Дело не в травле: почему «Миссис Россия» не едет в Китай

Победительница конкурса «Миссис Россия — 2019» Екатерина Нишанова отказалась представить Россию на международном конкурсе «Миссис Земной шар» — об этом сообщает РИА «Новости». Женщина, признанная самой красивой женой и матерью России этого года, решила, что не будет соревноваться с красивыми дамами из других стран в Китае.

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Право представлять Россию на международном конкурсе «Миссис Земной шар» 33-летняя жительница Геленджика, воспитывающая двоих детей, получила в минувшее воскресенье, 11 августа. Теперь ее отказ связывают с тем, что далеко не все были рады за Екатерину Нишанову, когда той досталась корона. В интернете довольно жестко раскритиковали внешние данные женщины: пользователи сети сочли, что она не совсем вписывается в образ русской красавицы. «Это мачеха Золушки с дочерьми», — отозвалась, например, о новой «Миссис Россия» одна из пользовательниц твиттера. Остальные комментаторы в соцсетях решили, что на внешности Екатерины Нишановой сказалось чрезмерное увлечение «инъекциями красоты».

Теперь миссия представить Россию на международном смотре перешла к обладательнице титула «Миссис Россия Globe» Ксении Кривко из Кемерово. Нишанова вызвалась поддержать бывшую соперницу на предстоящем конкурсе, сказав, что будет ей «по необходимости помогать».

Публично демонстрировать свою обиду и реагировать на негативные комментарии Нишанова не стала. Она лишь искренне поблагодарила всех, кто поддерживал ее и помогал одержать победу в конкурсе. Позже в своем личном блоге она поделилась своими исключительно положительными эмоциями, написав, что ей «не верится» в произошедшее. Нишанова рассказала, что ради победы было затрачено очень много труда, сил и времени, но победа того определенно стоила.

«Эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно. Чувствую счастье, радость и гордость за себя!» — написала Нишанова.

Также женщина распределила щедрые слова благодарности всем, кто причастен к ее победе.

«Хочу поблагодарить мою команду, которая в течение полугода помогала мне в подготовке к конкурсу. Это самые профессиональные люди нашей страны, которые поддерживали, давали нужные советы. Они — лучшие из лучших. И главное — они были со мной на одной волне, а это бесценно!» — заключила миссис Россия.

Позже в сети появилась информация, объясняющая причину отказа Нишановой участвовать в международном конкурсе красоты. Женщина сказала, что травля тут не при чем.

«Дело в том, что другая девушка получила тот титул, который как раз и дает путевку на конкурс, который пройдет в Китае, но я тоже могу в любой момент поехать туда. Да, мои последние фото были неудачными, ведь там я немного уставшая. Нормальные люди берут мои нормальные снимки!» — рассказала женщина в беседе со «СтарХитом».

Однако все это не значит, что Екатерина Нишанова намерена отречься от титула и отказаться от всех своих полномочий. Напротив, она собирается представлять Россию на всех мероприятиях фонда «Планета женщин» и других встречах.

Участие в общественной жизни в течение года после победы — обязанность каждой победительницы любого конкурса красоты. За несоблюдение этого правила в марте этого года лишили короны и титула победительницу конкурса «Мисс Москва — 2018».

24-летняя модель и инстаграм-блогер Алеся Семеренко не появилась ни на одном мероприятии в течение трех месяцев с момента победы и не выполняла обязанности столичной королевы красоты, за что оказалась вынуждена вернуть корону организаторам.

Как позже сообщила директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк, корону победительницы у Семеренко «еле-еле удалось забрать», причем по неизвестным причинам символ состязания пришел в плачевное состояние. «Она сломана, ремонту подлежит. Корона дорогая: из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями», — сетовала Андреева-Фальк.

Также директор конкурса жаловалась, что до Семеренко было все время было невозможно дозвониться, а когда с девушкой удавалось связаться, та все время говорила, что болеет или плохо себя чувствует, при этом демонстрируя в инстаграме активную светскую жизнь. Андреева-Фальк добавила, что еще на отборочном этапе было видно, что модель проявляла безответственность по отношению к конкурсу — практически не ходила на репетиции и не занималась. Но благодаря своей эффектной внешности корону все же завоевала.