Связь с педофилом: в доме Эпштейна нашли портрет Клинтона в платье

У Джеффри Эпштейна была найдена картина с изображением Билла Клинтона в кресле в Овальном кабинете в платье и на каблуках. Об этом один из посетителей особняка нью-йоркского финансиста, обвиненного в педофилии и секс-торговле, рассказал порталу Daily Mail.

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На картине в таунхаусе Джеффри Эпштейна в Верхнем Ист-Сайде стоимостью $66 млн бывший президент США представлен в расслабленном виде в наряде насыщенного синего цвета и красных туфлях на каблуке.

Оригинал картины под названием «Разбор Билла» был написан художницей Петриной Райан-Клейд в 2012 году, но пока не известно, приобрел ли мультимиллионер саму картину или же ее копию. Ее наличие в доме обвиненного в педофилии 66-летнего мужчины заметил один из гостей Эпштейна, когда был у него в октябре 2012 года. Инсайдер рассказал Daily Mail, что встречался с финансистом, чтобы обсудить сделку. Он также отметил, что в доме находилась примерно 14-летняя девочка, которая выглядела так, будто ждет, пока хозяин дома освободится.

По словам источника, он увидел скандальное произведение через открытый дверной проем в одну из комнат, когда его провожали к кабинету. В интервью с британским таблоидом он вспомнил:

«Это совершенно точно был Билл Клинтон. Это было шоком… Очень провокационная, сексуализированная картина. Он был на каблуках, в синем платье, а его рука находилась в странной позе».

Цвет платья явно выбран не случайно — очень похожий по оттенку предмет гардероба был представлен бывшей практиканткой его штаба Моникой Левински в качестве ключевого доказательства ее сексуальной связи с Клинтоном. На платье, принадлежавшем ей, остались следы спермы лидера США, и позднее Биллу Клинтону пришлось признаться, что он «имел неподобающие физические отношения с Левински». Из-за этого скандала Клинтону чуть было не объявили импичмент, но в результате все обошлось.

Однако куда больше платье перекликается по фасону с вечерним нарядом, надетым женой экс-президента Хиллари Клинтон на церемонию награждения в Кеннеди-центре в 2009 году.

«Странную позу», которую упомянул посетитель особняка на Манхеттене, художница позаимствовала с знаменитого агитационного плаката времен Первой мировой войны про «Дядю Сэма», на котором было написано: «Я выбираю тебя для армии США».

Билл Клинтон, которого уличили в приятельских отношениях с Джеффри Эпштейном и обвинили в визитах на так называемый «Остров педофилов» (остров Литл Сент-Джеймс), отрицает, что он когда-либо появлялся на территории Американских Виргинских островов, куда входят частные владения финансиста. Тем не менее, эти данные не подтвердились, а наличие картины определенно вызвало у следователей, проводивших обыски в доме Эпштейна, новые вопросы.

В июле официальный представитель бывшего политика заявил, что Клинтон ничего не знал о нелегальной деятельности миллионера, но ездил к нему в 2002-м и 2003-м. Но если верить информации в бортовых журналах, за этот временной промежуток экс-президент совершил 26 полетов на остров. Одна из бывших секс-рабынь Эпштейна Вирджиния Робертс заявила, что видела Клинтона на острове во время ужина, устроенного в его честь незадолго после того, как он оставил свой пост. Робертс подтвердила свои показания под присягой.

В теорию о том, что 42-й президент США был замешан в делах покойного работорговца, верит и Дональд Трамп — в субботу, 10 августа, он ретвитнул предположение, что смерть Эпштейна в его камере в тюрьме в Нью-Йорке, которую следствие назвало суицидом, на самом деле подстроили Клинтоны. Автор твита приложил к записи сведения из опубликованных документов с показаниями Вирджинии Робертс.

Предполагаемая сообщница финансиста Гислейн Максвелл, якобы работавшая сутенершей для малолетних девочек, была среди гостей на свадьбе единственной дочери бывшей президентской супружеской четы Челси и инвестора Марка Мезвински. Церемония бракосочетания состоялась в 2010 году — на год позже дня, когда Клинтон, по его словам, прекратил общение с Эпштейном.