Ногу на стол: Джонсон удивил Макрона своими манерами

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон определенно хочет заявить о себе, не дожидаясь старта саммита G7. На встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в одном из кабинетов Елисейского дворца британский политик вел себя спокойно и расслабленно, возможно даже чересчур — в ходе разговора с главой государства Джонсон закинул ногу на стол. О беспрецедентном поступке со стороны официального представителя страны, почувствовавшего себя «как дома» сообщило агентство Associated Press.

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В 2017 году Макрон распорядился, чтобы в официальной резиденции главы Франции сменили предметы мебели на что-то менее формальное, но вряд ли тогда он ожидал, что новые кресла окажутся настолько комфортабельными, что один из его гостей решит откинуться на спинку и положит ногу на стол напротив.

Все началось с того, что мужчины шутили, и французский лидер ударил рукой по небольшому кофейному столику, стоявшему между ними. Бывший мэр Лондона, в свою очередь, уперся одной ногой о бортик стола. Новая поза удивила журналистов, находящихся в комнате, а Джонсон принялся позировать.

Сам президент республики сидел на краю небольшого дивана с расставленными ногами и безотлагательно отреагировал на непринужденную и не предусмотренную дипломатическим этикетом позу собеседника, жестом указав ему на пол. Борис извинился, и мужчины довольно дружелюбно посмеялись над неудобной ситуацией. После встречи политические лидеры написали в твиттер, что отношения между двумя странами будут сохранены и подчеркнули, что встреча оказалась очень продуктивной. А ключевыми словами в их заключительных посланиях стали «дружба» и «партнерство».

Прочитать нотации Джонсону после его встречи, на которой обсуждалась новая стратегия выхода Великобритании из ЕС, решили пользователи соцсетей. Бориса Джонсона и до этого нельзя было назвать самым популярным политиком в стране, но если раньше британские пользователи твиттера чаще всего называли его «обманщиком», то теперь его считают «хамом», а его действия признают «шокирующими». Один из них сравнил избранного члена консервативной партии с ребенком, когда предположил, что Джонсон только хотел, чтобы Макрон завязал ему шнурки. Большинство просто попытались вежливо попросить политика уйти в отставку, чтобы он перестал позорить их страну перед всем мировым сообществом.

На самом деле, политиков никто не учит сидеть с ногами на полу или закидывать одну на другую, так что каждый определяется самостоятельно.

Но в подобных ситуациях приобретает значение и язык тела — например, психологи утверждают, что скрещенные ноги демонстрируют недовольство или готовность человека к соперничеству, а также нежелание вникать в проблемы собеседника. Эта поза распространена в дипломатических кругах из-за того, что с ее помощью многие стремятся показать свою независимость.

Те, кто пользуется данной технологией в общении, утверждают, что люди, откидывающиеся назад во время разговора с кем-либо, буквально стремятся увеличить расстояние между ними, что говорит об их недоверии.

Несмотря на то, что позиции для переговоров в неформальной обстановке не оговариваются в правилах, Борис Джонсон мог догадаться, что даже беседа, проходящая в дружеском тоне, но при камерах, предусматривает определенные ограничения. Хотя в дипломатической практике Эмманюэля Макрона тоже был случай, который долго обсуждался в прессе и был воспринят многими, как плохая попытка «сбавить напряжение» в разговоре. В ноябре 2018 года 41-летний мужчина встретился с Дональдом Трампом в Париже и, несмотря на их политические разногласия, назвал Трампа своим «добрым другом» и похлопал его по колену. Сам президент США в этот момент решил не выражать никаких эмоций и впоследствии сделал вид, что ничего не произошло.

Отношения Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа однозначно нельзя назвать дипломатическим стандартом — во время официального визита француза в Вашингтон в апреле 2018-го, Трамп решил стряхнуть с пиджака гостя «перхоть» (по его словам), когда их фотографировали для официального портрета.