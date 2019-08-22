«Неразрешимые разногласия»: Лиам Хемсворт подал на развод

Надежды преданных поклонников пары австралийского актера и американской певицы не оправдались — Лиам Хемсворт подал на развод со своей женой Майли Сайрус. Младший брат Криса Хемсворта заполнил заявление, чтобы начать бракоразводный процесс, и в графе «причина» указал «неразрешимые разногласия». Об этом сообщает TMZ со ссылкой на знакомых пары. Инсайдеры признались, что когда восемь месяцев назад звезды поженились, они подписали брачный договор, чтобы в случае возникновения конфликтной ситуации ни один из них не мог претендовать на деньги бывшего партнера.

Вместо детей 29-летний Хемсворт и 26-летняя Сайрус воспитывали собак, поэтому развод можно будет зарегистрировать в рекордно короткие сроки. В случае, если бы у молодых людей были общие дети, им пришлось бы еще какое-то время заниматься вопросами опеки и разработать системы выплаты алиментов. Знаменитости объявили о своем разрыве 10 августа и попросили прессу не спекулировать на их неудавшемся браке — после выхода их совместного заявления ни один из бывших супругов не давал комментариев представителям СМИ. Источники TMZ подчеркнули, что Лиаму уже «надоел брак» и он просто хочет жить дальше.

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В социальных сетях знаменитости подчеркивали свою обоюдную любовь и уважение, но, по словам анонимных собеседников американских и австралийских новостных порталов, количество негатива в супружеской паре перевесило все хорошее, что было между ними.

Источники, которые заявляли о своих близких отношениях с Майли, рассказывали о пристрастии Лиама к алкоголю и употреблению наркотических препаратов. Сайрус в этой ситуации якобы пыталась помочь мужу, так как она сама страдала от зависимости, но смогла ее преодолеть. Эту точку зрения поддерживает и ее новая песня «Slide Away», в которой девушка поет о том, что больше не хочет «виски и таблеток», поэтому предлагает своему партнеру «ускользнуть» от нее обратно «к океану».

Со стороны «друзей» Хемсворта прозвучали обвинения в сторону его молодой экс-супруги — Майли якобы хотела, чтобы все винили Лиама в проблемах в их отношениях, когда, на самом деле, их брак развалился после измен Сайрус.

Исполнительницу песни «Wrecking Ball» сфотографировали на яхте на озере Комо в Италии, когда она целовалась с блогершей Кейтлин Картер — инсайдеры, поддерживающие Майли, сообщили, что на тот момент ее и Лиама уже несколько месяцев не связывали отношения. В июне Хемсворта также видели без обручального кольца на пальце, когда он ездил за покупками в магазин, но его сторонники убеждены, что Сайрус пытается оправдать свою супружескую неверность и «скандальное публичное поведение».

На днях появилось мнение, что расставание звезд Голливуда было пиар-ходом, зашедшим слишком далеко, потому что Майли Сайрус была готова работать над отношениями, но представители Лиама Хемсворта сказали ему, что с его стороны попытки спасти семью будут выглядеть как «сумасшествие». Согласно этой теории, именно поэтому он так быстро решил снова стать холостым.

Звезда молодежного сериала канала Disney «Ханна Монтана» и актер, прославившийся в культовой австралийской мыльной опере «Соседи» поженились в декабре в присутствии своих друзей и семьи у себя дома в Нэшвилле после того, как их дом в Малибу сгорел в лесном пожаре.

Никаких роскошных украшений или даже предварительных оповещений о церемонии бракосочетания не было — о том, что они стали мужем и женой, стало понятно по белому платью Майли и розовым шарикам «Мистер и Миссис» на стене в сториз в аккаунте одного из их гостей в инстаграме.

Да и свадебные развлечения, снятые на камеру, тоже нельзя было назвать атрибутами тщательно спланированного и дорогостоящего праздника — Лиам вместе со своими братьями Крисом и Люком, а также со своим отцом Крейгом пил шоты, которые мужчины держали на длинной деревянной доске. Основной задачей «конкурсантов» было сделать это одновременно и не уронить рюмки с алкоголем.

Сайрус и Хемсворт познакомились десять лет назад на съемках подростковой романтической драмы «Последняя песня» режиссера Николаса Спаркса.