довела женщину до того, что она обратилась в шариатский суд Фуджейры. «Он ни разу не накричал на меня», — пожаловалась она судьям, по информации издания Khaleej Times.

Реклама

Женщина заявила, что муж душил ее – однако выразилась она не буквально, а фигурально. «Меня душила избыточная любовь и привязанность, он даже помогал мне с уборкой», — призналась она. По словам дамы, за год, прошедший с момента заключения брака, между супругами не произошло ни одной ссоры, а муж даже позволял себе готовить ей еду.

«Я мечтаю о том, чтобы можно было выяснять отношения. Но с моим романтичным мужем это невозможно — он все время прощал меня и забрасывал подарками», — сетовала жительница ОАЭ в суде. Того, что ей нужно, муж жене не давал — ей хотелось ссориться, а не жить в «безмятежном подчинении».

В свою защиту супруг, который по закону тоже должен непременно присутствовать на слушаниях, заявил, что не делал ничего дурного. «Я хочу быть идеальным добрым мужем», — оправдывался он в суде. И действительно, он старался достичь совершенства – когда, например, жена указала мужчине на лишний вес, он сел на строгую диету и начал заниматься спортом, заработав в результате травму ноги.

В суде слишком хороший муж попросил заставить жену отозвать заявление о разводе. «Оценивать брак после одного года совместной жизни несправедливо, все учатся на своих ошибках», — заявил он. В результате суд отсрочил рассмотрение иска, чтобы дать паре время для примирения.

Число разводов в Объединенных Арабских Эмиратах в последние годы стремительно растет. Еще два года назад Khaleej Times сообщало, что суды Дубая завалены заявлениями о разводе. Одной из самых распространенных причин для расторжения брака издание называло отсутствие гармонии в отношениях. Кроме того, браки в ОАЭ осложняются денежными вопросами – женщины требуют выплаты алиментов, возврата приданого, денег на жилье и оплату нянь и т.д.

В разговоре с изданием Муса Ганем, глава судебного департамента Дубая, занимающегося примирением семей, посетовал на то, что браки распадаются из-за отсутствия диалога между супругами. Недостаток доверия, по его словам, мешает примирить семьи и избежать развода. «Невнимание со стороны супруга, отсутствие диалога и общения, нехватка доверия в дополнение к недостаточному материальному обеспечению жены и детей – самые распространенные причины для расторжения брака», — объяснил чиновник.

Муса Ганем дал несколько советов молодым мужьям – и, похоже, ими воспользовался супруг женщины, которая теперь желает развестись со своим идеальным партнером.

«Мужья и жены должны обращаться друг с другом именно так, как те хотят, чтобы с ними обращались. Ссоры возникают из-за неправильного обращения, — сказал он. – Мы видели, как мужья разводились с матерями своих детей из-за одного дурного слова или действия, которое они не могли одобрить. Большинство из них потом жалели и хотели вернуть своих жен». По словам Ганема, мужьям нужно быть терпеливее со своими женами – даже если они испытывают раздражение их поведением.

По статистике, больше всего заявлений о разводе в ОАЭ подают мужчины и женщины в возрасте от 30 до 34 лет. При этом существенное влияние на статистику разводов оказывают иностранные пары или семьи, в которых муж и жена оказываются представителями разных национальностей. Еще в 2013 году издание Gulf Times, отмечая всплеск числа разводов в стране, одной из причин для расторжения брака называло культурные противоречия. В ОАЭ, как сообщало издание, проживают представители 200 национальностей: многие из тех, кто вступает в смешанный брак, впоследствии сталкиваются с непониманием культурных кодов друг друга. Кстати, в качестве еще одной из причин издание назвало сексуальную неудовлетворенность: стресс, ожирение, продолжительность рабочего времени и вечные пробки приводят к тому, что жители Дубая перестают испытывать сексуальное желание.