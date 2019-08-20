Роскошный отдых: Элтон Джон заплатил за отпуск Меган Маркл

Меган и Гарри провели отпуск в Ницце на вилле Элтона Джона

Сэр Элтон Джон потребовал прекратить травлю Меган Маркл и принца Гарри за их роскошный отпуск в Ницце с перелетом частными самолетами и заявил, что это он оплатил путешествие герцогов Сассекских вместе с их ребенком к себе на виллу. Исполнитель также заверил всех, кто переживал о влиянии коммерческих полетов на экологию, что он сделал существенный взнос в благотворительную организацию, которая занимается уничтожением последствий выброса ядовитых веществ в атмосферу.

Многие консерваторы в Великобритании не поддерживают близкую дружбу герцогов Сассекских с мировыми знаменитостями и считают, что Меган и Гарри должны вращаться в аристократических кругах и общаться с определенными людьми. Тем не менее, пока звезды платят за роскошный образ жизни семьи, критики могут отдохнуть перед следующей неудачей родственников королевы.

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I am deeply distressed by today's distorted and malicious account in the press surrounding the Duke and Duchess of Sussex's private stay at my home in Nice last week. Prince Harry's Mother, Diana Princess Of Wales was one of my dearest friends. I feel a profound sense of obligation to protect Harry and his family from the unnecessary press intrusion that contributed to Diana's untimely death. After a hectic year continuing their hard work and dedication to charity, David and I wanted the young family to have a private holiday inside the safety and tranquility of our home. To maintain a high level of much-needed protection, we provided them with a private jet flight. To support Prince Harry's commitment to the environment, we ensured their flight was carbon neutral, by making the appropriate contribution to Carbon Footprint™ I highly respect and applaud both Harry and Meghan's commitment to charity and I'm calling on the press to cease these relentless and untrue assassinations on their character that are spuriously crafted on an almost daily basis.

Публикация от Elton John (@eltonjohn)

Элтон Джон заявил, что он оплатил полет Меган Маркл и принца Гарри в Ниццу, чтобы они смогли отдохнуть на его вилле стоимостью около $18 млн, больше похожей на официальную летнюю резиденцию поп-короля. 72-летний исполнитель защитил герцогов у себя в твиттере и в инстаграме, написав несколько постов, в которых просил публику и СМИ не спекулировать фактами. По его словам, он оплатил сыну его «близкой подруги принцессы Дианы» и его родным перелет частным 12-местным самолетом, аренда которого стоит $25 тысяч за один полет.

Элтон объяснил своим подписчикам: «После тяжелого года их усердной работы и преданности благотворительности мы с Дэвидом (супруг Джона — «Газета.Ru») хотели, чтобы у молодой семьи был свой отпуск в атмосфере безопасности и умиротворенности нашего дома».

После того, как молодые родители вместе с трехмесячным Арчи Харрисоном отправились во вторую поездку за восемь дней (до этого они отмечали 38-й день рождения герцогини на испанском побережье Ибицы), к оскорбленным «наглостью» четы налогоплательщикам подключились экологические активисты, назвавшие принца Гарри «лицемерным». Они подсчитали, что из-за летних путешествий младшего сына принцессы Дианы и инициатора социальных кампаний по защите окружающей среды в атмосферу поступит около четырех тонн парниковых газов.

Согласно заявлению автора хита «Can You Feel The Love Tonight», он поддерживает взгляды герцога Сассекского и поэтому сделал пожертвование в благотворительную организацию, которая старается минимизировать последствия загрязнения планеты. Считается, что таким образом перелет Гарри и его семьи стал «экологически нейтральным», однако нашлись те, кто называет это «попыткой откупиться от проблемы». В качестве главного преимущества частного транспорта Джон назвал безопасность Виндзоров, и с этим сложно поспорить — если бы они полетели обычным рейсом британских авиалиний, на спокойную поездку Меган и Гарри могли бы не рассчитывать. Особенно учитывая, что молодые родители все еще стремятся не показывать своего ребенка папарацци и прикладывают усилия к тому, чтобы у него было нормальное детство.

Элтон закончил свое обращение просьбой перестать третировать его друзей и спекулировать о подробностях их жизни:

«Я очень уважаю и приветствую приверженность Гарри и Меган благотворительности, и я призываю прессу прекратить эти беспощадные и неправдоподобные попытки уничтожить их репутацию, которые совершаются почти ежедневно».

Когда супруги прилетели в Ниццу в среду, 14 августа, их сразу посадили в лимузин и в сопровождении местной полиции отвезли на виллу Элтона Джона Кастель Мон-Албан, окна которой выходят на Альпы. Дом расположен на холме и располагает большим бассейном, а всю территорию окружает лес. Часть интерьера украшают оригиналы работ Энди Уорхола. Таблоиды сообщают, что недвижимость настолько масштабная, что ее можно увидеть с другого берега залива. Из-за расположения здания Элтона Джона в Ницце даже называют «царем горы». До Меган Маркл и принца Гарри гостеприимством певца пользовались Дэвид и Виктория Бекхэм.

Сразу после отъезда членов королевской семьи сэр Элтон полетел во Францию вместе с супругом Дэвидом Фернишем и остальными родственниками. В последний раз исполнитель и чета герцогов виделись на лондонской премьере фильма «Король лев» в середине июля.

В субботу, 17 августа, таблоид The Sun опубликовал фотографии, на которых родственники Елизаветы II выходят из самолета в Великобритании после их возвращения с французского курорта.

19 августа в официальном аккаунте герцогов Сассекских в инстаграме была опубликована цитата, принадлежащая архиепископу Десмонду Туту. СМИ убеждены, что с помощью слов англиканского священника Гарри и Меган хотели заставить хейтеров умолкнуть, но судя по комментариям под постом, они вызвали только обратную реакцию. «Приносите свое добро туда, где вы находитесь. Именно эти сложенные вместе маленькие частицы добра потрясают мир», — говорилось в посте. Большинство их подписчиков остались непреклонными: «Прекратить летать частными самолетами бы тоже помогло миру».