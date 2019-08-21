Что не так с первой леди: почему жена Макрона встретила Путина в гипсе

Во время официального визита президента России Владимира Путина во Францию произошел казус. Вместе с главой Пятой республики Эмманюэлем Макроном российского лидера встречала его жена Брижит Макрон, которая появилась с гипсом на правой руке.

Реклама

66-летняя супруга политика перед приветствием сняла с руки лонгет, чтобы не портить кадр на официальных фотографиях.

На видео видно, как Владимир Путин поднимается по ступенькам с букетом роз, оформленным в розовых и бежевых тонах, и сразу дарит его первой леди. Госпожа Макрон в ответ дважды поцеловала российского лидера в щеки, потому что, очевидно, единственная рука, которая могла выполнять дипломатические функции, была занята букетом.

Когда президент России повернулся, чтобы поприветствовать Эмманюэля Макрона, Брижит убрала травмированную руку за спину — по всей видимости, слишком долго держать ее перед собой состояние здоровья еще не позволяет. После этого все трое сфотографировались в форте на фоне цветущего сада и флагов государств.

Пока Макроны позировали для представителей прессы, произошел неприятный инцидент — президент Франции случайно сделал жене больно, когда, видимо машинально, взял ее за правую руку. Первой леди удалось сохранить нейтральное выражение лица, но она не смогла удержаться и сжала свое предплечье, отстранившись от мужа.

Когда снимки были сделаны, Брижит Макрон решила не принимать дальнейшего участия во встрече, а французский лидер шутливо объяснил это Путину тем, что его супруга «решила избавиться (от него — «Газета.Ru») на несколько часов».

Жена Эмманюэля Макрона повредила руку перед прошедшими выходными, поскользнувшись в лодке и вывихнув плечо — и теперь вынуждена носить поддерживающую повязку и гипс, чтобы не испытывать боль, пока рука восстанавливается. Несмотря на дискомфорт, в субботу, 17 августа, госпожа Макрон сопровождала своего мужа на встрече с мэром коммуны Борм-ле-Мимоза, которая располагается в юго-восточной части страны. Президентская чета приехала в регион, чтобы отпраздновать годовщину освобождения этой территории от оккупации нацистами.

Форт Брегансон располагается на Лазурном берегу на юге Франции и является государственной собственностью, однако политические лидеры страны могут находиться там в свое свободное время. Президент и его жена уже второе лето подряд выбирают именно это место для своих каникул, но в этот раз в конце отпуска, который первая леди назвала «расслабляющим отдыхом», ее поджидала травма.

Жене президента Франции не привыкать посещать больницы. В начале августа портал Mail Online сообщил со ссылкой на французские СМИ, что Брижит Макрон сделала пластическую операцию.

Супруга политика старше его на 25 лет, но если раньше 66-летняя женщина восхищала публику способностью по-французски грациозно стареть, то теперь ее гладкая кожа, воссозданная одним из лучших хирургов, будет вызывать намного меньше восторгов.

Как передавала местная пресса, госпоже Макрон сделали трехчасовую косметологическую операцию под общим наркозом прямо перед ее отпуском, чтобы следы вмешательства успели зажить до того, как она снова будет позировать для официальных портретов.

Если верить информации французских таблоидов, процедура проводилась в известной американской клинике, которая располагается в столице Франции и часто помогает знаменитостям скорректировать свою внешность. Журналисты предполагают, что мадам Макрон могла либо избавиться от кожи, которая потеряла эластичность, либо удалить морщины.

16 июля жену политического лидера видели на консультации в центре, а на следующий день она приехала в госпиталь в сопровождении трех автомобилей и как минимум четырех телохранителей. Инсайдеры в Елисейском дворце подтвердили ряду изданий, что «операция прошла без проблем, а учительница на пенсии смогла покинуть американский госпиталь в тот же вечер».