Железная бабушка: какой была жена Хрущева

13 августа исполняется 35 лет с тех пор, как в Москве в возрасте 84 лет скончалась первая из первых леди СССР – Нина Петровна Хрущева. Сейчас ее лицо известно, в основном, по фотографиям, сделанным во время визита Никита Хрущева в Вену в 1961 году, где он вел переговоры с президентом США Джоном Ф. Кеннеди.

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Во время этой поездки лидеров двух стран сопровождали супруги, составлявшие разительный контраст между собой. Рядом с 32-летней Жаклин Кеннеди – элегантной, признанной иконой стиля, которую одевали Givenchy и Dior, — 60-летняя Нина Петровна со своими небрежно уложенными волосами смотрелась простушкой, а ее шелковый костюм с цветочным принтом выглядел как халат.

Однако те, кто торопится упрекнуть Нину Петровну Хрущеву за нелепый внешний вид и отсутствие вкуса в одежде, вероятно, не знают, что за образом бабушки стояла волевая женщина, которая свободно разговаривала на пяти языках, занималась преподаванием и партийной работой, жесткой рукой держала в порядке дом и пятерых детей и, кстати, носила девичью фамилию Кухарчук, поскольку в браке Никита Хрущев и Нина Петровна официально не состояли до 1965 года.

Нина Кухарчук действительно была из крестьян – своих корней они никогда не стеснялась.

Она родилась 14 апреля 1900 года в селе Василив Люблинской губернии на территории современной Польши – благодаря этому она свободно говорила на польском, русском и украинском языках. До 12 лет Нина Кухарчук училась в сельской школе, а когда пришла пора ее окончить, преподаватель убедил ее отца Петра Кухарчука, что девочка обладает большими способностями, и ей нужно продолжить обучение. Так она уехала к родственникам в Люблин, а когда началась Первая мировая война, благодаря хлопотам служившего на фронте отца Нину устроили в Мариинское женское училище города Холм, вывезенное в Одессу.

В 1920 году Нина Кухарчук вступила в ВКП(б) – с тех пор она начала делать карьеру в партии: она занималась пропагандисткой работой среди женщин на Западной Украине, училась в Коммунистическом университете им. Свердлова в Москве, а после уехала в Донбасс преподавать в партийной школе. В 1922 году, оказавшись в Юзовке – тоже в качестве преподавателя, — Нина Кухарчук встретила Никиту Хрущева, который на тот момент был уже вдовцом с двумя детьми.

В дальнейшем свой жизненный путь Нина Кухарчук проходила вместе с Никитой Хрущевым. В 1929 году, когда пара жила в Киеве – Нина Петровна преподавала там в партийной школе, — у них родилась дочь Рада. В 1930-м они переехали в Москву, где будущая первая леди отправилась работать на заводе МЭЛЗ, руководя отделом агитации и пропаганды. У Хрущева и Кухарчук родились еще трое детей – Сергей и Елена, однако младшая девочка, обладавшая слабым здоровьем, умерла в детстве.

Когда после смерти Сталина Никита Хрущев стал фактическим главой советского государства, оказалось, что его супруга, брак с которой они на тот момент еще не зарегистрировали, легко справляется с ролью первой леди страны. Она далеко не была той бабушкой, какой ее все представляли. Да, она воспитала четверых детей (двоих, Леонида и Юлию – от первого брака Хрущева, двоих, Раду и Сергея – родившихся в отношениях с Хрущевым), а когда во время войны погиб Леонид Хрущев, взяла на воспитание его дочь Юлию – в ее доме вообще всегда было много детей. Однако думать, будто Нина Петровна была хлопотливой тетушкой, занимавшейся только домашним хозяйством и покидавшей пределы дома только ради того, чтобы сопровождать мужа в зарубежных поездках, было большой ошибкой.

Сотрудник охраны Хрущева полковник Кузовлев рассказывал: «Нина Петровна была очень строгой, экономной женщиной. Сотрудники обслуги и даже дети не страшились ее мужа, но трепетали перед нею. Молчаливая, но предельно требовательная – охрана, повара и водители прозвали ее Коробочка».

Да, она не любила наряжаться — всем своим видом Нина Кухарчук подчеркивала свое крестьянское происхождение и близость к народу, которому недоступны были дорогие наряды и украшения.

Однако обладала при этом прекрасными манерами и могла поддерживать непринужденную светскую беседу на русском, украинском, польском, английском и французском.

В 1959 году Никита Хрущев впервые отправился с визитом в США: вместе с супругой он встречался с президентом Дуайтом Эйзенхауэром и его женой Мейми: тогда его жена Нина Петровна произвела прекрасное впечатление на представителей элит США и зарубежных журналистов, которые оценили ее знание английского языка и светские манеры.

После смерти Хрущева в 1971 году Нина Петровна жила на даче в Жуковке – мужа, с которым, по отзывам знакомых, у нее были необычайно гармоничные отношения, она пережила на 13 лет.