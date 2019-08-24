Постыдное прошлое Гвен Стефани: худшие наряды недели

GS is still in 2004

I ain't HOLLABACKing this one pic.twitter.com/gaGSxA2FHL — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 24, 2019

Иногда создается впечатление, что звезды, ставшие таковыми в нулевых, остались там навсегда и только ждут момента, когда они снова станут популярными силами какого-нибудь заскучавшего диджея или модного критика. 49-летняя Гвен Стефани, судя по ее карьере, которая развивается разве что за счет судейства на американском «Голосе», принадлежит к этой категории артистов. По ее последнему выходу на красную ковровую дорожку на премьеру фильма создается впечатление, что она готова переснять клип на свой хит «Hollaback Girl» в абсолютно любой момент.

Стефани выглядела так, будто она только что еле отбилась от диких зверей, пытавшихся разорвать ее топик из далматинцев и черные джинсы, превратившиеся в шорты с лямками. Да и куртка цвета хаки сидела так, будто ее на певицу накинули сердобольные прохожие, чтобы было не так холодно смотреть.

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Здесь же стоит обратить внимание на еще один атрибут гардероба каждой полузабытой звезды — сетчатые колготки, которые не делали своих обладателей сексуальнее даже в те беззаботные времена в шоу-бизнесе, когда менеджерам певиц казалось, что короткий топик и высокие каблуки решают все проблемы.

Печально, когда многие талантливые исполнители попросту остаются в криогенной камере, пока их менеджеры ждут звонков от клиентов, которых нет.

Наверное, еще обиднее в этой ситуации только то, что ее бойфренд, кантри-музыкант и еще один судья в нашумевшем реалити Блейк Шелтон в мятых и чересчур длинных джинсах и длинной темно-серой рубашке выглядит на светском мероприятии уместнее, чем Гвен.

Крисси Тейген

WHY THE SWEATY SHOES AND THE VAG CHRISSY pic.twitter.com/e0I4mejeUo — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 24, 2019

Американская модель и телеведущая редко поражает своих поклонников такими откровенными провалами, как на этой неделе. Удивительно, что может сделать со стильной успешной женщиной неправильно подобранный ромпер (или просто короткий комбинезон), но мы надеемся, что этим фасоном не проникнутся мировые дизайнеры. На этой неделе 33-летняя Тейген вышла в свет ради презентации своей коллаборации с маркой солнцезащитных очков, но одеваться так, чтобы гости хотели приобрести какую-либо защиту от глаз, лишь бы не видеть вас — к такому агрессивному маркетингу мы были не готовы.

В обычной жизни вещи, как будто нарочно сшитые так, чтобы как можно плотнее обхватить ваши гениталии, либо не видят свет после доставки из интернета, либо одного раза и тихого комментария настоящего друга о вашем внешнем виде оказывается достаточно, чтобы отдать их не самым близким знакомым.

При поверхностном взгляде на комбинезон даже не замечаешь весь масштаб происходящего. Там смешались и велосипедные шорты, и платье на запашку, немного викторианского стиля, спрятанного в широких рукавах, и, конечно же, друг каждого дизайнера, не продумавшего на модели талию, — пояс.

Стоит только разочарованно опустить взгляд, чтобы убедиться, что в начале вечера Крисси не понимала, на какое жалкое существование она обрекает свои ноги на следующие несколько часов. Прозрачный пластик, никогда бы не ставший материалом для изготовления обуви, если бы прежде, чем создать что-то, дизайнеры бы консультировались с врачами.

she's so outdated I'm dying of boredom pic.twitter.com/dbS3tCHaug — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) August 24, 2019

Звезда «Тела Дженнифер» и нескольких частей «Трансформеров» снялась в фильме о войне в Корее «Битва за Чансари», где она решила изменить своему амплуа и сыграть не классическую сексуальную девушку, соблазняющую героев, а важную историческую фигуру. И когда мы уже были готовы удивиться попыткам Фокс перейти в разряд серьезных актрис, она пришла на премьеру фильма в Сеуле и успокоила своих старых фанатов.

Либо стилистам Меган, собиравшим ее на показ картины, не сообщили о ее намерениях избавиться от имиджа очередной мечты подростков, либо после стольких лет в Голливуде она сама не видит смысла в том, чтобы отказываться от того, что точно понравится. Укороченные черные брюки, скучнейшая шпилька, а наверху, из всего многообразия сексуальных топов или пиджаков, продвигаемых индустрией моды, — корсет с глубоким вырезом и бантом посередине. Глядя на такие модные решения, хочется узнать, не устала ли сама актриса от этого облика. СМИ также сообщили, что во время пресс-конференции корсет немного съехал вниз и 33-летней девушке пришлось прикрывать грудь руками.

В реальности 2019 года считать Меган Фокс эталоном сексуальности кажется чем-то даже оскорбительным, что подтверждает ее последний голливудский блокбастер «Черепашки ниндзя 2», вышедший в 2016 году. Так что ей, как никому другому, нужен новый пиар, но спадающие предметы гардероба, как это ни прискорбно для людей с абсолютным отсутствием вкуса, стоило бы оставить в нулевых.