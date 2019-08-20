На пару с подругой: зачем Дженнифер Энистон облучает себя

Голливудские знаменитости продвигают новую процедуру. 50-летняя Дженнифер Энистон рассказала о необычном «ритуале хорошего самочувствия», от которого она «без ума» вместе со своей подругой и бывшей коллегой по сериалу «Друзья» Кортни Кокс.

Реклама

Энистон в беседе с журналом Shape о своих процедурах по уходу призналась, что является «большим фанатом» инфракрасных саун, называя их «ритуалом хорошего самочувствия».

Актриса открыла секрет, что 55-летняя Кортни Кокс, также известная по сериалу «Город хищниц», даже купила себе домашнюю инфракрасную сауну, чтобы наслаждаться модной бьюти-процедурой в любое время вместе с Дженнифер.

«У моей подруги Кортни Кокс есть портативная инфракрасная сауна. Она выглядит как маленькая иглу», — рассказала Дженнифер, назвав такую сауну «революционным открытием с точки зрения детоксикации кожи и омоложения клеток».

Энистон призналась, что просто «влюбилась» в этот ритуал, поэтому посещает инфракрасную сауну несколько раз в неделю после занятий в тренажерном зале.

«Я замечаю реальные изменения в количестве энергии, качестве сна и кожи», — заверила Энистон.

Актриса также добавила, что сауна в комплексе с омолаживающими скрабами и ночными масками для лица помогает ей «сделать хорошее самочувствие повседневной рутиной». Чтобы получить видимый эффект от сауны, в ней нужно проводить довольно много времени, однако Дженнифер убеждена в ценности нескольких часов ради собственного здоровья: «Думаю, у вас всегда должно быть достаточно времени на себя, что бы ни происходило».

Известно, что певицы Селена Гомес и Леди Гага также успели полюбить новый ритуал красоты. Инфракрасная сауна представляет собой обычное закрытое помещение, в котором источником тепла вместо жара от печи выступает инфракрасный свет. Считается, что такое нагревание благотворно влияет на качество кожи, делая ее более гладкой и сияющей.

Однако все не так однозначно. Принесет инфракрасная сауна пользу или нет, зависит от многих показателей: важно все, начиная от продолжительности сеанса и длины инфракрасных волн и заканчивая индивидуальной переносимостью человеком теплового излучения.

Дело в том, что тело человека, как и любой объект, вырабатывающий хоть сколько-нибудь тепла, тоже излучает инфракрасные волны. И здесь важно, чтобы волны в сауне были той же длины, что и те, что излучает человек. Также перед тем, как решиться на инфракрасную ванну, нужно убедиться в том, что вы совершенно здоровы. В отдельных ситуациях волны могут спровоцировать усугубление существующих болезней, в том числе и, разумеется, скрытых. Инфракрасная сауна может как вызвать осложнения во время простуды, так и спровоцировать рост злокачественных опухолей.

О реальной пользе инфракрасных ванн достоверно известно мало. Не стоит спешить греться под красными лампами, не дожидаясь вердикта медиков: есть риск навредить своему здоровью. Это уже проверено на примере бьюти-девайса от ЗОЖ-империи актрисы и предпринимательницы Гвинет Пэлтроу, который быстро набрал популярность и вмиг ее потерял.

Пэлтроу совместно со специалистами (как она их называет) придумала устройство для пропаривания влагалища. Производители пытались продать прибор с пояснениями, что он способен уравновесить уровень женских половых гормонов. Когда изобретение звезды «Мстителей» стало популярным, принципом его работы заинтересовались гинекологи. Выяснилось, что пар с маслом полыни, выпускаемый «отпаривателем», как и стоило ожидать, не имеет никакого отношения к гормонам. Более того, он чисто анатомически не может проникнуть в ту точку в организме, на которую должен воздействовать, если верить инструкциям. На практике пропариватель влагалища оказался не только бесполезным, но и опасным: интенсивный пар мог вызвать ожоги и бактериальные инфекции, поскольку хрупкую экосистему этой зоны очень просто нарушить.

Сложно поверить, что хоть малая часть из того, о чем со всей серьезностью заявляет Гвинет Пэлтроу, может оказаться правдой. Например, однажды она рассказала The New York Times о том, как ее избавляли от шрамов с помощью укусов пчел. Основательница проекта «Goop» сказала, что этому «действенному» методу уже «тысячи лет». Даже если это так, это вовсе не значит, что за вышеупомянутое время ученые не нашли другого способа.

Дженнифер Лопес однажды поведала о своей любви к процедурам, в которых в качестве активного компонента используется плацента. О том, откуда у ее косметолога каждый раз находятся эмбриональные органы, певица не рассказала.

Как признаются большинство профессионалов индустрии, не привыкших к заигрыванию со своей аудиторией, после 45-ти ощутимые результаты, омолаживающие лицо, называют ботоксом или подтяжками, а все остальное — результат многолетнего кропотливого ухода за собой и постоянной защиты кожи всего тела от солнца.