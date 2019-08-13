Дело педофила-миллиардера: в чем обвиняют принца Эндрю

Букингемский дворец прокомментировал сообщения о связи младшего сына Елизаветы II и обвиненного в педофилии и секс-торговле Джеффри Эпштейна. Принц Эндрю Йоркский оказался в центре общественного внимания после того, как пресса узнала о его связи с нью-йоркским финансистом, который насиловал малолетних девушек и якобы предоставлял подобные услуги своим влиятельным знакомым.

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Речь идет о показаниях, которые давала в суде американка Джоанна Шоберг в 2015 году — она была свидетельницей на другом процессе, в рамках которого женщина по имени Вирджиния Джуффр утверждала, что мультимиллионер заставил ее заниматься сексом с принцем Эндрю, когда ей было 16 лет. Согласно судебным документам, Джоанна Шоберг призналась, что помнит только то, что она была с принцем на одной вечеринке в доме Эпштейна, на которой кто-то предложил сделать общее фото.

По словам Шоберг, на одной из вечеринок принц Эндрю сел на диван вместе с другим мужчиной, а потом ее и еще одну женщину посадили к ним на колени (женщина подчеркнула, что она была не против). После этого сосед положил руки на грудь девушки, а член британской королевской семьи последовал его примеру — на фотографии, сделанной тогда, видно, как его руки лежат на груди Джоанны Шоберг. Когда NBC News попросил Букингемский дворец прокомментировать обвинения, администрация ответила:

«Это относится к судебному процессу в Соединенных Штатах, к которому не причастен герцог Йоркский. Любое предположение о неподобающем поведении в отношении несовершеннолетних лиц категорически ложно».

Этот же ответ был дан корреспондентам Daily Mail, интересовавшихся тем, будет ли принц комментировать новость о смерти Эпштейна.

10 августа 66-летнего Джеффри Эпштейна нашли мертвым в его камере в тюрьме на Манхеттене, однако это обстоятельство вряд ли сможет помешать следствию продолжать расследование. За день до этого представители власти обнародовали серию документов, приложенных к его уголовному делу — один из них содержал обвинения принца Эндрю в сексуальных домогательствах.

Досье ФБР на Джеффри Эпштейна уже составляет 2 000 страниц и содержит в себе данные более чем на 300 британцев, связанных с финансистом — их персональная информация была найдена в телефонной книге мультимиллионера. Агенты ФБР провели обыск на частном острове Эпштейна на Американских Виргинских островах, который уже получил прозвище «остров педофилов».

Американские власти пообещали продолжить подробное расследование связи покойного обвиняемого с Великобританией из-за подозрений, что он мог совершать противозаконные действия не только на территории США. Члены британского парламента поддерживают инициативу и призывают к полному анализу взаимоотношений Эпштейна и принца Эндрю.

Вирджиния Джуффр продолжает утверждать, что она стала одной из жертв секс-торговли, организованной американцем и была «одолжена» принцу три раза, что он отрицает.

Член парламента от партии лейбористов Джесс Филлипс, занимающая должность в комитете женщин и равноправия, заявила, что расследование действий сына Елизаветы II необходимо. «Никто не обвиняет его заранее, но дело Эпштейна и доказательства по нему означают, что у нас есть определенные обязательства… Мы говорим о торговле детьми, это серьезно, и власти обязаны учиться на ошибках прошлого, чтобы не игнорировать подобные обвинения».

Коллега Филлипс Эмма Дент Коуд подчеркнула: «Никто не должен быть выше закона, и если существуют основания для разбирательств, то, кто бы это ни был, он должен ответить на них». Еще один лейборист Ллойд Расселл-Мойл сказал, что принц должен ответить на определенные вопросы. Он отметил: «Он был обвинен свидетелем, заслуживающим доверия, в том, что он пользовался ей как секс-рабыней, когда она была ребенком».

Несмотря на мнения чиновников, Букингемский дворец остается непреклонным — вместе с опровержением обвинений официальные представители опубликовали фотографию, на которых младший сын королевы идет в церковь вместе с матерью на рождественскую службу. Королевские эксперты пришли к выводу, что таким образом Елизавета II дала общественности понять, что она не верит в то, что 59-летний принц может оказаться педофилом.