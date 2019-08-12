Потеряли лицо: как три модных дома оскорбили Китай

Извинения Китаю за неверное отображение территориальной принадлежности Гонконга и Макао за два дня принесли уже три мировых производителя модной одежды. Вслед за Versace, бренды Coach и Givenchy объясняются с этой страной в национальной социальной сети Weibo после того, как выпустили толстовки с названиями городов разных стран, на которых Гонконг отображен как самостоятельное государство, а не административная единица Китая.

Скандал разгорелся в понедельник – об этом сообщил CNN. В этот день, 12 августа, в китайской социальной сети начали распространяться фотографии толстовок Coach и Givenchy, которые сопровождались призывами к бойкоту обеих марок.

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На возмущение в соцсетях немедленно отреагировали представители Coach: они заявили, что «уважают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Китая». В бренде объяснили, что толстовки, вызвавшие недоумение в Китае, были выпущены в прошлом году и уже сняты с продажи на всех платформах. «Мы хорошо понимаем серьезность своей ошибки и глубоко сожалеем о ней», — говорится в официальном заявлении, опубликованном в твиттере и инстаграме марки. Представители Coach уверяют китайских покупателей, что нацелены на долгосрочное присутствие на рынке страны и уважают их чувства.

Французский модный дом Givenchy обратился к жителям Китая через их социальную сеть Weibo. Представители марки заявили, что они «должны исправить ошибки и предотвратить дальнейшие проявления человеческой небрежности». «Бренд Givenchy всегда уважал суверенитет Китая и строго привержен «Принципу одного Китая», — говорится в заявлении.

Обе марки уже потеряли своих амбассадоров среди звезд китайского шоу-бизнеса, которые рекламировали их в этой стране. О прекращении сотрудничества с Coach заявила супермодель Лю Вэнь. «В любые времена китайский суверенитет и территориальная целостность незыблемы, — написала она в Weibo. – Моя небрежность при выборе бренда для сотрудничества навредила всем. Я прошу прощения перед всеми! Я люблю свою родину и твердо защищаю суверенитет Китая».

Givenchy, между тем, потеряли свое «лицо» в Китае – в этой стране французский модный дом популяризировал член популярного бойз-бэнда TFBoys Джексон Йи.

Накануне, 11 августа, в совершенно аналогичной ситуации оказался итальянский модный дом Versace – он первым оскорбил китайских потребителей. В воскресенье китайские потребители начали распространять в соцсетях фотографии толстовки Versace с надписями, в которых Гонконг и Макао отнесены к числу самостоятельных стран, в то время как они – специальные административные районы Китая с 1997 и 1999 годов соответственно. От сотрудничества с Versace в тот же день отказалась китайская актриса Ян Ми: пост в соцсетях от ее имени опубликовала ее студия.

В ответ на это глава Versace Донателла Версаче опубликовала извинение перед китайским народом.

«Я глубоко сожалею из-за злополучной ошибки, недавно допущенной моей компанией», — написала креативный директор бренда в инстаграме. Она уверила китайских потребителей, что возмутительные толстовки изъяты из продажи и заявила, что уважает суверенитет Китая.

В извинения Донателлы Версаче в Китае не поверили – вероятно, и оправдания представителей других брендов не покажутся убедительными жителям страны. Дело в том, что толстовки оказались в продаже на фоне масштабных протестов в Гонконге против действий китайских властей, в которых в Китае видят угрозу принципу «одна страна, две системы». «Versace подозревают в поддержке отделения Гонконга и Макао» — этот хэштег был использован в Weibo не менее 400 млн раз к полудню воскресенья.

«Ни один китаец не будет терпеть попытки разделить Китай на словах или на деле», «Не старайтесь понапрасну использовать «ошибки дизайнеров» в качестве оправдания для попытки бросить вызов китайскому суверенитету», — такие посты, по сообщению издания Global Times, повторялись в Weibo.

В Китае не поверили, что Versace проявили простое невежество, назвав Гонконг и Макао самостоятельными государствами – тот факт, что такую ошибку сделали Givenchy и Coach, может еще больше убедить их в том, что это вовсе не совпадение.