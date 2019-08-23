«Он бы не решился»: адвокат жертв Эпштейна отрицает его суицид

Адвокат жертв Джеффри Эпштейна заявил, что у него появились данные, свидетельствующие о том, что мультимиллионера, обвиненного в педофилии, убили. Спенсер Кьювин, который еще до самоубийства нью-йоркского финансиста подозревал, что тот не доживет до заседания суда, рассказал Sun Online, что с ним связался сотрудник тюрьмы на Манхеттене, где сидел Эпштейн, и заявил, что «крайне маловероятно», что преступник совершил суицид.

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Бывший друг принца Эндрю и многих влиятельных лиц в США и Великобритании был найден на полу своей камеры 10 августа, и на основании всех признаков следствие пришло к выводу, что 66-летний мужчина покончил с собой.

Однако, по словам Кьювина, анонимный информатор признался ему, что «каждый квадратный фут» камер, куда помещали Эпштейна, был виден на камерах видеонаблюдения, поэтому у руководства исправительного учреждения должна была сохраниться запись того, как обвиненный в сутенерстве несовершеннолетних девушек мужчина совершал самоубийство.

Адвокат отметил, что первыми словами инсайдера в их разговоре, была фраза: «Не верьте тому, что вам говорят».

Правозащитник подчеркнул, что источник, который хотел, чтобы его имя осталось в секрете, доказал, что он действительно знает, о чем говорит, когда сумел во всех подробностях описать ему внутреннюю обстановку тюрьмы.

Кьювин запомнил, что у здания сложный принцип постройки: «Он рассказал мне, что специальный корпус, в котором находился мистер Эпштейн, был устроен так, чтобы стать тюрьмой внутри тюрьмы».

Из опубликованных частей разговора сотрудника учреждения и адвоката стало ясно, что Эпштейн сидел в отсеке, где содержали террористов, опасных наркоторговцев и других особо ценных для представителей власти заключенных. Мнение работника тюремной службы безопасности совпало с вопросами, возникшими у тех, кто с самого начала не верил в то, что мужчина, который бы наверняка получил тюремный срок на 45 лет, свел счеты с жизнью. Например, собеседник адвоката заметил, что если следователи говорят об отсутствии видеозаписи из камеры, это могло означать, что камеры были выключены или по какой-то причине они не работали. При любом другом раскладе охранники бы узнали о происходящем.

Подозрительным в истории со смертью Джеффри Эпштейна было и то, что его сокамерника перевели в пятницу — всего за пару часов до времени смерти мужчины ранним утром субботы. Это кажется практически невероятным, если вспомнить, что за 66-летним финансистом была закреплена дополнительная охрана ввиду того, что 24 июля обвиняемого нашли на полу камеры в бессознательном состоянии, но доктора привели его в себя.

В таком случае обязанностью соседа по камере становится докладывать персоналу тюрьмы сразу, как только увидит что-то необычное. В свете этого перевод выглядит нарочным, а в делах, где замешаны такие известные фамилии, как Клинтон и Виндзор, «случайности» очень редко оказываются по-настоящему случайными.

В такие совпадения источник тоже не верил: «Они как будто хотели, чтобы никто не смог увидеть того, что должно было произойти».

К тому же, немаловажным фактором в расследовании обстоятельств гибели Эпштейна можно считать его характеристику, данную самим Кьювином.

«Я встречался с этим человеком три раза, и он никогда не казался мне раскаявшимся индивидом», — сказал адвокат. Если верить сказанному представителю стороны обвинения, до их последней встречи Эпштейн производил впечатление «умного, высокомерного и самоуверенного». Как ни крути, это не типичный портрет самоубийцы.

Джеффри Эпштейн до последнего дня не признавал своей вины в совершении преступлений и говорил, что многочисленные жертвы, подавшие на него в суд, обвиняют невинного человека. Именно сила эго покойного стала для правозащитника поводом усомниться в официальной версии, представленной в СМИ.

Спенсер Кьювин присоединился к довольно внушительной группе людей, считающих, что финансиста с огромными связями «заказали» влиятельные политики, ученые или просто богатые люди, которые раньше были его клиентами. Ведь если бы мультимиллионер остался жив, скорее всего те, чьи телефоны были в записной книжке Эпштейна, оказались бы в опасном положении, потому что с его помощью их причастность к нелегальной деятельности можно было бы доказать даже без наличия свидетелей. Кстати говоря, их в деле осталось предостаточно.