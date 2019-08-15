«Такое поведение ненавидят»: как Меган Маркл отметила 38-летие

Меган Маркл и принц Гарри вместе с трехмесячным сыном отметили 38-летие герцогини в Испании. В качестве места празднования семья выбрала виллу на Ибице, и эта поездка стала первым зарубежным путешествием для маленького Арчи.

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Согласно информации испанских СМИ, семья прилетела на частном самолете в сопровождении нескольких телохранителей. Герцоги остановилось на вилле, наняв для охраны пять местных офицеров, которые хорошо знают окрестности.

Меган является большой поклонницей Ибицы и уже бывала здесь раньше. Еще будучи актрисой, она прилетала на остров в 2016 году вместе с друзьями. Среди них была дизайнер Мишу Нону, которая, как утверждается, и познакомила Меган и Гарри друг с другом. Принц Гарри также бывал на одном из островов Балеарского архипелага в 1986 году, со своей матерью принцессой Дианой и братом принцем Уильямом, когда они приехали в гости к испанской королевской семье.

Впрочем, британцы не очень порадовались за герцогов. Многие сочли полет на частным самолете весьма лицемерным. Во-первых, стоимость такого перелета в один конец колеблется от 12 до 20 тыс. фунтов стерлингов (более миллиона рублей). Налогоплательщики снова негодуют, догадываясь, что невольно стали спонсорами очередной поездки герцогов.

Во-вторых, перелет бизнес-джетом — весьма неэкологичный выбор. Это означает, что в результате двух частных рейсов между Ибицей и Лондоном в атмосферу было выброшено около 12,5 тонн углекислого газа, что в шесть раз больше на каждого пассажира, чем вышло бы регулярным рейсом.

«Это действительно очень плохой пиар. Такое поведение: «делай, как я говорю, а не как я», британцы ненавидят», — прокомментировал ситуацию бывший член Европарламента UKIP Патрик О'Флинн.

«Герцог Сассексский произносит прекрасные и животрепещущие слова об окружающей среде, а затем улетает на отдых на частном самолете», — возмутился Аарон Кили из организации «Друзья Земли».

«Он мог сесть на поезд, а затем на лодку. Это была бы прекрасная возможность показать пример заботы об окружающей среде», — указал Кили.

Герцоги Сассекские довольно часто путешествуют частным самолетом и вряд ли отправятся поездами и пароходами на другой континент, который им скоро предстоит посетить. Следующее большое путешествие для маленького Арчи состоится уже осенью, когда Меган и Гарри приедут с официальным визитом в Южную Африку по просьбе Британского Содружества и Министерства иностранных дел. Ожидается, что родители захватят Арчи на парочку официальных выступлений и посетят несколько африканских стран.

Об этом герцоги Сассекские объявили в своем официальном аккаунте в инстаграме. В публикации говорится, что Меган и Гарри с нетерпением ждут новых и интересных встреч в поездке. Целью путешествия герцоги назвали «повышение осведомленности о работе, которую местные коллективы проводят в масштабах Содружества и за его пределами».

Сообщается, что герцог Сассекский собирается самостоятельно посетить три страны. Принц Гарри совершит короткий визит в Ботсвану, который, согласно официальному объявлению, состоится «по пути в другие страны», а также проведет некоторое время в Малави и Анголе.

О точных датах тура, продолжительности поездки, встречах и каких-либо мероприятиях, в которых герцоги Сассекские примут участие, пока неизвестно. Эта поездка станет третьем по счету крупным официальным турне, в которое Меган и Гарри отправятся с момента своей свадьбы, и первой подобной поездкой для их сына Арчи.

Примечательно, что свое 36-летие Меган Маркл праздновала именно в Африке вместе с тогда еще будущим супругом на сафари. Влюбленные посетили Ботсвану и устроили там вечеринку в честь дня рождения, на который также собрались близкие друзья пары. После праздника Меган и Гарри отправились исследовать местную природу: они в течение двух недель наблюдали за редкими животными и навещали местных жителей, побывав в дельте реки Окаванго и несколько ночей проведя в палатке под открытым небом.