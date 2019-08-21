Сомалийский вопрос: почему подруга Джонсона не поедет в США

Стало известно, что девушке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, 31-летней Керри Симондс, не открыли визу в США. Несмотря на то, что ее бойфренд возглавляет правительство дружественного государства, Симондс, которая работает на американскую экологическую организацию «Oceana», не сможет посетить страну.

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По мнению источников, сообщивших эту информацию порталу Mail Online,

решение отказать британке в визе связано с ее прошлогодним визитом в Сомалиленд, где сейчас идет гражданская война. Девушка приехала в страну в Западной Африке вместе со своей подругой и сомалийской активисткой Нимко Али, которая занимается развитием движения по борьбе с калечащими операциями на женских половых органов.

В рамках поездки Симондс и Али встретились с главой самопровозглашенной республики Сомалиленд Мусой Бихи Абди, чтобы обсудить волнующие их проблемы прав женщин и загрязнения водоемов.

Здесь важно отметить, что Великобритания входит в список стран, которые защищают право республики, отделившейся от Сомали в 1991 году, на автономное существование, однако в этом конфликте власти США поддерживают правительство Сомали.

В создавшейся ситуации Керри Симондс (в очередной раз) не может воспользоваться статусом своего 55-летнего бойфренда, потому что официально новый жилец дома 10 на Даунинг-Стрит все еще состоит в браке с Мариной Уилер, матерью его четырех детей. Когда 31-летняя девушка только переехала туда, власти выпустили аккуратное заявление, в котором говорилось, что партнерша премьер-министра не будет тратить деньги налогоплательщиков. Также эта памятка означает, что Симондс, в отличие от предыдущих спутниц британских премьеров, вроде Шери Блэр или Саманты Кэмерон, не имеет права нанимать себе помощников за счет государства.

Поэтому активистке, скорее всего, пришлось подавать свою заявку на рассмотрение через общую электронную систему.

Проблема, с которой она могла столкнуться при таком развитии событий, заключается в автоматической системе, дающей туристам право на въезд и пребывание в США без визы на срок до 90 дней. С 2016 года в качестве первичной проверки безопасности всех, кто подает заявление, спрашивают, посещали ли они Ирак, Сирию, Иран, Судан, Либию, Йемен и Сомали во время или после 1 марта 2011 года. В случае утвердительного ответа, программа сразу вычеркивает человека из списка потенциальных гостей США.

Теперь у Симондс есть очень ограниченный запас времени перед тем, как ей придется сопровождать Бориса Джонсона на саммите G7 в Биаррице, который располагается в юго-западной части Франции. К тому же, отказ посольства давать Керри разрешение на въезд в США может привести к некоторой неловкости в отношениях между Джонсоном и Дональдом Трампом, когда они встретятся на саммите в грядущие выходные. Во время поездки в США Симондс должна была встретиться с большим количеством людей как консультант общественной организации «Oceana», которая занимается сбором средств и волонтерской деятельностью для очистки мировых океанов.

Источник в дипломатических кругах заявил в разговоре с Mail Online: «Мы надеемся, что это может быть решено во время, и мисс Симондс сможет отправиться в США в соответствии с планом».

После того как новостные порталы сообщили о том, что девушка политика получила отказ американского консульства, Нимко Али написала в твиттере: «Сомалиленд — наиболее хорошо охраняемый секрет Африки, это место, где я родилась, и оно потрясающее».

Борис Джонсон и Керри Симондс стали первой неженатой парой, въехавшей в официальную резиденцию всех премьеров Великобритании, а новый глава правительства от консервативной партии предпочел не привозить своих детей на Даунинг-Стрит. Поэтому когда Елизавета II официально сделала бывшего мэра Лондона премьер-министром, общественность задалась вопросом о функциях, которые будет исполнять девушка. В отличие от американских политических лидеров, чьи жены получают статус первых леди и перечень обязанностей, жены и мужья британских политиков воспринимаются как некая моральная поддержка и чаще всего просто сопровождают своих супругов на официальных мероприятиях.