Отпуск по-королевски: где прячутся европейские монархи

Испанская королевская семья
У испанской королевской семьи есть прекрасная вилла на Майорке: древний средневековый дворец с видом на залив на протяжении нескольких веков был главной южной королевской резиденцией. Монархи часто бывают на этом острове, однако предпочитают останавливаться не во дворце, а в элитном отеле неподалеку.
Королевская семья Испании, 2016 годEnrique Calvo/REUTERS
Король Филипп VI, его сестра инфанта Елена и их отец Хуан Карлос любят принимать участие в местных парусных гонках и прогуливаться на яхте. Старшие члены семьи принимают участие в Кубке короля и часто занимают призовые места. Сестры монарха Елена и Кристина также нередко проводят выходные на курортах северной Испании. На зимние каникулы королевская семья остается в родных краях, катаясь на горнолыжном курорте в Пиренеях.
В число любимых зарубежных курортов семьи входит рыбацкая деревня Кашкайш в Португалии. Испанские монархи также приезжают сюда ради местного яхт-клуба и остаются в роскошном спа-отеле.
Королевская семья Нидерландов
Королевская семья из Голландии не раз отдыхала в Озерном краю Аргентины. Им понравилась безопасность и конфиденциальность, которую семье смогли предоставить на курорте. Бытует мнение, что в Европе отношение к королевским семьям более спокойное, поскольку монархи довольно часто встречаются по всему континенту, чего не скажешь о Южной Америке. Впрочем, в европейских странах голландские монархи тоже отдыхают. Королева Беатрикс и другие члены семьи предпочитают проводить летний отпуск в Испании. Зимой они нередко посещают австрийский горный курорт Лех. Эта маленькая альпийская деревня — довольно популярное место у королевских особ. Когда-то сюда приезжали принцесса Диана и король Иордании Хуссейн.
Королевская семья Нидерландов, 2018 годMatthias Schrader/AP
Королевская семья Дании
В датской королевской семье, как и в испанской и британской, не брезгуют провести семейный отдых в родных краях. Этим летом датская наследная принцесса Мария вместе со своим мужем, наследным принцем Фредериком, и их детьми отправилась в Корсёр, портовый город в центре Дании. Фредерик показал своим детям, 13-летнему Кристиану, 12-летней Изабелле и 8-летним Винсенту и Жозефине, где когда-то работал и тренировался, пока служил в военно-морском флоте Дании. Облачившись в камуфляжную одежду, они всей семьей приняли участие в морской полосе препятствий.
Королевская семья Дании, 2011 годFLINDT PEDERSEN RASMUS/ASSOCIATED PRESS
Королевская семья Монако
Княгиня Монако Шарлин часто ездит на Карибские острова: как правило, на популярный среди знаменитостей курорт Сен-Мартен. Сюда она уже привозила своих детей — принца Жака и принцессу Габриэллу. Княгиня, как бывшая спортсменка, предпочитает активный образ жизни и прививает его детям. Она с раннего возраста учит их кататься на сёрфе и уже поставила детей на лыжи. Кататься на лыжах монархи из Монако обычно приезжают в швейцарские Альпы, в деревню Гштад.
Празднования в честь королевской семьи Монако, 2015 годClaude Paris/AP
Британская королевская семья
Судя по количеству локаций, больше всего отдыхать любит британская королевская семья. Короткие входные и праздники, вместе или по отдельности, монархи из Великобритании проводят в своих многочисленных резиденциях или в роскошных отелях Уэльса. Также нередко они отдыхают неподалеку в Шотландии.
Любовь к горнолыжным курортам не обошла стороной и британских монархов. Принц Уильям и Кейт Миддлтон часто ездят кататься в Альпы — в их французскую или швейцарскую часть. Летом Кембриджи предпочитают ездить на Мюстик — остров архипелага Гренадины в Атлантическом океане, где любила отдыхать еще принцесса Маргарет.
Младший брат Уильяма принц Гарри предпочитает ездить на отдых в Африканские странаы. Туда они отправились с Меган Маркл в свое первое путешествие, на ее 36-й день рождения, а также провели там медовый месяц. Другие члены семьи тоже с завидной частотой появляются в Африке. Елизавета II часто отдыхала в Кении в молодости, а принц Уильям сделал предложение Кейт у местного озера.
Королевская семья Великобритании, 2016 годJohn Stillwell/AP
Членов британской королевской семьи также можно встретить на лучших курортах Индии, на Мальдивах и на Сейшелах, где герцоги Кембриджские провели свой медовый месяц.