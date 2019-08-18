Отпуск по-королевски: где прячутся европейские монархи

Испанская королевская семья

У испанской королевской семьи есть прекрасная вилла на Майорке: древний средневековый дворец с видом на залив на протяжении нескольких веков был главной южной королевской резиденцией. Монархи часто бывают на этом острове, однако предпочитают останавливаться не во дворце, а в элитном отеле неподалеку.

close Королевская семья Испании, 2016 год Королевская семья Испании, 2016 год Enrique Calvo/REUTERS

Король Филипп VI, его сестра инфанта Елена и их отец Хуан Карлос любят принимать участие в местных парусных гонках и прогуливаться на яхте. Старшие члены семьи принимают участие в Кубке короля и часто занимают призовые места. Сестры монарха Елена и Кристина также нередко проводят выходные на курортах северной Испании. На зимние каникулы королевская семья остается в родных краях, катаясь на горнолыжном курорте в Пиренеях.

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В число любимых зарубежных курортов семьи входит рыбацкая деревня Кашкайш в Португалии. Испанские монархи также приезжают сюда ради местного яхт-клуба и остаются в роскошном спа-отеле.

Королевская семья Нидерландов

Королевская семья из Голландии не раз отдыхала в Озерном краю Аргентины. Им понравилась безопасность и конфиденциальность, которую семье смогли предоставить на курорте. Бытует мнение, что в Европе отношение к королевским семьям более спокойное, поскольку монархи довольно часто встречаются по всему континенту, чего не скажешь о Южной Америке. Впрочем, в европейских странах голландские монархи тоже отдыхают. Королева Беатрикс и другие члены семьи предпочитают проводить летний отпуск в Испании. Зимой они нередко посещают австрийский горный курорт Лех. Эта маленькая альпийская деревня — довольно популярное место у королевских особ. Когда-то сюда приезжали принцесса Диана и король Иордании Хуссейн.

close Королевская семья Нидерландов, 2018 год Королевская семья Нидерландов, 2018 год Matthias Schrader/AP

Королевская семья Дании

В датской королевской семье, как и в испанской и британской, не брезгуют провести семейный отдых в родных краях. Этим летом датская наследная принцесса Мария вместе со своим мужем, наследным принцем Фредериком, и их детьми отправилась в Корсёр, портовый город в центре Дании. Фредерик показал своим детям, 13-летнему Кристиану, 12-летней Изабелле и 8-летним Винсенту и Жозефине, где когда-то работал и тренировался, пока служил в военно-морском флоте Дании. Облачившись в камуфляжную одежду, они всей семьей приняли участие в морской полосе препятствий.

close Королевская семья Дании, 2011 год Королевская семья Дании, 2011 год FLINDT PEDERSEN RASMUS/ASSOCIATED PRESS

Королевская семья Монако

Княгиня Монако Шарлин часто ездит на Карибские острова: как правило, на популярный среди знаменитостей курорт Сен-Мартен. Сюда она уже привозила своих детей — принца Жака и принцессу Габриэллу. Княгиня, как бывшая спортсменка, предпочитает активный образ жизни и прививает его детям. Она с раннего возраста учит их кататься на сёрфе и уже поставила детей на лыжи. Кататься на лыжах монархи из Монако обычно приезжают в швейцарские Альпы, в деревню Гштад.

close Празднования в честь королевской семьи Монако, 2015 год Празднования в честь королевской семьи Монако, 2015 год Claude Paris/AP

Британская королевская семья

Судя по количеству локаций, больше всего отдыхать любит британская королевская семья. Короткие входные и праздники, вместе или по отдельности, монархи из Великобритании проводят в своих многочисленных резиденциях или в роскошных отелях Уэльса. Также нередко они отдыхают неподалеку в Шотландии.

Любовь к горнолыжным курортам не обошла стороной и британских монархов. Принц Уильям и Кейт Миддлтон часто ездят кататься в Альпы — в их французскую или швейцарскую часть. Летом Кембриджи предпочитают ездить на Мюстик — остров архипелага Гренадины в Атлантическом океане, где любила отдыхать еще принцесса Маргарет.

Младший брат Уильяма принц Гарри предпочитает ездить на отдых в Африканские странаы. Туда они отправились с Меган Маркл в свое первое путешествие, на ее 36-й день рождения, а также провели там медовый месяц. Другие члены семьи тоже с завидной частотой появляются в Африке. Елизавета II часто отдыхала в Кении в молодости, а принц Уильям сделал предложение Кейт у местного озера.

close Королевская семья Великобритании, 2016 год Королевская семья Великобритании, 2016 год John Stillwell/AP

Членов британской королевской семьи также можно встретить на лучших курортах Индии, на Мальдивах и на Сейшелах, где герцоги Кембриджские провели свой медовый месяц.