Роскошный отдых: Элтон Джон заплатил за отпуск Меган Маркл

Многие консерваторы в Великобритании не поддерживают близкую дружбу герцогов Сассекских с мировыми знаменитостями и считают, что Меган и Гарри должны вращаться в аристократических кругах и общаться с определенными людьми. Тем не менее, пока звезды платят за роскошный образ жизни семьи, критики могут отдохнуть перед следующей неудачей родственников королевы.

Элтон Джон заявил, что он оплатил полет Меган Маркл и принца Гарри в Ниццу, чтобы они смогли отдохнуть на его вилле стоимостью около $18 млн, больше похожей на официальную летнюю резиденцию поп-короля. 72-летний исполнитель защитил герцогов у себя в твиттере и в инстаграме, написав несколько постов, в которых просил публику и СМИ не спекулировать фактами. По его словам, он оплатил сыну его «близкой подруги принцессы Дианы» и его родным перелет частным 12-местным самолетом, аренда которого стоит $25 тысяч за один полет.

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Элтон объяснил своим подписчикам: «После тяжелого года их усердной работы и преданности благотворительности мы с Дэвидом (супруг Джона — «Газета.Ru») хотели, чтобы у молодой семьи был свой отпуск в атмосфере безопасности и умиротворенности нашего дома».

После того, как молодые родители вместе с трехмесячным Арчи Харрисоном отправились во вторую поездку за восемь дней (до этого они отмечали 38-й день рождения герцогини на испанском побережье Ибицы), к оскорбленным «наглостью» четы налогоплательщикам подключились экологические активисты, назвавшие принца Гарри «лицемерным». Они подсчитали, что из-за летних путешествий младшего сына принцессы Дианы и инициатора социальных кампаний по защите окружающей среды в атмосферу поступит около четырех тонн парниковых газов.

Согласно заявлению автора хита «Can You Feel The Love Tonight», он поддерживает взгляды герцога Сассекского и поэтому сделал пожертвование в благотворительную организацию, которая старается минимизировать последствия загрязнения планеты. Считается, что таким образом перелет Гарри и его семьи стал «экологически нейтральным», однако нашлись те, кто называет это «попыткой откупиться от проблемы». В качестве главного преимущества частного транспорта Джон назвал безопасность Виндзоров, и с этим сложно поспорить — если бы они полетели обычным рейсом британских авиалиний, на спокойную поездку Меган и Гарри могли бы не рассчитывать. Особенно учитывая, что молодые родители все еще стремятся не показывать своего ребенка папарацци и прикладывают усилия к тому, чтобы у него было нормальное детство.

Элтон закончил свое обращение просьбой перестать третировать его друзей и спекулировать о подробностях их жизни:

«Я очень уважаю и приветствую приверженность Гарри и Меган благотворительности, и я призываю прессу прекратить эти беспощадные и неправдоподобные попытки уничтожить их репутацию, которые совершаются почти ежедневно».

Когда супруги прилетели в Ниццу в среду, 14 августа, их сразу посадили в лимузин и в сопровождении местной полиции отвезли на виллу Элтона Джона Кастель Мон-Албан, окна которой выходят на Альпы. Дом расположен на холме и располагает большим бассейном, а всю территорию окружает лес. Часть интерьера украшают оригиналы работ Энди Уорхола. Таблоиды сообщают, что недвижимость настолько масштабная, что ее можно увидеть с другого берега залива. Из-за расположения здания Элтона Джона в Ницце даже называют «царем горы». До Меган Маркл и принца Гарри гостеприимством певца пользовались Дэвид и Виктория Бекхэм.

Сразу после отъезда членов королевской семьи сэр Элтон полетел во Францию вместе с супругом Дэвидом Фернишем и остальными родственниками. В последний раз исполнитель и чета герцогов виделись на лондонской премьере фильма «Король лев» в середине июля.

В субботу, 17 августа, таблоид The Sun опубликовал фотографии, на которых родственники Елизаветы II выходят из самолета в Великобритании после их возвращения с французского курорта.

19 августа в официальном аккаунте герцогов Сассекских в инстаграме была опубликована цитата, принадлежащая архиепископу Десмонду Туту. СМИ убеждены, что с помощью слов англиканского священника Гарри и Меган хотели заставить хейтеров умолкнуть, но судя по комментариям под постом, они вызвали только обратную реакцию. «Приносите свое добро туда, где вы находитесь. Именно эти сложенные вместе маленькие частицы добра потрясают мир», — говорилось в посте. Большинство их подписчиков остались непреклонными: «Прекратить летать частными самолетами бы тоже помогло миру».