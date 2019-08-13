«Отец просил»: на каком языке общается сын Порошенко

Сын Порошенко на русском признался в любви к украинскому языку

Михаил Порошенко — сын бывшего президента Украины — разговаривает в повседневной жизни на русском языке, как и почти все его окружение. При этом сам Петр Порошенко не оказывает давления на сына по этому вопросу, рассказал сам Михаил. Стоит отметить, что на Украине продолжается работа над русскоязычным спутниковым телеканалом, которому отводится роль оружия в «информационной борьбе».

Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил разговаривает в повседневной жизни на русском языке, как и почти все его окружение, при этом его отец вполне не против такого положения вещей – рассказал сам отпрыск политика.

«Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски», — признался Михаил Порошенко на митинге около здания Государственного бюро расследований в Киеве, куда он пришел поддержать отца после допроса по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи телеканала «Прямой».

Также он добавил, что тема русского языка в их семье поднимается, но давления по этому поводу никакого нет.

«Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я все-таки пытался [говорить на украинском языке]», — пояснил сын бывшего украинского главы государства, признавшись при этом, что «любит украинский язык всем сердцем».

Стоит отметить, что

на Украине продолжается работа над русскоязычным спутниковым телеканалом.

Об этом рассказали в офисе президента страны Владимира Зеленского.

«Вещать [канал] будет в формате инфотейнмента. Будет много развлекательного контента, который сегодня является крючком, на который можно привлечь аудиторию», — рассказали в команде главы государства.

Презентация канала запланирована на октябрь 2019 года. Ранее председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявлял, что ведутся переговоры с рядом коммерческих каналов Украины — власти призывают их бесплатно предоставить свой контент.

Кроме того, политик раскритиковал старое министерство связи Украины, которое «не сделало ничего» и подчеркнул, что формат пропаганды будет меняться, передает НСН.

Двумя неделями ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил, что Киев создаст государственный телеканал с вещанием исключительно на русском языке — для усиления позиций Украины в «информационной борьбе».

По словам Тимошенко, этот канал будет актуален на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Крыму. Кроме того, Киев намерен посредством ТВ влиять и на общественное мнение в России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России

Мария Захарова указала на несуразность идеи новых украинских властей запустить вещание всемирного русскоязычного телеканала в свете принятого ранее закона о языке.

«Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов», — добавила она.

В начале нынешнего месяца руководитель партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков будет говорить на русском языке везде, кроме официальных выступлений, и то – только потому, что использовать «мову» предписывает принятый недавно скандальный закон о языке.

«Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках», — указал политик, добавив, что использовать только украинский язык будет «неправильно, неэффективно и некорректно».

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН. Теперь

все должностные лица Украины — правительство, судьи и прокуроры, сотрудники Национального банка, офицеры-контрактники, а также педагоги и медицинские сотрудники — во время работы должны разговаривать исключительно на украинском языке.

В этой связи, постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН, указал на то, что данная норма права «прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации минских договоренностей, одобренного резолюцией Совета безопасности 2202». Также дипломат призвал членов Совбеза дать беспристрастную оценку украинскому закону о языке.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич также жестко раскритиковала украинский закон о языке. Кроме того, политик отметила, что члены ЕС не раз высказывали обеспокоенность в связи с принятием этого украинского закона и заявила о проверке соответствия этой украинской нормы общеевропейским концепциям права.