Развод на миллиард: почему Кайли Дженнер опасно выходить замуж

Может казаться, что в «семье» Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта сейчас царит настоящая идиллия с многомиллионными поездками в Европу на роскошной яхте и вечеринками в честь 22-го дня рождения младшей сестры клана Кардашьян-Дженнер. Однако из-за этих отношений влиятельная предпринимательница и модель находится в весьма шатком материальном положении. Если они когда-нибудь соберутся развестись, это может сильно ударить по карману хозяйки косметической империи. Эксперты считают, что Кайли следовало бы заключить с Трэвисом специальный брачный договор, прежде чем они станут законными мужем и женой.

Тем не менее, даже эта мера предосторожности все равно может не спасти состояние Кайли от последствий закона, который может принудить модель поделиться с Трэвисом своими миллионами, если они разойдутся.

Калифорнийский адвокат по семейному праву Дэвид Писарра рассказал Hollywood Life, что, согласно американскому закону с принципом «из грязи в князи», миллиардерше придется помогать поддерживать роскошный образ жизни ее дочери, в маловероятном случае если Сторми останется с Трэвисом.

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«Трэвис может запросить алименты на ребенка, поскольку уровень его дохода значительно ниже, чем у Кайли. Это несмотря на то, что у нее может быть больше свободного времени, чтобы заботиться о дочери», — выразил Писарра свои опасения.

Также адвокат добавил, что суд может потребовать Кайли спонсировать Трэвиса, даже если родители договорятся о равнозначной опеке над ребенком.

Писарра объяснил, что правосудие желает, чтобы ребенок рос в эквивалентных домах и не подвергался резкой смене условий жизни, кочуя «из грязи в князи».

Это довольно странно, учитывая, что Трэвис, хоть и зарабатывает меньше своей девушки, все равно на данный момент является одним из самых успешных и высокооплачиваемых рэп-исполнителей в мире, а его новый альбом «Astroworld» только недавно ушел с самых высоких строчек музыкальных хит-парадов.

Следовательно, он является очень состоятельным человеком, и Сторми в любом случае не окажется в затруднительном финансовом положении, но из-за огромного разрыва в доходах матери и отца девочки закон все-таки может вступить в действие. Так, Трэвис может претендовать на половину того, что принадлежит Кайли, в случае если они заключат официальный брак и не пропишут особые условия раздела имущества в договоре.

«Все абсолютно так, но шансов на то, что такое случится, очень мало. Я уверен, что у Кайли есть целая армия адвокатов, которая защитит ее от чего-либо подобного», — подбодрил Писарра.

Ждать момента, когда Кайли Дженнер и Трэвис Скотт наконец-то поженятся, все поклонники уже изрядно устали. Звездная пара то и дело словно подшучивает над фанатами, подбрасывая намеки на предстоящую (или уже состоявшуюся) свадьбу. У них уже есть 14-месячная дочь, и они даже называют друг друга мужем и женой, но информация о том, что они официально расписаны, так и не появилась.

Еще в начале этого года поклонники переполошились, увидев в инстаграме Трэвиса историю, в кадре которой на безымянном пальце Кайли красовалось кольцо с внушительным бриллиантом. Предпринимательница тогда прилетела в Атланту на Супербоул, чтобы поддержать отца своего ребенка на выступлении в перерыве. Однако, как выяснилось позже, это была ложная тревога, и такое кольцо Кайли, любящая украшать бриллиантами все, что видит, уже надевала ранее.

В начале этого месяца основательница косметической империи вместе с мужем, дочерью, близкими друзьями и другими членами своей семьи отправилась в Италию, чтобы с размахом отмечать свой 22-й день рождения.

В момент, когда Кайли вместе с остальными поднималась на борт частного самолета, папарацци обратили внимание на нечто похожее на свадебное платье. На фотографиях, опубликованных порталом TMZ, виден черный чехол для одежды, из-под которого торчит край белого платья с перьями.

В дополнение к нему сотрудники аэропорта Лос-Анджелеса занесли в салон самолета еще один подозрительный пакет, в котором, по предположению поклонников, мог быть мужской официальный костюм. Однако большинство фанатов придерживается мнения, что это была очередная шутка. Девушка, тщательно скрывающая главные события своей личной жизни (как это случилось со всеми девятью месяцами ее беременности), не могла так легко проколоться на мелочах.