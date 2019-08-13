«Отец просил»: на каком языке общается сын Порошенко

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил разговаривает в повседневной жизни на русском языке, как и почти все его окружение, при этом его отец вполне не против такого положения вещей – рассказал сам отпрыск политика.

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«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — признался Михаил Порошенко на митинге около здания Государственного бюро расследований в Киеве, куда он пришел поддержать отца после допроса по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи телеканала «Прямой».

Также он добавил, что тема русского языка в их семье поднимается, но давления по этому поводу никакого нет.

«Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я все-таки пытался [говорить на украинском языке]», — пояснил сын бывшего украинского главы государства, признавшись при этом, что «любит украинский язык всем сердцем».

Стоит отметить, что

на Украине продолжается работа над русскоязычным спутниковым телеканалом.

Об этом рассказали в офисе президента страны Владимира Зеленского.

«Вещать [канал] будет в формате инфотейнмента. Будет много развлекательного контента, который сегодня является крючком, на который можно привлечь аудиторию», — рассказали в команде главы государства.

Презентация канала запланирована на октябрь 2019 года. Ранее председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявлял, что ведутся переговоры с рядом коммерческих каналов Украины — власти призывают их бесплатно предоставить свой контент.

Кроме того, политик раскритиковал старое министерство связи Украины, которое «не сделало ничего» и подчеркнул, что формат пропаганды будет меняться, передает НСН.

Двумя неделями ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил, что Киев создаст государственный телеканал с вещанием исключительно на русском языке — для усиления позиций Украины в «информационной борьбе».

По словам Тимошенко, этот канал будет актуален на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Крыму. Кроме того, Киев намерен посредством ТВ влиять и на общественное мнение в России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России

Мария Захарова указала на несуразность идеи новых украинских властей запустить вещание всемирного русскоязычного телеканала в свете принятого ранее закона о языке.

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов», — добавила она.

В начале нынешнего месяца руководитель партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков будет говорить на русском языке везде, кроме официальных выступлений, и то – только потому, что использовать «мову» предписывает принятый недавно скандальный закон о языке.

«Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках», — указал политик, добавив, что использовать только украинский язык будет «неправильно, неэффективно и некорректно».

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН. Теперь

все должностные лица Украины — правительство, судьи и прокуроры, сотрудники Национального банка, офицеры-контрактники, а также педагоги и медицинские сотрудники — во время работы должны разговаривать исключительно на украинском языке.

В этой связи, постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН, указал на то, что данная норма права «прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренного резолюцией Совета безопасности 2202». Также дипломат призвал членов Совбеза дать беспристрастную оценку украинскому закону о языке.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич также жестко раскритиковала украинский закон о языке. Кроме того, политик отметила, что члены ЕС не раз высказывали обеспокоенность в связи с принятием этого украинского закона и заявила о проверке соответствия этой украинской нормы общеевропейским концепциям права.