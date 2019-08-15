«Эгоизм стал его эпитафией»: Британия лишится герцога

Королевский эксперт рассказал о том, почему в королевской семье больше никогда не будет герцогов Виндзорских. Автор нескольких биографических книг о семье Виндзоров и журналист Ричард Фитцуильямс отметил в разговоре с Express:

«Иронично, что, несмотря на то, что смена фамилии монархов с немецких Саксен-Кобург-Готских до абсолютно английских Виндзоров была гениальным решением, это герцогство с высокой долей вероятности больше никогда не будет использоваться ни одним из них».

Эксперт предположил, что ни один из родственников Елизаветы II не причинил царствующей семье столько боли и неприятностей, сколько предыдущий герцог Виндзорский Эдуард VIII.

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Он был дядей королевы, и его отречение от престола ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон чуть не стоило британской монархии ее существования. Он подписал бумаги об отказе от трона, потому что англиканская церковь, чьей главой является король Великобритании, запрещала брак с разведенными людьми в случае, если их бывшие жены или мужья были еще живы. К тому же было немыслимо предположить, что королевой-консортом (женой короля) сможет стать женщина с репутацией Уоллис. Даже в 2019 году сложно представить, что принц Чарльз или его старший сын Уильям смогут обойтись без последствий, если сделают то, к чему привыкли все обычные люди. Именно поэтому семья не могла этого позволить при всей любви к своему сыну, брату и дяде.

Однако, по словам специалиста, настроения публики и прессы на момент отречения не совпадали с ужасом всего аристократического окружения будущего бывшего правителя: «На протяжении продолжительного времени народ воспринимал его как короля, который отдал свой трон во имя любви». Фитцуильямс, как и многие его коллеги, отмечает, что теперь в общественном сознании Эдуард VIII запомнился как правитель, который наплевал на свои обязанности, долг и патриотизм и покинул родину, чтобы потом жить в Париже. Ричард Фитцуильямс признал: «Его эгоизм стал его эпитафией».

Образ привлекательного и харизматичного Эдуарда в глазах потомков был значительно саботирован слухами о том, что ушедший в отставку в 1936 году монарх симпатизировал идеям Гитлера. В 1937-м в прессе появились фотографии со смотра построения военного отряда в тренировочном нацистском лагере, куда с визитом приезжал британец. В 1966 году он дал интервью одному из американских изданий, где сообщил, что он никогда не питал интереса к идеологии нацистов и был наивен в отношении Адольфа Гитлера, когда впервые познакомился с ним.

Однако нельзя сказать, что без миссис Симпсон король, чьи родственники называли его просто Дэвидом, мечтал о короне, всеобщей любви и власти. Он открыто заявлял, что не мог даже подумать о том, чтобы править страной без Уоллис, но еще до знакомства со светской львицей он рассуждал о необходимости королевской семьи как явления в современном обществе. В июне 1925-го, когда Дэвид был еще принцем Уэльским, он написал принцессе Алисе: «Мне так надоело, что мне аплодируют, кричат и визжат. Иногда это доставляет почти физическую боль». Тогда же Дэвид признался в том, что, скорее всего, он «совершенно не тот человек, который должен быть принцем Уэльским».

Больше десяти лет он состоял в отношениях с замужней женщиной Фридой Дадли Уорд. Она также получала от него сообщения, где он говорил о желании «бросить» свою работу. 28 апреля 1920 года он написал Уорд:

«С каждым днем я все больше хочу бросить эту работу и отказаться от нее. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь в том, что эпоха королей и принцев прошла».

После того, как горячо любимый людьми принц заявил о своих намерениях, его младший брат Альберт, коронованный как Георг VI, столкнулся с обязанностями, к которым его не готовили. Его жена Елизавета до конца жизни была уверена, что его мучительная болезнь (рак легких) и ранняя смерть в 56 лет были следствием выполнения не своего долга. Именно поэтому значительную часть своих усилий как бабушки принца Чарльза она посвятила тому, чтобы он никогда не повторил судьбу своего родственника и ставил монархию превыше всего.

В памяти обитателей Букингемского и Кенсингтонского дворца отречение герцога Виндзорского до сих пор ассоциируется с одним из главных кризисов современной монархии. Так что неудивительно, что Виндзоры не хотят пользоваться наименованием, стоившим им репутации и двух королей.