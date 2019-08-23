Свободы не будет: отец Бритни Спирс расширяет опеку

Отец известной американской певицы Бритни Спирс снова обратился в суд Лос-Анджелеса. Джейми Спирс намерен зарегистрировать свою опеку над поп-звездой в еще в восьми новых штатах и округе Колумбия. Об этом пишет NY Daily News.

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Джейми Спирс хочет расширить свои полномочия как опекуна 37-летней певицы и нести за нее ответственность еще и в Алабаме, Аризоне, Джорджии, Массачусетсе, Мичигане, Миссисипи, Теннесси, Вирджинии и Вашингтоне.

Свои мотивы в своем новом двухстраничном заявлении мужчина не раскрывает, но он всерьез обеспокоился сохранением своего влияния на дочь за пределами Калифорнии. Ни для кого не секрет, что Джейми Спирс не желает, чтобы кто-то кроме него мог принимать решения, имеющие отношение к карьере и финансам Бритни. Также он хочет ограничить общение дочери с людьми, которые, по его мнению, могут негативно не нее повлиять.

Как сообщила Daily News Элейн Ренуар, глава Национальной ассоциации по предотвращению злоупотреблений со стороны опекунов, намерения Джейми могут сигнализировать о том, что кто-то пытается помешать его власти над дочерью.

«Допустим, она выходит замуж во Флориде. Когда она вернется в Калифорнию, он [Джейми] имеет право аннулировать брак. Но он не сможет заставить ее вернуться», — сказала эксперт по вопросам опеки.

Это уже вторая попытка Джейми Спирса расширить область действия своей опеки. Этой весной он подавал заявление на регистрацию опекунства над Бритни в Луизиане, во Флориде и на Гавайях. Это три штата, в которые Бритни ездит чаще всего.

Это ходатайство было почти удовлетворено, однако в деле обнаружилась некая «техническая ошибка», которую суд потребовал исправить как можно скорее. После этого полномочия отца Спирс могут вступить в силу в других штатах.

На данный момент опека над Бритни действует только в Калифорнии. И в соответствии с ее правилами Джейми Спирс может распоряжается состоянием Бритни и вести за нее бизнес. Это значит, что певица не может самостоятельно подписывать документы, совершать крупные покупки, заключать брак, а также рожать детей без согласия отца. Но по закону она все еще может делать все перечисленное в других штатах.

Бритни Спирс находится под опекой уже более десяти лет. Ее неудачное замужество с альфонсом, от которого она родила двоих детей, а также зависимость от алкоголя и наркотиков спровоцировали проблемы с психикой. Она пыталась поправить душевное здоровье в клиниках, однако в 2008 году ее все-таки признали невменяемой и передали полную опеку ее отцу.

В мае этого года состоялось очередное заседание по вопросу опекунства над Бритни. Дело в том, что мать певицы Линн Спирс не устраивало, что на протяжении последних 11 лет девушку опекает только ее бывший муж Джейми.

На заседание обязали прийти и саму Бритни. Подобная процедура обычно проходит в бракоразводных процессах пар с детьми: судьи выясняют, какие условия жизни будут лучше соответствовать интересам ребенка разведенных родителей. Пользуясь случаем, певица попросила предоставить ей больше свободы действий и ослабить родительский контроль. Она также хотела обсудить ее медицинскую помощь, воспитание детей и развитие карьеры, но судья отклонил ее ходатайство. По итогам слушаний он пришел к выводу, что артистка по-прежнему нуждается в полноценной опеке и психиатрической помощи.

В день заседания у здания суда собрались фанаты певицы, чтобы поддержать девушку. Они стояли с плакатами, на которых было написано «Свободу Бритни». Певица приветливо помахала поклонникам рукой, выходя из здания суда босиком.

В начале этого года у Бритни Спирс появились новые проблемы с психикой. Как утверждается, это связано с проблемами со здоровьем ее отца. Певица даже решила взять перерыв в работе на неопределенный срок, чтобы его поддержать. Осенью Джейми Спирс пережил опасную травму — разрыв толстой кишки. Это спровоцировало новые эмоциональные проблемы певицы, которой потребовалось психотерапевтическое лечение.