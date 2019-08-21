Смерть не разлучит: 85-летний Кинг разводится в восьмой раз

Ларри Кинг снова собирается развестись в восьмой раз. Телеведущий хочет расторгнуть брак со своей седьмой женой Шон Саутуик после 22 лет совместной жизни. Об этом сообщает Associated Press. В том что Кинг разводится в восьмой раз с седьмой женой нет никакой ошибки — просто на одной из них он был женат дважды.

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85-летний Ларри Кинг уже подал ходатайство о расторжении брака в Верховный суд Лос-Анджелеса во вторник.

С Шон Саутуик он он познакомился в 1997 году. Супруги встретились возле ювелирного магазина в Лос-Анджелесе, и, как заявлял Кинг, эта встреча изменила его жизнь навсегда. Их свадьба состоялась в этом же году в Беверли-Хиллз. На церемонию собрались многочисленные знаменитости и друзья телеведущего, такие как Джейн Фонда, Тэд Тернер и Аль Пачино.

Шон Саутуик моложе Кинга на 26 лет. Она не просто эффектная женщина, но и очень талантливая — еще до свадьбы с Кингом она была известна как модель, певица, актриса, телеведущая и продюсер.

Шон родила журналисту двоих сыновей — Чанса и Кеннона Эдварда, которым сейчас 20 и 19 лет. Кеннон Эдвард — самый младший и пятый по счету ребенок Кинга, и это были единственные роды, на которых присутствовал телеведущий. В последний раз шоумен стал отцом, когда ему было 66 лет.

В этом браке у Кинга не всегда все было гладко. В 2010 году пара едва не распалась и даже уже приняла решение расторгнуть брак, но к счастью, супруги примирились спустя три месяца и проервали бракоразводный процесс.

Ларри Кинг был женат восемь раз на семи разных женщинах, и со всеми кроме Шон он прожил не более семи лет. С Шон они были вместе 22 года, поэтому все были уверены, что именно с этой женщиной легендарный телеведущий проведет остаток жизни. Однако, судя по всему, этому не бывать. О том, что заставило телеведущего подать на развод в 85 лет — пока неясно.

В свои годы Ларри Кинг страдает от серьезных проблем со здоровьем. Два года назад он поборол рак легких, а 25 апреля у него случился сердечный приступ.

Телеведущего давно беспокоили проблемы с дыханием, поэтому он решил обратиться ко врачу. Однако прямо перед визитом в госпиталь у Кинга случился инфаркт и произошла кратковременная остановка сердца.

Из-за внезапного сердечного приступа жизнь журналиста оказалась под угрозой, но к счастью, благодаря оперативной госпитализации, врачам удалось его спасти. Кинг некоторое время провел в отделении интенсивной терапии, но уже вскоре его выписали из больницы и отправили на домашнюю реабилитацию.

Судя по количеству браков в жизни Ларри Кинга, жениться и разводиться — его основное хобби. Впервые Кинг женился довольно рано, в 19 лет. Его первой супругой стала студенческая любовь Фреда Миллер, с которой он развелся уже спустя год из-за того, что их родители не смогли принять этот брак.

В следующий раз журналист женился лишь спустя девять лет, на Аннет Кайе, но этот брак продержался еще меньше. Шоумен бросил свою беременную жену и впоследствии долго не хотел принимать этого ребенка.

Следующей супругой Кинга стала модель «Playboy» Алин Акинс, но и с ней он развелся примерно через год.

Однако несколько лет спустя судьба свела их снова, и Кинг женился на Акинс во второй раз. У них родилась дочь Чайя, и в этот раз они прожили в браке уже в три раза дольше — примерно три года, но на момент пятого брака это было рекордом.

Между браками с Акинс Кинг успел еще разок жениться, на Микки Сатфин. Они тоже недолго были вместе, поэтому о ней почти ничего неизвестно. Кроме того, что она родила телеведущему дочь Келли.

Через год после развода с Акинс Ларри Кинг встретил Шерон Лепор и почти сразу взял ее в жены. Его шестая жена была учительницей математики с весьма эффектной внешностью. В браке с голубоглазой блондинкой журналисту удалось прожить целых семь лет, но в итоге он нашел замену и ей. Спустя шесть лет после их развода Ларри Кинг встретил бизнес-леди Джули Александер. Они познакомились в 1989 году в Вашингтоне и в том же году заключили брак. Телеведущий неоднократно рассказывал о любви с первого взгляда и называл Александер роковой женщиной, но после развелся и с ней.