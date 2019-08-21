Трамп оскорбил королеву: в Дании обиделись на отмену визита

Дональд Трамп продолжает удивлять власти Дании своими поступками. На этот раз президент США решил отложить свой визит в Копенгаген до лучших времен. Об этом сообщает датское издание DR со ссылкой на представителя королевского дома Лине Баллебю.

Реклама

«Это было неожиданно. Нам больше нечего сказать по этому вопросу», — прокомментировала ситуацию Баллебю.

Датская сторона весьма удивилась такому решению американского лидера, поскольку визит должен был состояться по официальному приглашению королевы Дании Маргрете II. Многие датские политики также выразили свое возмущение таким шагом Дональда Трампа. Представитель Консервативной народной партии по делам Гренландии и бывший министр по делам бизнеса Дании Расмус Ярлов также поделился своим мнением на этот счет.

«Мне, датчанину и консерватору, очень сложно поверить в это. Без каких-либо причин Трамп думает, что автономная часть нашей страны может быть выставлена на продажу. Затем оскорбительным образом отменяет визит, к которому все готовились», — написал он в твиттере.

Датчане сильно оскорбились таким отношением американского президента. Другой представитель Консервативной партии Маи Меркадо заявила, что «Дания с радостью перенесет ожидавшуюся через две недели встречу на время, когда кресло президента США займет другой человек».

Визит Дональда Трампа был запланирован на 2–3 сентября, однако после отказа датского премьер-министра Метте Фредериксен обсуждать идею США купить Гренландию, для американского лидера, судя по всему, потерялся смысл в этой встрече.

О том, что президент США отложил запланированную встречу с первыми лицами Дании, стало известно из твиттера Дональда Трампа.

«Дания — особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», — написал президент.

Он добавил, что благодаря проявлению такой прямолинейности Метте Фредериксен смогла сэкономить немало средств и усилий как Соединенным Штатам, так и Дании.

«Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика встречи в будущем!» — подытожил американский лидер.

Фредериксен твердо дала понять, что Гренландия не может быть продана США и назвала дискуссию о покупке острова абсурдом.

«Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия принадлежит Гренландии. Я очень надеюсь, что все это не серьезно», — заявила Фредериксен газете Sermitsiaq.

Экс-премьер Дании Ларс Лёкке Расмуссен также предположил, что заявления Трампа — первоапрельская шутка, «жаль только не сезон».

Метте Фредериксен объяснила, что возможность подобной сделки исключена, поскольку Гренландия имеет автономный статус и не является датской, хоть и входит в состав страны, а формально его главой является датская королева. Гренландия — автономный остров, который не входит в состав Евросоюза.

Действия Трампа уже сейчас начинают негативно сказываться на отношениях Дании и США. В связи с непостоянством и непредсказуемостью американского президента председатель Либеральной партии Мортен Остергорд предложил обращать больше внимания на страны Евросоюза, чем на США. Впрочем, Дональд Трамп — не первый, кто решился обдумать покупку северного острова. Экс-президент США Гарри Трумен также хотел купить Грендандию и предложил за нее $100 млн, но получил от властей Дании отказ.

Глава Соединенных Штатов подтвердил на пресс-конференции, что всерьез интересовался возможностью покупки Гренландии. Он объяснил, что покупка острова интересна Вашингтону в стратегическом плане. Как предполагают советники Трампа, такая сделка может поставить под вопрос доминирование Китая на рынке мировых промышленных металлов, потому что на Гренландии сосредоточены одни из крупнейших месторождений редкоземельных металлов. По оценкам Financial Times, совокупная стоимость минеральных и оборонных активов Гренландии составляет 1,1 трлн долларов США.

Сам Дональд Трамп считает, что Гренландия является бременем для Дании, поскольку из-за острова Королевство «теряет почти $700 млн в год».