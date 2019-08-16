Умерла принцесса Кристина

Утром 16 августа на 73-м году жизни скончалась принцесса Мария Кристина Нидерландская. Об этом сообщила Информационная служба правительства Нидерландов со ссылкой на премьер-министра страны Марка Рютте.

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«Сознательно отказавшись от права на престол, она придала своей жизни собственный смысл. Для нее были важны семья, любовь к музыке и поддержка молодых певческих талантов», — говорится в сообщении Информационной службы правительства.

Как сообщил Рютте, голландская принцесса умерла в собственных покоях во дворце Нордейнде, который находится в Гааге. По данным Royal Central, на протяжении долгих лет она боролась с остеосаркомой.

«Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети. Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей. У нас сохранилось множество прекрасных воспоминаний о ней», — отмечается в сообщении, распространенном от имени королевской семьи.

Известно, что закрытая церемония прощания с принцессой пройдет во дворце Нордейнде.

Кристина Нидерландская родилась 18 февраля 1947 года во дворце Сустдейк в Барне. Она стала четвертой и самой младшей дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского. При рождении ей дали имя Марейке Кристина, из которого впоследствии она решила оставить только «Кристину». Она приходилась сестрой бывшей королеве Беатрикс и тетей действующему королю Нидерландов Виллему-Александеру.

Принцесса страдала врожденным недугом: она появилась на свет с катарактой на обоих глазах и почти ничего не видела. Ее мать во время беременности переболела краснухой, что стало причиной необратимых изменений плода. Заболевание принцессы привело к расколу в семье — именно с рождением Кристины в доме европейских аристократов появилась «народная целительница» Грит Хофманс, которая не смогла помочь ребенку, но зато сумела завоевать расположение матери принцессы.

В 2008 году была опубликована книга о сложном браке матери Кристины королевы Юлианы и принца Бернхарда. Биограф, получивший полный доступ к архивам королевской семьи Нидерландов, описал внутренний скандал 52-летней давности. В книге содержалась информация о влиянии на королеву Хофманс, которая стала доверенным лицом Юлианы в 50-х. К 1956 году Хофманс стала причиной конституционного кризиса в стране, а в биографии было упомянуто противостояние между членами королевской семьи. Оказалось, что между родителями Кристины разгорелся серьезный конфликт, в котором все дети, включая действующую королеву страны Беатрикс, приняли сторону отца.

В книге также было упомянуто анонимное письмо, которое пришло во дворец в то время. Оно содержало угрозы в адрес Хофманс, а отправитель подписался как некий «Комитет действия». Для разрешения создавшегося кризиса — главным образом в отношениях королевской четы — авторы послания предлагали насильственные методы. Вместе с письмами людям из ближайшего окружения королевы разослали ручные гранаты, однако многие историки до сих пор считают, что эта идея принадлежала самому принцу, третировавшему свою супругу и ее приближенных. Развод в королевской семье удалось предотвратить, а принцесса Кристина, несмотря на семейный конфликт, вспоминала это время как период «тепла, радости и веселья».

С развитием медицины проблемы с глазами удалось облегчить, и благодаря специальным очкам девочка смогла ходить в школу и жить нормальной жизнью.

В сознательном возрасте Кристина решила связать свою жизнь с музыкой. Она переехала в Монреаль изучать классическую музыку, а через несколько лет устроилась на работу преподавателем в нью-йоркской музыкальной школе.

Кристина Нидерландская была одним из наименее известных членов голландской королевской семьи, поскольку она не участвовала в их общественной жизни и проведении мероприятий, отказавшись от притязаний на трон еще в молодости. Такое решение ей пришлось принять ради семейного счастья.

Будучи протестанткой, Кристина перешла в католицизм и вышла замуж за кубинского эмигранта Хорхе Гильермо. В браке у них родились трое детей — Бернардо, Николас и Юлиана. Однако из-за непримиримых разногласий супруги развелись в 1996 году, прожив больше 20 лет в браке. Еще несколько лет после развода она оставалась с детьми в Нью-Йорке, а затем переехала в Лондон, периодически приезжая в Италию и родные Нидерланды.