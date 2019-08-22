Изнасилование? Что Мэрилин Монро сделала с подростком

Звезда фильма «Крестный отец» Джанни Руссо рассказал о том, как Мерилин Монро лишила его девственности, когда ему было 15 лет. Американский актер, сыгравший Карло Рицци в самом знаменитом фильме о мафии, дал интервью таблоиду The Sun, в котором заявил о своей истории отношений с одной из самых сексуальных женщин прошлого столетия. 75-летний Руссо начал рассказывать историю о Монро со слов:

Реклама

«Марлон Брандо был моим единственным учителем по актерскому мастерству, Фрэнк Синатра научил меня петь, а Мэрилин Монро сделала меня мужчиной».

Когда подросток только познакомился с голливудской актрисой, которая изобрела амплуа глуповатой сексапильной блондинки, ей было 33 года. Историю о том, как он потерял невинность с секс-символом, Джанни изначально рассказал в своих мемуарах: «Крестный отец Голливуда: Моя жизнь в банде и фильмах». Они познакомились в салоне красоты в Нью-Йорке, где подрабатывал молодой человек: «Она часто приходила и всегда просила меня помыть ей голову». Автор книги подчеркнул, что актриса вела себя очень дружелюбно, а он через какое-то время перестал думать о мировой славе своей клиентки и начал воспринимать Мэрилин как обычную женщину с хорошей фигурой.

Руссо вспоминал, что спустя какое-то время один из представителей звезды пригласил его в гостиницу, где она остановилась, и он решил, что Монро нужна была его помощь, чтобы подготовиться к очередному мероприятию. Когда он пришел в номер в назначенное время, актриса была одна, а «роскошный люкс» с террасой был в ужасном состоянии — повсюду была разбросана одежда, а на диване стояли грязные тарелки из под доставки еды в номера. Подросток подумал, что обстановка придавала известной актрисе, на которой не было макияжа, сходство с бездомной.

По воспоминаниям 15-летнего парикмахера, Мэрилин встретила его в белом полотенце, и у нее в руках был бокал шампанского. Еще бокал она предложила ему, после чего сняла с себя полотенце и пригласила подростка с собой в ванну. От неожиданности он закрыл глаза, чем насмешил 33-летнюю женщину. Джанни Руссо признал, что тогда он посчитал себя идиотом и начал раздеваться, думая только о том, чтобы не упасть.

Джанни отметил, что после секса со взрослой женщиной он совершенно не расстроился и чувствовал себя как «самый везучий парень на свете», но подчеркнул, что если бы подобное произошло сегодня, Мэрилин бы наверняка оказалась в тюрьме, а его родители постарались бы заработать денег на этом скандале. Актер также подчеркнул, что звезда фильмов «Джентельмены предпочитают блондинок» и «В джазе только девушки» научила его «всему, что он знает».

Возраст согласия в США официально наступает от 16 до 18 лет (в зависимости от штата), а все, что происходит до этого, попадает под категорию педофилии и считается изнасилованием.

В 1950-е этот закон был точно таким же, но мужчина не считает себя жертвой сексуального насилия: «Мы провели в кровати все выходные, вылезая оттуда только когда это было необходимо. Я впервые пользовался опцией доставки в номера, и она послужила дополнением ко всему фантастическому опыту».

После юноша вернулся к своей привычной жизни, но не стал никому рассказывать, потому что, по его, скорее всего соответствующего действительности, убеждению, ему бы все равно никто не поверил. К тому же, сделать это означало бы повести себя не как джентельмен, а в конце 50-х подобное поведение было практически немыслимым. Если верить мемуарам, сексуальные отношения Руссо и любимицы Голливуда держались в тайне и продолжались до самой ее смерти. В 1962 году Мэрилин Монро покончила с собой в возрасте 36 лет.

В 1972 году Джанни Руссо познакомился с Марлоном Брандо, чей роман с актрисой не был секретом ни для кого, на съемках «Крестного отца». В одном из разговоров с молодым артистом легендарный актер, игравший дона Корлеоне, якобы оплакивал ранний уход Монро и задумчиво сказал: «Она источала секс. Да, она была великолепна».

Актер рассказал, что в тот момент он неосознанно кивнул и подтвердил слова коллеги, а потом начались расспросы, от которых он не смог отмахнуться, и все рассказал. Позднее «Рицци», признавшийся во всем «Дону Вито», сожалел о том, что не смог сохранить секрет Мэрилин, о котором теперь, благодаря его книгам и интервью, знают все.