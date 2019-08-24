Мода 90-х вернулась в США: чего ждать России

Пока одни очень запоздалые отечественные модные критики сетуют на то, что каблуки вышли из обихода в пользу практичных кроссовок, в Россию уже дошла искусственно воссозданная мода 90-х. Надоевшее за много лет выражение о цикличности моды и здесь не подвело — прошедшие сезоны мы смотрели за реинкарнацией образов 80-х и 70-х годов, куда уже начинали закрадываться элементы последнего десятилетия XX века.

Культура той эпохи незаметно стала окружать нас везде, отчасти это можно связать с тем, что миллениалы, которые в то время были подростками, сейчас стали самым платежеспособным поколением на Земле. Здесь работает еще одна избитая мысль о том, что тот, кто платит, отдает распоряжения.

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Именно поэтому Spice Girls объявили о своем воссоединении, их кроссовки на толстой подошве носят Джиджи и Белла Хадид, а вы, скорее всего, уже всерьез думаете над покупкой комбинезона или юбки из джинсы под новую фланелевую рубашку.

И в этом аспекте 90-х действительно нет ничего плохого, особенно если у вас сохранилось что-то из «оригинальной» версии. В Москве редкие популярные вечеринки обходятся без песен Натальи Ветлицкой, а если посмотреть ее клип на композицию «Посмотри в глаза», можно увидеть самые желанные образы столичных модников.

В свете этого повального увлечения кожаными штанами и пиджаками очень интересно наблюдать, как молодые люди, борющиеся за сокращение своего углеродного следа, пешком находят дороги до секонд-хендов и в принципе адаптируют тренды под окружающую действительность.

Знаки, если можно так выразиться, повсюду — достаточно только посмотреть на 17-летнюю исполнительницу Билли Айлиш, чьи песни слышали все, кто включал радио или ходил на вечеринку за последнюю пару лет. Ее стиль совмещает в себе цепочки на широких джинсах-трубах, большое разнообразие неоновых оттенков, вариации принтов в стиле тай-дай и многое другое. При этом она снимается в рекламе марки нижнего белья в одежде, потому что не хочет, чтобы люди объективировали ее тело, и открыто рассказывает о диагностированном у нее синдроме Туретта.

Именно поэтому, скорее всего, в ближайшие пару сезонов нас ждет модифицированная версия 90-х — когда вместе с «героиновым шиком» Кейт Мосс, снова набирающей популярность, будет фотографироваться певица Бетт Дитто, новая звезда кампании Calvin Klein. К тому же сейчас как раз подросли дочери и сыновья легендарных супермоделей и актрис той эпохи, и они не против того, чтобы вдохновиться образами своих родителей с красных ковровых дорожек.

Например, сын Лиз Херли Дэмиан повторил ее черное платье Versace с булавками, надев пиджак с теми же крупными золотыми аксессуарами, а итальянский бренд реинкарнировал его в своем последнем показе пре-фолл.

(промежуточная коллекция, которую модные дома показывают летом, она задает тон осенним неделям моды).

На самом деле все модные дома, пользовавшиеся успехом в то время, сейчас имеют реальные шансы поправить свои дела, если будут использовать грамотную маркетинговую стратегию. Мы не удивимся, если в ближайшее время актриса и модель размера плюс Барби Феррейра, сыгравшая в нашумевшей «Эйфории», будет самым желанным партнером каждого модного бренда.

К общей тенденции подключились успевающие за всей планетой сестры клана Кардашьян-Дженнер — старшая, Кортни, уже вышла в свет в плотных кожаных оверсайз брюках от Bottega Veneta, а Кендалл, как наиболее приближенная к модной индустрии, уже несколько месяцев ходит в ярких кроп-топах и огромных джинсах с кроссовками. Для майского Бала Института костюма Ким Кардашьян-Уэст договорилась о пошиве платья с одним из самых ярких дизайнеров 90-х годов Тьерри Мюглером, который создал специально для нее два платья.

Косметическая фирма звезды инстаграма недавно запустила коллекцию теней, помад и лайнеров, посвященную культовым моделям, а если уж крестная мать селфи и фотосессий в ванной увидела тренд, все мы окажемся там же спустя какое-то время.

На данный момент «вторые 90-е» рискуют стать очень интересным временем не только для индустрии моды, потому что сейчас как никогда стали заметны перемены в сознании молодежи, идеологии и общем отношении к происходящему в мире. Возможно, нас ждет здоровая и сознательная версия бунта без харассмента и дискриминации, которую модный мир еще точно не видел.